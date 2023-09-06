Запеканка из кабачков – это универсальное блюдо для домашнего перекуса, обеда или ужина. Приготовить овощное угощение можно разными способами. Лучшие кулинарные варианты мы собрали в нашей проверенной подборке из десяти простых и вкусных рецептов в духовке с пошаговыми фотографиями.

Запеканка из кабачков с фаршем в духовке

Запеканка из кабачков с фаршем в духовке получается невероятно сочной и яркой по вкусу. Такое блюдо точно разнообразит ваше меню. Подавайте к семейному обеду, ужину или в качестве перекуса. Для простого приготовления своими руками используйте проверенный рецепт с пошаговыми фото.

Ингредиенты –+6 порц.

Кабачок ¾ кг

Фарш мясной ½ кг

Помидоры 200 гр.

Яйцо куриное 2 шт.

Чеснок 3 зуб.

Укроп 60 гр.

Лук репчатый 1 шт.

Сыр Пармезан (или другой твердый сыр) 100 гр.

Соль по вкусу

Перец чёрный молотый по вкусу

Шаги 90 мин.

Запеканка из кабачков готовится быстро и просто. Подготовленные кабачки натираем на крупной терке. Если используете молодые плоды, то кожуру можно не убирать. Солим ингредиент, перемешиваем и оставляем на 15 минут, затем сливаем выделившийся сок. К отжатым кабачкам отправляем фарш, измельченный лук и куриные яйца. Сюда же выкладываем измельченные укроп и чеснок. Солим продукты и перчим по вкусу. Тщательно вымешиваем до равномерного распределения всех ингредиентов. Заготовку выкладываем в форму для выпекания. Закрываем слой тонкими колечками помидора. Отправляем выпекаться в разогретую до 180° духовку на 1 час. За 5 минут до готовности, посыпаем угощение тертым сыром. Даем сыру подрумяниться, только после этого достаем блюдо из духовки. Запеканка из кабачков с фаршем в духовке готова. Делите на порции и подавайте к столу!

Запеканка из кабачков с сыром и яйцом в духовке

Запеканка из кабачков с сыром и яйцом в духовке – это простое и очень вкусное блюдо для всей семьи. Овощное угощение порадует питательными свойствами и аппетитным внешним видом. Подавайте в качестве интересного обеда или перекуса, а для приготовления используйте наш проверенный рецепт с пошаговыми фотографиями.

Время готовки – 1 час

Время приготовления – 20 минут

Порции – 4

Ингредиенты:

Кабачок – 400 гр.

Сметана – 130 гр.

Яйцо – 2 шт.

Сыр твердый – 50 гр.

Масло сливочное – 30 гр.

Соль – по вкусу.

Перец черный молотый – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Начнем с подготовки заливки. Натираем твердый сыр на средней терке и соединяем его с яйцами и сметаной.

Шаг 2. Вымешиваем массу до однородности и затем дополняем солью и специями. Снова перемешиваем.

Шаг 3. Хорошо промываем кабачки и режем тонкими кружочками. Если плоды молодые, то кожу снимать не нужно.

Шаг 4. Форму для выпекания обмазываем сливочным маслом.

Шаг 5. Плотно выкладываем сюда кружочки кабачков внахлест.

Шаг 6. Поливаем овощи заливкой и отправляем в разогретую до 180° духовку на 40 минут.

Шаг 7. Запеканка из кабачков с сыром и яйцом в духовке готова. Подавайте к столу!

Вкусная запеканка из кабачков с курицей

Вкусная запеканка из кабачков с курицей порадует вас аппетитным видом и питательными свойствами. Подавайте аппетитное угощение к домашнему обеду или в качестве перекуса. Такое блюдо выйдет не слишком калорийным и не навредит вашей фигуре. Обязательно берите на заметку!

Время готовки – 40 минут

Время приготовления – 20 минут

Порции – 2

Ингредиенты:

Кабачок – 200 гр.

Филе куриное – 200 гр.

Яйцо – 4 шт.

Хлопья овсяные – 40 гр.

Лук репчатый – 50 гр.

Морковь – 80 гр.

Помидоры – 40 гр.

Соль – по вкусу.

Зелень – по вкусу.

Морковь сушеная – по вкусу.

Паприка молотая – по вкусу.

Масло растительное – для жарки.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Измельчаем лук с морковью, обжариваем их до мягкости на растительном масле и выкладываем на дно формы для выпекания.

Шаг 2. Курицу режем мелким кубиком, обжариваем и выкладываем на слой из моркови и лука.

Шаг 3. Сюда же отправляем тонкую соломку из кабачков, измельченные помидоры и зелень.

Шаг 4. Солим заготовку и дополняем специями, зеленью и сушеной морковкой.

Шаг 5. Посыпаем все это овсяными хлопьями и перемешиваем.

