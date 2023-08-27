Врач Кереметчи перечислила продукты, в которых содержится много клетчатки

Клетчатка играет важную роль в нормальном функционировании организма. Несмотря на это, у большинства людей не хватает ее. Медик Вероника Кереметчи рассказала, на какие продукты нужно обратить внимание для восполнения дефицита.

Врач рассказала, что клетчатка — это разновидность нерастворимых пищевых волокон.

Они представляют собой своего рода «пищу» для полезных микроорганизмов, обитающих в кишечнике. Эти волокна поддерживают необходимое микрофлоре состояние, без которого организм не способен функционировать нормально, -сообщила она.

Критически малое потребление клетчатки может привести к разнообразным расстройствам пищеварительной системы, дисбалансу в кишечнике, уменьшению иммунитета, и, возможно, стать причиной ожирения, диабета, желчнокаменной болезни, и даже повысить риск некоторых видов онкологии.

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Клетчатка проходит через весь пищеварительный тракт почти неизменной, выполняя большую работу на своем пути. Она имеет большое значение для нормальной пищеварительной функции, регулирования веса, сахара и холестерина в крови. Также считается, что клетчатка является фактором, предотвращающим риск развития рака, — добавила специалист.

Чтобы пополнить запасы клетчатки, необходимо обратить внимание на чечевицу, фасоль, чернику, малину, ежевику, клубнику, цельные злаки, отруби, сухофрукты, семена, орехи, овощи. Не стоит менять рацион резко, если раньше вы употребляли клетчатку мало. Постепенно добавляйте пять грамм клетчатки в день. Резкое увеличение может вызвать вздутие, спазмы и диарею.

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