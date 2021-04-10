Запчасти для мотоблоков и культиваторов

Мотоблок и садовая техника. Форсунки и распылители для мотоблока

Мотоблок это разновидность малогабаритного трактора. Данные агрегаты используют в сельском хозяйстве: в полях, приусадебных участках. С их помощью вспахивают почву для дальнейшего выращивания овощей, цветов. Также данные машины применяют для скашивания травы, чистки и уборки снега, перевозки всевозможных грузов, с использованием полуприцепов. Приобрести форсунки и распылители для мотоблока, можно по этому адресу: https://ziplife.ru/product-category/zapchasti-dlya-motoblokov-i-kultivatorov/zapchasti-motoblokov-kadvi/.

Разновидности мотоблоков

Мотокультиваторы очень простые. Они легкие по весу, что позволяет любому труженику справиться с этой машиной. Двигатель не превышает по мощности 3-х лошадиных сил. Весит он до 45 кг. Внешне он напоминает газонокосилку, но для обработки почвы на нем установлена фреза. Данный мотоблок с успехом выполнит работу на небольших территориях, цветочных клумбах. При этом не повредит ни одного дерева в вашем саду. На мотокультиваторах устанавливаются двухтактные или четырехтактные двигатели. Во втором случае данный агрегат проработает намного дольше, чем первый вариант. Также в этом случае происходит значительная экономия топлива.

Средний мотоблок обладает силой в пределах 5 лошадиных сил. Его вес достигает до 65 кг. Он выполняет работы тяжелее и объемнее, чем предыдущий экземпляр. Конечно, при обработке целины, он может, не справится с поставленной задачей. Недостатком является его вес. В связи с этим рабочий, работая с ним, устает быстрее. Тяжелый мотоблок имеет вес 95 – 105 кг. Мощность до 12 лошадиных сил. Эти модели способны выполнять любые работы. Они могут выполнять различные функции, так как для них выпускаются всевозможные навесные, прицепные орудия. Легкие мотоблоки комплектуются фрезами. Средние – съемными колесами, почвообрабатывающими фрезами, плугом, бороной, косилкой, полуприцепами. Тяжелые мотоблоки работают на несменных колесах. В их комплектацию входит: плуг, фреза, борона, культиватор, снегоочиститель, различные грабли, полуприцеп.

Как правильно эксплуатировать мотоблок

Перед работой на мотоблоке, внимательно ознакомьтесь с инструкцией по эксплуатации данного оборудования. Перед запуском убедитесь в том, что детали хорошо закреплены. Проверьте количество заправленного топлива. Проверьте количество масла и охлаждающей жидкости. Если начать эксплуатировать мотоблок без достаточного количества горюче смазочных материалов, то это может привести к серьезным поломкам.