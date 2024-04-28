Описание приготовления:
Расскажу, как приготовить яйца, запечённые в духовке. Никакой кипящей кастрюли с водой и стояния у плиты, а вкус получается более богатый и насыщенный. Необычный способ значительно может упростить жизнь многим хозяйкам. Яйца получаются вкусные, а готовить просто. Если любите эксперименты на кухне, обязательно попробуйте!
Назначение: На завтрак Основной ингредиент: Яйца
Состав / Ингредиенты:
- Яйца 5 Штук (берите то количество, которое вам необходимо)
Количество порций 5
Калорийность
157 ккал
Калорийность
12 г
Белки
10 г
Жиры
0 г
Углеводы
Пищевая ценность на 100г.
Как приготовить «Яйца, запеченные в духовке»
Для приготовления нам понадобятся только куриные яйца.
Яйца хорошо промойте и залейте горячей водой, чтобы они прогрелись и скорлупа не лопнула, если вам важен внешний вид. В это время можно включить духовку и прогреть до 180-200 градусов.
Яйца можно выложить прямо на решётку, но когда место позволяет, я кладу яйца в горшочек. Запекайте 25 минут. Если хотите более жидкий желток, то время уменьшите. Можно держать яйца и дольше, а ценители утверждают даже, что если их запекать ещё подольше, они приобретают лёгкий ореховый вкус. Можете смело поэкспериментировать!
Готовые запечённые яйца переложите на тарелку и дайте им остыть.
Подавайте как пожелаете нужным. Приятного аппетита!