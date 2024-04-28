Описание приготовления:

Расскажу, как приготовить яйца, запечённые в духовке. Никакой кипящей кастрюли с водой и стояния у плиты, а вкус получается более богатый и насыщенный. Необычный способ значительно может упростить жизнь многим хозяйкам. Яйца получаются вкусные, а готовить просто. Если любите эксперименты на кухне, обязательно попробуйте!

Назначение: На завтрак Основной ингредиент: Яйца

Состав / Ингредиенты:

Яйца 5 Штук (берите то количество, которое вам необходимо)

Количество порций 5

Калорийность

157 ккал

Калорийность

12 г

Белки

10 г

Жиры

0 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Яйца, запеченные в духовке»

Для приготовления нам понадобятся только куриные яйца.

Яйца хорошо промойте и залейте горячей водой, чтобы они прогрелись и скорлупа не лопнула, если вам важен внешний вид. В это время можно включить духовку и прогреть до 180-200 градусов.

Яйца можно выложить прямо на решётку, но когда место позволяет, я кладу яйца в горшочек. Запекайте 25 минут. Если хотите более жидкий желток, то время уменьшите. Можно держать яйца и дольше, а ценители утверждают даже, что если их запекать ещё подольше, они приобретают лёгкий ореховый вкус. Можете смело поэкспериментировать!

Готовые запечённые яйца переложите на тарелку и дайте им остыть.

Подавайте как пожелаете нужным. Приятного аппетита!