Шаг 6. Отдельно взбиваем яйца с солью. Полученной смесью заливаем продукты в форме.

Шаг 7. Выпекаем угощение 20 минут при температуре 185°.

Шаг 8. Вкусная запеканка из кабачков с курицей готова. Подавайте аппетитное блюдо к столу!

Запеканка из кабачков с помидорами и сыром

Запеканка из кабачков с помидорами и сыром – это невероятно вкусное и несложное в исполнении угощение для вашего стола. Такое блюдо ярко разнообразит меню и дополнит ваш стол. Подавайте к обеду, ужину или в качестве перекуса, а для приготовления используйте проверенный пошаговый рецепт.

Время готовки – 1 час 15 минут

Время приготовления – 30 минут

Порции – 6

Ингредиенты:

Кабачок – 3 шт.

Помидоры – 4 шт.

Сыр брынза – 200 гр.

Базилик – 1 пучок.

Чеснок – 4 зубчика.

Яйцо – 4 шт.

Сметана – 500 гр.

Зелень – 1 пучок.

Соль – по вкусу.

Перец черный молотый – по вкусу.

Масло растительное – для смазывания формы.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготовим необходимые продукты по списку.

Шаг 2. Кабачки очищаем и режем тонкими кружочками. Затем готовим их на пару около 15 минут до полуготовности.

Шаг 3. Измельчаем листья базилика и хорошенько растираем их с чесноком и солью.

Шаг 4. Промываем помидоры и режем их тонкими кружочками.

Шаг 5. Противень смазываем растительным маслом. Выкладываем сюда слой из помидоров, затем слой из кабачков. Посыпаем все это раскрошенной брынзой.

Шаг 6. В отдельной посуде взбиваем яйца со сметаной.

Шаг 7. Выкладываем сюда заготовку из чеснока и базилика. Перемешиваем.

Шаг 8. Полученной массой поливаем запеканку и отправляем продукт в разогретую до 210° духовку. Выпекаем 15 минут.

Шаг 9. Через 15 минут уменьшаем температуру до 180° и выпекаем блюдо еще 30 минут. Достаем из духовки и посыпаем измельченной зеленью.

Шаг 10. Запеканка из кабачков с помидорами и сыром готова. Подавайте угощение к столу!

Запеканки из кабачков и картофеля

Запеканка из кабачков и картофеля порадует удивительной сочностью и аппетитным внешним видом. Подавайте угощение в качестве сытного гарнира к мясным или рыбным блюдам. Для приготовления берите на заметку проверенный пошаговый рецепт из нашей подборки.

Время готовки – 45 минут

Время приготовления – 20 минут

Порции – 4

Ингредиенты:

Кабачок – 1 шт.

Картофель – 4 шт.

Яйцо – 2 шт.

Сметана – 2 ст.л.

Творог – 200 гр.

Сыр твердый – 100 гр.

Зелень – 100 гр.

Соль – по вкусу.

Масло растительное/сливочное – для смазывания формы.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Очищаем картофель, режем его небольшими пластинками и отвариваем до полуготовности.

Шаг 2. Очищаем кабачок и режем его мелким кубиком.

Шаг 3. Форму для выпекания смазываем маслом и ровным слоем выкладываем сюда картофель.

Шаг 4. В отдельной миске соединяем яйца со сметаной и творогом. Хорошенько перемешиваем, солим по вкусу.

Шаг 5. Мелко рубим промытую зеленью.

Шаг 6. Соединяем кабачки с измельченной зеленью и творожный заготовкой. Перемешиваем.

Шаг 7. Кабачки с соусом выкладываем на картофель.

Шаг 8. Посыпаем все это тертым сыром и выпекаем 25 минут при температуре 180°. В начале готовки блюдо можно прикрыть фольгой.

Шаг 9. Запеканка из кабачков и картофеля готова. Подавайте угощение к столу!

Кабачковая запеканка с рисом

Кабачковая запеканка с рисом – это оригинальное кулинарное решение, которое точно разнообразит ваше домашнее меню. Такое угощение послужит ярким и интересным гарниром к мясным или рыбным блюдам. Для приготовления берите на заметку проверенный пошаговый рецепт из нашей подборки.

Время готовки – 1 час 10 минут

Время приготовления – 30 минут

Порции – 6

Ингредиенты:

Кабачок – 1 шт.

Рис отварной – 1 ст.

Лук репчатый – 1 шт.

Морковь – 1 шт.

Яйцо – 3 шт.

Перец болгарский – 0,5 шт.

Чеснок – 4 зубчика.

Сметана – 150 гр.

Сыр твердый – 100 гр.

Масло растительное – для жарки. + для смазывания формы

Соль – 1 ч.л.

Перец черный молотый – ¼ ч.л.

Для заливки:

Сметана – 3 ст.л.

Яйцо – 1 шт.

