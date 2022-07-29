Зачем нужны слуховые аппараты

Центр «Мелфон» предлагает услуги по подбору и индивидуальной настройке слухового аппарата. Что представляет собой это устройство и кому оно требуется?

По статистике, 80-90% людей в возрасте от 85 лет страдают от нарушений слуха. Но эта проблема возникает не только у тех, кто вышел на пенсию. Например, в возрастной группе 40+ она встречается, по разным оценкам, у 5-10% людей.

Потеря слуха связана не только с изменениями, которые происходят в организме с возрастом. Ее также вызывают травмы, она может быть последствием различных заболеваний. Также нарушения слуха возникают из-за шума, ставшего одним из неотъемлемых атрибутов современного мира. Слух снижается из-за работы в шумной обстановке, например, на производстве или на строительной площадке. Но на его качество влияет не только работа – проблемы могут возникнуть, например, из-за частого посещения концертов или прослушивания музыки в наушниках на высокой громкости.

Перечисленные выше случаи ведут к тому, что человеку может понадобиться слуховой аппарат. Это устройство назначается, если слуховую способность нельзя вернуть другим способом. Оно усиливает окружающий звук, давая пользователю возможность снова слышать, что происходит рядом с ним и что говорят люди, которые к нему обращаются.

Все разнообразие таких приборов по принципу действия делится на две группы:

аналоговые;

цифровые.

Аналоговые модели считаются устаревшими, их основное достоинство – сравнительно низкая стоимость. Фактически, такой прибор просто усиливает звук вместе с фоновыми шумами.

Совсем другое дело – цифровой слуховой аппарат. Использование таких устройств для коррекции слуха сегодня считается золотым стандартом медицины. Благодаря наличию микрочипа с высокой производительностью он сначала очищает звук от того, что человеку слышать не обязательно, и усиливает только то, что ему нужно – речь других людей, музыку, объявления.

Именно центр «Мелфон» стал первой коммерческой организацией в России, которая начала использовать для коррекции слуха цифровые устройства. Это произошло в 1996 году, когда такие приборы казались экзотикой. В настоящее время в каталоге центра представлены слуховые аппараты множества брендов. Среди них Oticon, Phonak, Widex и другие компании, пользующиеся известностью в масштабах всего земного шара.

При выборе подходящей модели обязательно учитывается степень тугоухости. Пройти диагностику и получить актуальную информацию о состоянии слуха также можно в центре «Мелфон». В распоряжении его сотрудников есть современное аудиометрическое оборудование, которое для этого используется.

Помимо этого на выбор влияют возраст будущего пользователя слухового аппарата, образ его жизни, его личные пожелания. Стоимость – тоже важный фактор. В центре «Мелфон» можно выбрать как недорогие устройства, так и модели премиум-класса. Обширный каталог позволяет найти оптимальное решение для взрослого и ребенка, для пожилого человека и того, кто ведет активный образ жизни.

Большой опыт и высокая квалификация сотрудников, наличие современного диагностического оборудования, постоянное изучение актуальных методик коррекции слуха позволяют центру «Мелфон» решать самые сложные задачи и помогать людям вернуться к полноценной жизни.