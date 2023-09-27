ГлавнаяРецептыКартошка Анна – древний рецепт, покоривший мир Картошка Анна – древний рецепт, покоривший мир На чтение: 2 минуты Мы знаем немало блюд из картофеля, но этот особенный. Если вы готовы удивлять своими кулинарными талантами родных и близких, обязательно попробуйте картошку Анна. ВКУСНЫЕ РЕЦЕПТЫ Ее история началась еще в 1870 году, когда французский шеф-повар известного парижского ресторана Адольф Дюглере посвятил ее известной куртизанке Анне Делион. Читайте также Удивите семью осенними вкусностями: рецепт выпечки из слоеного теста и куриного фарша Блюдо похоже на цветок розы, ведь выкладывают картофель в жаропрочную форму именно тонкими лепестками. Во время приготовления картофель Анна зарумянивается и превращается в изысканное блюдо всего из двух ингредиентов: картофеля и сливочного масла. Рецепт картофеля Анна Время: 45 минут Порции: 2 Ингредиенты: – 400 граммов картофеля; – 50 граммов растопленного сливочного масла; – черный молотый перец; – соль; – мускатный орех. Приготовление: Тщательно моем и чистим картофель, перекладываем в кастрюлю с холодной водой. Добавляем соль и отправляем в огонь. Доводим картофель до кипения и варим 3 минуты. Сливаем воду, картофель слегка охлаждаем, чтобы был не очень горячим. Нарезаем ее тонкими ломтиками. Картофель Анна / Фото Kitchen and other stories Жаростривкую форму для выпекания смазываем маслом, выкладываем ломтики картофеля так, чтобы он образовывал цветок. Каждый слой картофельных лепестков необходимо посолить, поперчить и добавить тертый мускатный орех. Наполняем так всю форму, поливаем растопленным сливочным маслом и отправляем выпекаться в разогретую духовку до 220 градусов. Готовим картошку Анна 35 – 40 минут для маленьких формочек и около часа для большой. Приятного аппетита! Понравился рецепт? Попытайтесь также приготовить лимонно-маковый кекс на скорую руку. Поделитесь с друзьями