Соль – 1 щепотка.

Сыр твердый – 50 гр.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Измельчаем репчатый лук и натираем на терке морковь. Обжариваем овощи на растительном масле до мягкого состояния.

Шаг 2. Мелким кубиком разделываем болгарский перец и чеснок.

Шаг 3. В глубокой тарелке вымешиваем яйца со сметаной, солью и перцем.

Шаг 4. Добавляем сюда предварительно отваренный и остывший рис. Перемешиваем.

Шаг 5. Сюда же выкладываем измельченные чеснок и сладкий перец. Снова перемешиваем.

Шаг 6. В эту же массу натираем на крупной терке кабачок.

Шаг 7. Выкладываем обжаренные лук с морковкой.

Шаг 8. Присоединяем тертый на терке сыр. Перемешиваем.

Шаг 9. Приготовим заливку. Куриное яйцо тщательно вымешиваем со сметаной и солью.

Шаг 10. В промазанную растительным маслом форму для выпекания выкладываем кабачковую заготовку.

Шаг 11. Поверхность смазываем приготовленный заливкой.

Шаг 12. Посыпаем небольшим количеством тертого сыра и отправляем в разогретую до 180° духовку на 30-40 минут.

Шаг 13. Кабачковая запеканка с рисом готова. Подавайте к столу!

Запеканка из кабачков с фаршем, сыром и помидорами

Запеканка из кабачков с фаршем, сыром и помидорами порадует вас насыщенным вкусом и аппетитным внешним видом. Подавайте угощение, как самостоятельное блюдо к обеду или ужину. Для приготовления берите на заметку проверенный пошаговый рецепт из нашей подборки.

Время готовки – 1 час 15 минут

Время приготовления – 30 минут

Порции – 6

Ингредиенты:

Кабачок средний – 3 шт.

Фарш куриный – 500 гр.

Яйцо – 2 шт.

Сметана – 3 ст.л.

Лук репчатый – 1 шт.

Сыр твердый – 100 гр.

Помидоры – 3 шт.

Соль – по вкусу.

Специи – по вкусу.

Масло растительное – для жарки. + для смазывания формы

Процесс приготовления:

Шаг 1. Очищаем кабачок, натираем его на крупной терке и затем отжимаем от лишней жидкости.

Шаг 2. Измельчаем репчатый лук и жарим его на растительном масле до легкого румянца.

Шаг 3. Добавляем к луку куриный фарш.

Шаг 4. Посыпаем солью и специями, перемешиваем.

Шаг 5. Обжариваем фарш с луком и специями до готовности.

Шаг 6. Отдельно приготовим заливку. В глубокую миску выкладываем сметану.

Шаг 7. Разбиваем сюда куриные яйца и добавляем соль по вкусу.

Шаг 8. Хорошенько вымешиваем заливку до однородности.

Шаг 9. Промазываем маслом форму для выпекания и выкладываем сюда ровным слоем половину тертых кабачков.

Шаг 10. Выкладываем на кабачки обжаренный фарш с луком и специями.

Шаг 11. Закрываем все это оставшимися кабачками.

Шаг 12. По поверхности раскладываем тонкие кружочки помидоров.

Шаг 13. Поливаем все это заливкой и выпекаем 30 минут при температуре 180°.

Шаг 14. Спустя 30 минут посыпаем угощение тертым сыром.

Шаг 15. Выпекаем при такой же температуре еще 10-15 минут.

Шаг 16. Запеканка из кабачков с фаршем, сыром и помидорами готова. Делите на порционные кусочки и угощайтесь!

ПП запеканка из кабачков и цветной капусты

ПП запеканка из кабачков и цветной капусты – это отличная кулинарная идея для тех, кто следит за своим питанием и здоровьем. Такое низкокалорийное угощение точно разнообразит ваше меню. Обязательно попробуйте приготовить по нашему проверенному рецепту.

Время готовки – 1 час

Время приготовления – 25 минут

Порции – 4

Ингредиенты:

Кабачок – 300 гр.

Капуста цветная – 300 гр.

Сметана – 180 гр.

Яйцо – 2 шт.

Сыр твердый – 80 гр.

Соль – по вкусу.

Перец черный молотый – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготовим необходимые продукты по списку.

Шаг 2. Хорошо промываем цветную капусту и разбираем ее на мелкие соцветия.

Шаг 3. Заливаем соцветия капусты водой, солим по вкусу и доводим до кипения. Варим 4 минуты, затем отбрасываем на сито.

Шаг 4. Очищаем кабачки и режем их небольшими кубиками. Если используем молодые плоды, то кожуру можно оставить.

Шаг 5. Выкладываем кабачки и соцветия отварной капусты в глубокую миску.

Шаг 6. Солим и перчим продукты, перемешиваем.

Шаг 7. Выкладываем овощи в форму для выпекания.

