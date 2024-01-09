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Сациви из курицы по-грузински классическое

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Сациви из курицы по-грузински классическое

Сациви из курицы по-грузински – это изысканное кушанье, которое сочетает в себе не только нежное мясо птицы, но и оригинальный соус, который, как правило, готовится из большого количества измельченных орехов, ароматной кинзы и пряностей. Такой баланс ингредиентов приведет ваши вкусовые рецепторы в настоящий восторг, потому как ранее, вы явно не пробовали ничего подобного! А приготовить такое блюдо можно, как в обычной сковороде, так и в мультиварке либо духовом шкафу.

Классическое сациви из курицы по-грузински в домашних условиях

Классическое сациви из курицы по-грузински в домашних условиях – это одновременно нежное и пикантное блюдо, которое поможет вам запросто привнести в привычный рацион нечто совершенно новое и оригинальное. Количество специй и зелени вы можете регулировать самостоятельно.

Сациви из курицы по-грузински классическое

Ингредиенты –+10 порц.

  • Курица 2 кг
  • Грецкий орех 1 ст.
  • Масло растительное 3 ст.л.
  • Лук репчатый 2 шт.
  • Кинза ½ пучка
  • Петрушка ½ пучка
  • Лук зелёный ½ пучка
  • Укроп ½ пучка
  • Чеснок 3 зуб.
  • Кориандр молотый ⅓ ст.л.
  • Паприка ⅓ ст.л.
  • Перец красный молотый ⅓ ст.л.
  • Соль  по вкусу

Шаги 120 мин.

  1. Сациви из курицы по-грузински классическое

    Классическое сациви из курицы по-грузински легко готовится в домашних условиях. Промытую куриную тушку разделываем на кусочки и складываем в кастрюлю, залив водой, чтобы курица была полностью залита ею и доведя до кипения, отвариваем на протяжении одного часа.

  2. Сациви из курицы по-грузински классическое

    С лука снимаем шелуху и произвольно измельчаем.

  3. Сациви из курицы по-грузински классическое

    Разогреваем растительное масло и пассеруем лук до светло-коричневого оттенка.

  4. Сациви из курицы по-грузински классическое

    Не теряя времени, пробиваем орехи в блендере.

  5. Сациви из курицы по-грузински классическое

    К румяному луку высыпаем приправы и орешки, перемешиваем.

  6. Сациви из курицы по-грузински классическое

    Заливаем содержимое сковороды 2-3 черпаками бульона, в котором готовилась птица.

  7. Сациви из курицы по-грузински классическое

    Отваренную курицу разбираем на небольшие волокна, удаляем косточки и вмешиваем в ароматный соус.

  8. Сациви из курицы по-грузински классическое

    Дополняем кушанье измельченной зеленью и чесноком, размешиваем.

  9. Сациви из курицы по-грузински классическое

    Блюдо подаем к столу прямо в сковороде и наслаждаемся. Приятного аппетита!

Сациви из курицы с грецкими орехами

Сациви из курицы с грецкими орехами – это ароматное и необычное кушанье кавказкой кухни, которое приведет в восторг не только членов вашей семьи, но и гостей, если вы решите подать такое угощение к праздничному столу. Для сокращения потраченного времени, птицу можно отварить предварительно.

Время готовки – 90 мин.

Время приготовления – 15-20 мин.

Порции – 10.

Ингредиенты:

  • Бедра куриные – 1,6 кг.
  • Ядра грецкого ореха (очищенные) – 350 гр.
  • Лук репчатый – 3 шт.
  • Масло сливочное топленое – 1 ст.л.
  • Масло растительное – 1 ст.л.
  • Шафран – 3 гр.
  • Хмели-сунели – 1 ч.л.
  • Чеснок – 8 зуб.
  • Аджика острая – 1 ч.л.
  • Смесь перцев горошком – по вкусу.
  • Соль – по вкусу.
  • Перец черный молотый – по вкусу.
  • Смесь сушеной зелени – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Бедра отвариваем с добавлением соли, сушеной зелени, горошин перца, около 40-50 минут с момента закипания. Затем вынимаем из бульона и даем время остыть.

