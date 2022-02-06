Явні переваги штучних ялинок

Традиція прикрашати ялинку прийшла до нас із далекої Німеччини (легенда пов'язує виникнення різдвяної ялинки з ім'ям святого Боніфація), а в Росії найбільшу популярність ідея прикрашати дерево набула у 19 столітті. Погодьтеся, це справді чарівна і прекрасна традиція, адже немає нічого алегоричного, ніж запах хвої на Новий рік. Він нагадує нам про дитинство, про диво та про затишний будинок. Багатий вибiр штучних ялинок тут https://nashayalunka.com.

Що ж, саме час вибирати, яку ялинку ставити: штучну чи натуральну. Розбираємось у плюсах та мінусах кожного із запропонованих варіантів.

Переваги та недоліки штучних ялинок

Перший плюс — це різноманітність моделей, ви зможете купити ялинку зі снігом, будь-якого кольору, для маленької кухні або робочого столу, у величезний хол або в офіс. Штучні ялинки передбачені різних розмірів, кольорів та дизайну. Одним словом, на будь-який бюджет та запит. Також до незмінних переваг штучних ялин можна віднести:

Розкішний вигляд. Красуня ялина стане справжнім центром свята, адже сучасні технології йдуть лише вперед. Ми згодні, раніше їли були не найкрасивіші: білі й нагадували швидше за пухнасті йоржики, ніж лісові дерева. Сьогодні ж справи зовсім інакше: витончені гілочки припорошені снігом, а колір і форма не відрізняються від справжніх ялинок. Штучні ялинки густі, пишні та симетричні, а значить, вам більше не треба думати, як правильно поставити та прикрасити натуральну ялинку, щоб це було красиво;

Економія фінансів. Ціни штучних ялинок різні і залежать від висоти та форми. Але порахуйте скільки за ці гроші ви купите живих? Адже штучні ялинки можуть прослужити вам понад 10 років. Суми вас дуже здивують; витримують вагу будь-яких ялинкових прикрас. Гілки більше не будуть прогинатися від іграшок, ялина витримає їх. Результат буде вищим за всі очікування – гарна ялина немов справжня цариця прикрашена витонченими іграшками; неодноразове використання та економія часу. Штучні ялинки можна ставити багато разів. І не треба шукати відповідне та акуратне натуральне дерево; відсутність голок.

Штучна ялина не обсипається, тому вам більше не доведеться прибирати пожовклі голки; немає шкоди довкілля. Використання таких ялин допомагає зберегти в цілісності хвойні ліси, хоча тема екології у цьому питанні дуже складна та неоднозначна; не викликають алергію. Так, у багатьох може розвинутися неприємна реакція на хвою та ефірні олії живого дерева. Зі штучними ялинками можна гарантувати, що свята не будуть затьмарені алергією. ялина виготовлена ​​з пожежобезпечних матеріалів і не спалахне, якщо ви прикрасите її електричними гірляндами.