Шаг 8. Приготовим заливку. В глубокой миске соединяем сметану и яйца.

Шаг 9. Взбиваем яйца со сметаной до однородности.

Шаг 10. Полученной смесью заливаем овощи.

Шаг 11. Выпекаем угощение 25 минут при температуре 180°.

Шаг 12. Сыр натираем на крупной терке.

Шаг 13. Посыпаем заготовку тертым сыром.

Шаг 14. Отправляем блюдо обратно в духовку и готовим еще 10 минут до образования румяной корочки.

Шаг 15. ПП запеканка из кабачков и цветной капусты готова. Можно пробовать!

Кабачковая запеканка с творогом

Кабачковая запеканка с творогом – это простое и очень вкусное блюдо для всей семьи. Овощное угощение порадует питательными свойствами и привлекательным внешним видом. Подавайте в качестве интересного завтрака или перекуса, а для приготовления используйте наш проверенный рецепт с пошаговыми фотографиями.

Время готовки – 1 час 5 минут

Время приготовления – 20 минут

Порции – 6

Ингредиенты:

Кабачок средний – 2 шт.

Лимон – 1 шт.

Тимьян – 5 веток.

Орехи грецкие – 50 гр.

Творог – 250 гр.

Сыр моцарелла – 250 гр.

Масло растительное – для смазывания формы.

Соль – по вкусу.

Перец черный молотый – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Хорошо промываем кабачки и режем их очень тонкими слайсами. Можно это делать на боковой стороне терке или через специальную овощерезку. Овощи выкладываем в глубокую миску.

Шаг 2. Сюда же натираем лимонную цедру на мелкой терке.

Шаг 3. Выдавливаем сок из половинки лимона.

Шаг 4. Добавляем соль и измельченные веточки тимьяна. Перемешиваем и оставляем на 10-15 минут.

Шаг 5. Сливаем лишнюю жидкость и выкладываем половину кабачков в форму для выпекания, промазанную растительным маслом. Посыпаем овощ половиной творога и тертой моцареллой. Повторяем слои и посыпаем их измельченными грецкими орехами.

Шаг 6. Выпекаем блюдо 30 минут при температуре 180 градусов.

Шаг 7. Кабачковая запеканка с творогом готова. Можно пробовать!

Запеканка из кабачков и баклажанов в духовке

Запеканка из кабачков и баклажанов в духовке порадует вас насыщенным вкусом и аппетитным внешним видом. Подавайте угощение как самостоятельное блюдо или в качестве оригинального гарнира. Для приготовления берите на заметку проверенный пошаговый рецепт из нашей подборки.

Время готовки – 1 час 30 минут

Время приготовления – 30 минут

Порции – 6

Ингредиенты:

Кабачок – 1 шт.

Баклажаны – 2 шт.

Перец болгарский – 1 шт.

Помидоры – 2 шт.

Лук репчатый – 1 шт.

Яйцо – 2 шт.

Сыр твердый – 150 гр.

Молоко – 100 мл.

Соль – 2 щепотки.

Травы прованские – 1 ст.л.

Мука рисовая – 1 ст.л.

Масло растительное – 2 ст.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Промываем баклажаны и режем их тонкими кружками.

Шаг 2. Кладем эти кружки в глубокую миску и посыпаем солью. Оставляем на 20 минут для выделения сока. Такая процедура уберет лишнюю горечь овоща.

Шаг 3. Промываем кабачки и режем их тонкими пластинками.

Шаг 4. Очищенный репчатый лук мелко нарезаем ножом.

Шаг 5. Обжариваем лук на растительном масле до мягкости.

Шаг 6. Очищаем от семян болгарский перец и режем его соломкой.

Шаг 7. Промытые помидоры режем тонкими кружочками.

Шаг 8. Форму для выпекания обмазываем растительным маслом и выкладываем сюда слой из тонких пластинок кабачка.

Шаг 9. На кабачки внахлест кладем кружочке баклажанов. Предварительно их промываем под водой после солевого раствора.

Шаг 10. Дополняем овощи измельченным болгарским перцем.

Шаг 11. Закрываем все это кружочками помидоров. Убираем заготовку на 30 минут в разогретую до 200° духовку.

Шаг 12. В это время приготовим заливку. Яйца взбиваем с молоком, мукой и солью.

Шаг 13. Твердый сыр натираем на мелкой или средней терке.

Шаг 14. После 30 минут выпекания достаем заготовку. Посыпаем ее обжаренным луком и заливаем смесью из яиц и молока. Посыпаем специями.

Шаг 15. Всю поверхность обсыпаем тертым сыром.

Шаг 16. Отправляем блюдо в духовку еще на 30 минут.

Шаг 17. Запеканка из кабачков и баклажанов в духовке готова. Делим на порционные кусочки и подаем к столу!