Сациви из курицы по-грузински классическое

Шаг 2. С лука удаляем шелуху и мелко нарезаем головки, подрумяниваем на смеси из двух масел при частом помешивании.

Сациви из курицы по-грузински классическое

Шаг 3. Горячим бульоном заливаем шафран и настаиваем.

Сациви из курицы по-грузински классическое

Шаг 4. Ядра орехов измельчаем в мелкую крошку любым удобным способом.

Сациви из курицы по-грузински классическое

Шаг 5. Для заправки в отдельной пиале смешиваем 2-3 столовые ложки орешков с аджикой, перцем и хмели-сунели.

Сациви из курицы по-грузински классическое

Шаг 6. Зубцы чеснока рубим ножом либо пропускаем через пресс.

Сациви из курицы по-грузински классическое

Шаг 7. Ореховую кашицу разбавляем бульоном до консистенции густой сметаны, сдабриваем солью, приправами и чесноком – на медленном огне доводим до кипения при постоянной работе лопатки.

Сациви из курицы по-грузински классическое

Шаг 8. Произвольными ломтиками нарезаем отваренную птицу.

Сациви из курицы по-грузински классическое

Шаг 9. Перекладываем курицу в ореховый соус и активно перемешиваем. При наличии времени оставляем на столе до полного остывания, а затем убираем в холод на 3-4 часа для пропитки. Приятного аппетита!

Сациви из курицы по-грузински классическое

Сациви по-грузински с уцхо-сунели

Сациви по-грузински с уцхо-сунели – это блюдо, изюминка которого заключается в специях, ароматные травы и приправы идеально сочетаются с домашней птицей. Исходя из вышесказанного, не рекомендуем вам отклоняться от перечня пряностей, указанных в списке.

Время готовки – 60 мин.

Время приготовления – 10-15 мин.

Порции – 5.

Ингредиенты:

  • Курица домашняя – 1 кг.
  • Орехи грецкие – 600 гр.
  • Лук репчатый – 3-4 шт.
  • Чеснок – 1 головка.
  • Кинза – 2-3 веточки.
  • Уксус винный – 2 ст.л.
  • Масло растительное – 2 ст.л.
  • Соль – по вкусу.
  • Уцхо-сунели – по вкусу.
  • Кинза сухая – по вкусу.
  • Шафран – по вкусу.
  • Перец красный молотый – по вкусу.
  • Корица молотая – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. На рабочую поверхность выкладываем все ингредиенты, перечисленные выше.

Сациви из курицы по-грузински классическое

Шаг 2. Курицу промываем и заливаем водой, в ту же кастрюлю забрасываем очищенную луковицу, веточки кинзы и зубцы чеснока.

Сациви из курицы по-грузински классическое

Шаг 3. Доводим птицу до кипения, убираем пенку и убавляем нагрев – варим 60-90 минут.

Сациви из курицы по-грузински классическое

Шаг 4. По истечении времени, бульон процеживаем и остужаем мясо.

Сациви из курицы по-грузински классическое

Шаг 5. Два раза прокручиваем орехи через решетку мясорубки.

Сациви из курицы по-грузински классическое

Шаг 6. Вторую луковицу нарезаем мелкими кусочками и доводим до прозрачности на растительном масле.

Сациви из курицы по-грузински классическое

Шаг 7. Пассеровку также прокручиваем через мясорубку и соединяем с орехами.

Сациви из курицы по-грузински классическое

Шаг 8. Орехово-луковую массу переливаем в кастрюлю и разбавляем бульоном до консистенции нежирной сметаны.

