Запчасти на мотоблоки по умеренным ценам

Мотоблоки пользуются повышенным спросом не только у фермеров, но и владельцев личных хозяйств. Всегда можно вскопать грядки, посадить овощи, а зимой с помощью техники собрать приличный урожай, который также можно отвезти на рынок на этой же технике. Интенсивность эксплуатации мотоблоков удерживается на высоком уровне и становится ясно – двухтактный или четырехтактный ДВС часто требует восстановления. Вместо того чтобы полностью менять совсем недешевый двигатель на новый аналог, рекомендуется купить для него запчасти, которые можно найти здесь https://motor-parts.com.ua/zapchasti-na-motobloki/ по умеренным ценам.

Какие запасные части реализует магазин «Motor Parts»?

Двухтактные и четырехтактные ДВС состоят из множества деталей, а магазин предлагает клиентам большой ассортимент наиболее востребованные запасные части:

Поршневые комплекты; Маховики; Подшипники; Прокладки для головки блока; Ручные стартера; Топливные баки; Топливные насосы; Шатуны; Гильзы; Электрические стартеры и многое другое.

Для получения полной картины реализуемых товаров, рекомендуется зайти на сайт магазина, внимательно рассмотреть каталог и выбрать правильную запасную часть. Если возникают сомнения по части выбора нужной запасной части, настоятельно рекомендуется заранее посоветоваться с мотористом.

Какие запасные части продаются в «Motor Parts»?

Исключительно брендовые. Это означает следующее – двигательный блок, постоянно подвергающийся повышенным нагрузкам, сможет работать на порядок дольше, чем с «левыми» запасными частями. Может показаться, что стоимость запасных частей в интернет-магазине удерживаются на несколько высоком уровне, но за качество придется доплачивать – мотоблок внезапно не сломается при культивации почвы или при сборе урожая.

Доставка и оплата

В силу того, что запасные части для мотоблоков имеют относительно небольшие размеры и вес, то их можно уверенно высылать почтой. Магазин идет навстречу клиентам и предлагает доставку запасных частей с помощью сервиса «Укр Почта», стоимость которой варьируется для клиентов в пределах 35-65 грн, а все зависит от веса и объема посылки. Если же покупается в магазине товаров суммой более 2 000 грн, магазин гарантирует клиентам бесплатную доставку. Подтвержденные заказы после 14.00 отправляются клиентам на следующий день. Перед отправкой все запасные части проверяется сотрудниками компании на целостность. Оплачивать товар можно в кассе или терминале любого отделения ПриватБанка.

До недавнего времени мини-тракторы и мотоблоки считались роскошью для фермеров или личных хозяйств. Но сегодня, когда хочется вырастить экологичный урожай, приобретение профильной сельхозтехники не считается затратным мероприятием. Достаточно регулярно прикупать и менять запасные части, как техника сможет уверенно работать годы при любых нагрузках.