Сациви из курицы по-грузински классическое

Шаг 9. Томим соус около 10 минут на медленном огне, всыпаем соль и приправы – перемешиваем, вливаем уксус.

Сациви из курицы по-грузински классическое

Шаг 10. Курицу разбираем и раскладываем по порционным тарелкам.

Сациви из курицы по-грузински классическое

Шаг 11. Заливаем птицу аппетитным соусом, украшаем кинзой и подаем к столу. Приятного аппетита!

Сациви из курицы по-грузински классическое

Сациви из курицы с гранатом

Сациви из курицы с гранатом, тушенное во фруктовом соке – это изысканное горячее блюдо, которое покоряет своим ярким вкусом и приятным ароматом при первой же пробе. Несмотря на простоту приготовления, готовая птица в соусе действительно может приятно удивить!

Время готовки – 60 мин.

Время приготовления – 15 мин.

Порции – 4-5.

Ингредиенты:

  • Курица домашняя – 1 кг.
  • Чеснок – 3 зуб.
  • Зерна граната – 1-2 горсти.
  • Сок гранатовый – 200 мл.
  • Лук – 2 шт.
  • Ядра грецкого ореха очищенные – 100 гр.
  • Зерна кориандра – ½ ч.л.
  • Хмели-сунели – ½ ч.л.
  • Шафран – ½ ч.л.
  • Перец красный молотый – по вкусу.
  • Кинза/петрушка – по вкусу.
  • Масло растительное – для жарки.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготавливаем продуктовый набор: овощи очищаем, птицу промываем внутри и снаружи.

Сациви из курицы по-грузински классическое

Шаг 2. Разрубаем тушку на кусочки желаемого размера и обжариваем на растительном масле до образования аппетитной корочки. Добавляем измельченный лук и перемешиваем.

Сациви из курицы по-грузински классическое

Шаг 3. При необходимости вливаем немного воды, убавляем нагрев и тушим компоненты под крышкой в течение получаса.

Сациви из курицы по-грузински классическое

Шаг 4. Тем временем пробиваем в кофемолке орехи и соединяем крошку с гранатовым соком, чесноком, пропущенным через пресс, солью и специями. Полученной смесью заливаем курицу и томим еще 10 минут.

Сациви из курицы по-грузински классическое

Шаг 5. Посыпаем кушанье рубленой зеленью.

Сациви из курицы по-грузински классическое

Шаг 6. Разложив по тарелкам, посыпаем зернами граната – приступаем к дегустации. Приятного аппетита!

Сациви из курицы по-грузински классическое

Сациви из курицы по-грузински в мультиварке

Сациви из курицы по-грузински в мультиварке – это сочное и питательное кушанье, которое можно просто и быстро приготовить, тем самым приятно удивить своих близких. Грузия славится своим изобилием соусов и это блюдо не является исключением, так попробуем же!

Время готовки – 1 ч. 45 мин.

Время приготовления – 15 мин.

Порции – 4.

Ингредиенты:

  • Курица – 800 гр.
  • Орехи грецкие очищенные – 80 гр.
  • Луковицы – 2 шт.
  • Чеснок – 3 зуб.
  • Вода – 2 л.
  • Лист лавра – 1 шт.
  • Масло растительное – 3 ст.л.
  • Укроп измельченный – 2 ст.л.
  • Соль – по вкусу.
  • Перец черный молотый – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Курицу режем на порционные сегменты и тщательно промываем под струей воды.

Сациви из курицы по-грузински классическое

Шаг 2. Выкладываем мясо в чашу мультиварки и заливаем водой, приправляем солью и лаврушкой – готовим под крышкой, включив режим «суп» на 45 минут.

Сациви из курицы по-грузински классическое

Шаг 3. Предварительно очищенные орехи рубим ножом.

Сациви из курицы по-грузински классическое

Шаг 4. Очищенный лук нарезаем четверть кольцами, чеснок на 2-3 кусочка.

Сациви из курицы по-грузински классическое

Шаг 5. После звукового сигнала мультиварки, мясо выкладываем в тарелку и процеживаем бульон. В чистую чашу наливаем растительное масло и пассеруем лук вместе с чесноком, добавляем орехи и готовим в режиме «жарка» еще 5 минут.

Сациви из курицы по-грузински классическое

Шаг 6. Заливаем компоненты 1-2 стаканами бульона, перчим – даем закипеть.

Сациви из курицы по-грузински классическое

Шаг 7. Высыпаем измельченный укроп, перемешиваем и прогреваем соус еще 1-2 минуты.

Сациви из курицы по-грузински классическое

Шаг 8. Отправляем курицу в соус, перемешиваем и продолжаем готовку, включив режим «тушение» (30 минут).

Сациви из курицы по-грузински классическое

Шаг 9. После отключения техники, сервируем и подаем. Приятного аппетита!

Сациви из курицы по-грузински классическое

Сациви из курицы с хмели-сунели

Сациви из курицы с хмели-сунели представляет собой сытное и питательное кушанье из птицы под соусом, приготовленных на основе грецких орехов, зелени и множества пряностей. Попробовав такой вариант курицы лишь однажды, вы будете возвращаться к этому рецепту еще не раз!

Время готовки – 40 мин.

Время приготовления – 10-15 мин.

Порции – 3.

Ингредиенты:

  • Курица – 500 гр.
  • Орехи грецкие – 70 гр.
  • Луковица – 1 шт.
  • Хмели-сунели – 1 ч.л.
  • Кориандр молотый – 1 ч.л.
  • Паприка сладкая молотая – 1 ч.л.
  • Соль – 1 ч.л.
  • Чеснок – 2 зуб.
  • Кинза – 15 гр.
  • Масло сливочное – 1 ст.л.
  • Лист лавра – 1 шт.
  • Гвоздика – 2 бутона.
  • Перец душистый горошком – 4 шт.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Кусочки куриной тушки заливаем водой, добавляем гвоздику и перец душистый – варим до готовности мяса.

Сациви из курицы по-грузински классическое

Шаг 2. Параллельно измельчаем орехи при помощи блендера либо кофемолки.

Сациви из курицы по-грузински классическое

Шаг 3. К ореховой массе высыпаем приправы и соль.

Сациви из курицы по-грузински классическое

Шаг 4. Перемешиваем и вводим пропущенный через пресс чеснок.

Сациви из курицы по-грузински классическое

Шаг 5. В сковородке обжариваем мелко нарезанный лук до прозрачности, готовим на сливочном масле.

Сациви из курицы по-грузински классическое

Шаг 6. Измельчаем промытые и обсушенные веточки кинзы.

Сациви из курицы по-грузински классическое

Шаг 7. К луковой зажарке выкладываем орехово-пряную массу, растираем.

Сациви из курицы по-грузински классическое

Шаг 8. Тонкой струей вливаем бульон, курицу остужаем.

Сациви из курицы по-грузински классическое

Шаг 9. Доведя соус до однородной консистенции, добавляем зелень.

Сациви из курицы по-грузински классическое

Шаг 10. Выкладываем курицу в сковородку, перемешиваем и включаем слабый нагрев.

Сациви из курицы по-грузински классическое

Шаг 11. Подаем курочку, обильно полив соусом. Приятного аппетита!

Сациви из курицы по-грузински классическое

Сациви из курицы со сметаной

Сациви из курицы со сметаной – это нежное и тающее во рту блюдо, с нотками пикантности и остроты. И если вы являетесь любителем оригинальных сочетаний компонентов, то обязательно обратите внимание на этот рецепт, и вы останетесь довольны – гарантировано!

Время готовки – 90 мин.

Время приготовления – 20 мин.

Порции – 10.

Ингредиенты:

  • Курица – 1,6 кг.
  • Ядра грецкого ореха рубленые – 1 ст.
  • Лук – 1 шт.
  • Чеснок – 1 головка.
  • Бульон куриный – 1 л.
  • Сметана 20% – 3 ст.л.
  • Кориандр молотый – 1 ч.л.
  • Паприка молотая – 1 ч.л.
  • Перец красный молотый – ¼ ч.л.
  • Масло растительное – 30 мл.
  • Зелень – по вкусу.
  • Соль – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Птицу заливаем водой, солим и варим на среднем огне около получаса, не забывая снимать шумовкой пену.

Сациви из курицы по-грузински классическое

Шаг 2. Готовое мясо освобождаем от косточек.

Сациви из курицы по-грузински классическое

Шаг 3. Для соуса на растительном масле обжариваем мелкие кусочки лука до легкой румяности, добавляем орехи, перемолотые в крошку, пропущенный через пресс чеснок, соль и приправы – мешаем и прогреваем две минуты.

Сациви из курицы по-грузински классическое

Шаг 4. Добавляем сметану и засекаем еще 2-3 минуты.

Сациви из курицы по-грузински классическое

Шаг 5. Заливаем бульоном и томим еще несколько минут.

Сациви из курицы по-грузински классическое

Шаг 6. В горячий соус выкладываем волокна мяса, доводим до кипения и посыпаем рубленой зеленью.

Сациви из курицы по-грузински классическое

Шаг 7. Распределяем сациви по тарелкам и незамедлительно приступаем к трапезе. Готовьте и получайте удовольствие!

Сациви из курицы по-грузински классическое

Сациви из курицы в ореховом соусе

Сациви из курицы в ореховом соусе – это изысканное блюдо, которое можно отведать не только в грузинском или кавказском ресторане, но и запросто приготовить в домашних условиях, используя для этого лишь те компоненты, которые продаются в любом супермаркете.

Время готовки – 4 ч.

Время приготовления – 1 ч.

Порции – 4-6.

Ингредиенты:

  • Тушка курицы – 1,5 кг.
  • Орехи грецкие очищенные – 750 гр.
  • Лук – 400 гр.
  • Чеснок – 3 зуб.
  • Хмели-сунели – 1 ч.л.
  • Перец красный молотый – 1 ч.л.
  • Шафран – ½ ч.л.
  • Гвоздика – 2 бутона.
  • Корица молотая – 1 щепотка.
  • Уксус винный/сок граната – 1 ст.л.
  • Соль – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Промытую и разрезанную на куски птицу отвариваем до готовности, затем бульон процеживаем, а мясо выкладываем в противень (предварительно промазываем маслом), запекаем в разогретой духовке при температуре 180 градусов, до образования аппетитной корочки.

Сациви из курицы по-грузински классическое

Шаг 2. Репчатый лук очищаем и пробиваем в блендере до консистенции пюре, пассеруем до мягкости на жире, образующемся на поверхности бульона.

Сациви из курицы по-грузински классическое

Шаг 3. В чаше кухонного комбайна измельчаем орешки.

Сациви из курицы по-грузински классическое

Шаг 4. К ореховой крошке высыпаем приправы: толченую гвоздику, измельченный чеснок, хмели-сунели, красный молотый перец, шафран, корицу, соль и лук – тщательно перемешиваем до однородности.

Сациви из курицы по-грузински классическое

Шаг 5. Постепенно вливаем в массу горячий бульон, каждый раз активно помешивая состав.

Сациви из курицы по-грузински классическое

Шаг 6. Соус доводим до кипения на медленном огне, вливаем винный уксус либо гранатовый сок и при необходимости досаливаем. Заливаем курицу и даем полностью остыть.

Сациви из курицы по-грузински классическое

Шаг 7. Рекомендуется выдержать кушанье на полке холодильной камеры 2-3 часа и только затем подавать. Приятного аппетита!

Сациви из курицы по-грузински классическое

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