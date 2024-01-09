Сациви из курицы по-грузински классическое

Сациви из курицы по-грузински – это изысканное кушанье, которое сочетает в себе не только нежное мясо птицы, но и оригинальный соус, который, как правило, готовится из большого количества измельченных орехов, ароматной кинзы и пряностей. Такой баланс ингредиентов приведет ваши вкусовые рецепторы в настоящий восторг, потому как ранее, вы явно не пробовали ничего подобного! А приготовить такое блюдо можно, как в обычной сковороде, так и в мультиварке либо духовом шкафу.

Классическое сациви из курицы по-грузински в домашних условиях

Классическое сациви из курицы по-грузински в домашних условиях – это одновременно нежное и пикантное блюдо, которое поможет вам запросто привнести в привычный рацион нечто совершенно новое и оригинальное. Количество специй и зелени вы можете регулировать самостоятельно.

Ингредиенты –+10 порц.

Курица 2 кг

Грецкий орех 1 ст.

Масло растительное 3 ст.л.

Лук репчатый 2 шт.

Кинза ½ пучка

Петрушка ½ пучка

Лук зелёный ½ пучка

Укроп ½ пучка

Чеснок 3 зуб.

Кориандр молотый ⅓ ст.л.

Паприка ⅓ ст.л.

Перец красный молотый ⅓ ст.л.

Соль по вкусу

Шаги 120 мин.

Классическое сациви из курицы по-грузински легко готовится в домашних условиях. Промытую куриную тушку разделываем на кусочки и складываем в кастрюлю, залив водой, чтобы курица была полностью залита ею и доведя до кипения, отвариваем на протяжении одного часа. С лука снимаем шелуху и произвольно измельчаем. Разогреваем растительное масло и пассеруем лук до светло-коричневого оттенка. Не теряя времени, пробиваем орехи в блендере. К румяному луку высыпаем приправы и орешки, перемешиваем. Заливаем содержимое сковороды 2-3 черпаками бульона, в котором готовилась птица. Отваренную курицу разбираем на небольшие волокна, удаляем косточки и вмешиваем в ароматный соус. Дополняем кушанье измельченной зеленью и чесноком, размешиваем. Блюдо подаем к столу прямо в сковороде и наслаждаемся. Приятного аппетита!

Сациви из курицы с грецкими орехами

Сациви из курицы с грецкими орехами – это ароматное и необычное кушанье кавказкой кухни, которое приведет в восторг не только членов вашей семьи, но и гостей, если вы решите подать такое угощение к праздничному столу. Для сокращения потраченного времени, птицу можно отварить предварительно.

Время готовки – 90 мин.

Время приготовления – 15-20 мин.

Порции – 10.

Ингредиенты:

Бедра куриные – 1,6 кг.

Ядра грецкого ореха (очищенные) – 350 гр.

Лук репчатый – 3 шт.

Масло сливочное топленое – 1 ст.л.

Масло растительное – 1 ст.л.

Шафран – 3 гр.

Хмели-сунели – 1 ч.л.

Чеснок – 8 зуб.

Аджика острая – 1 ч.л.

Смесь перцев горошком – по вкусу.

Соль – по вкусу.

Перец черный молотый – по вкусу.

Смесь сушеной зелени – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Бедра отвариваем с добавлением соли, сушеной зелени, горошин перца, около 40-50 минут с момента закипания. Затем вынимаем из бульона и даем время остыть.

Шаг 2. С лука удаляем шелуху и мелко нарезаем головки, подрумяниваем на смеси из двух масел при частом помешивании.

Шаг 3. Горячим бульоном заливаем шафран и настаиваем.

Шаг 4. Ядра орехов измельчаем в мелкую крошку любым удобным способом.

Шаг 5. Для заправки в отдельной пиале смешиваем 2-3 столовые ложки орешков с аджикой, перцем и хмели-сунели.

Шаг 6. Зубцы чеснока рубим ножом либо пропускаем через пресс.

Шаг 7. Ореховую кашицу разбавляем бульоном до консистенции густой сметаны, сдабриваем солью, приправами и чесноком – на медленном огне доводим до кипения при постоянной работе лопатки.

Шаг 8. Произвольными ломтиками нарезаем отваренную птицу.

Шаг 9. Перекладываем курицу в ореховый соус и активно перемешиваем. При наличии времени оставляем на столе до полного остывания, а затем убираем в холод на 3-4 часа для пропитки. Приятного аппетита!

Сациви по-грузински с уцхо-сунели

Сациви по-грузински с уцхо-сунели – это блюдо, изюминка которого заключается в специях, ароматные травы и приправы идеально сочетаются с домашней птицей. Исходя из вышесказанного, не рекомендуем вам отклоняться от перечня пряностей, указанных в списке.

Время готовки – 60 мин.

Время приготовления – 10-15 мин.

Порции – 5.

Ингредиенты:

Курица домашняя – 1 кг.

Орехи грецкие – 600 гр.

Лук репчатый – 3-4 шт.

Чеснок – 1 головка.

Кинза – 2-3 веточки.

Уксус винный – 2 ст.л.

Масло растительное – 2 ст.л.

Соль – по вкусу.

Уцхо-сунели – по вкусу.

Кинза сухая – по вкусу.

Шафран – по вкусу.

Перец красный молотый – по вкусу.

Корица молотая – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. На рабочую поверхность выкладываем все ингредиенты, перечисленные выше.

Шаг 2. Курицу промываем и заливаем водой, в ту же кастрюлю забрасываем очищенную луковицу, веточки кинзы и зубцы чеснока.

Шаг 3. Доводим птицу до кипения, убираем пенку и убавляем нагрев – варим 60-90 минут.

Шаг 4. По истечении времени, бульон процеживаем и остужаем мясо.

Шаг 5. Два раза прокручиваем орехи через решетку мясорубки.

Шаг 6. Вторую луковицу нарезаем мелкими кусочками и доводим до прозрачности на растительном масле.

Шаг 7. Пассеровку также прокручиваем через мясорубку и соединяем с орехами.

Шаг 8. Орехово-луковую массу переливаем в кастрюлю и разбавляем бульоном до консистенции нежирной сметаны.

Шаг 9. Томим соус около 10 минут на медленном огне, всыпаем соль и приправы – перемешиваем, вливаем уксус.

Шаг 10. Курицу разбираем и раскладываем по порционным тарелкам.

Шаг 11. Заливаем птицу аппетитным соусом, украшаем кинзой и подаем к столу. Приятного аппетита!

Сациви из курицы с гранатом

Сациви из курицы с гранатом, тушенное во фруктовом соке – это изысканное горячее блюдо, которое покоряет своим ярким вкусом и приятным ароматом при первой же пробе. Несмотря на простоту приготовления, готовая птица в соусе действительно может приятно удивить!

Время готовки – 60 мин.

Время приготовления – 15 мин.

Порции – 4-5.

Ингредиенты:

Курица домашняя – 1 кг.

Чеснок – 3 зуб.

Зерна граната – 1-2 горсти.

Сок гранатовый – 200 мл.

Лук – 2 шт.

Ядра грецкого ореха очищенные – 100 гр.

Зерна кориандра – ½ ч.л.

Хмели-сунели – ½ ч.л.

Шафран – ½ ч.л.

Перец красный молотый – по вкусу.

Кинза/петрушка – по вкусу.

Масло растительное – для жарки.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготавливаем продуктовый набор: овощи очищаем, птицу промываем внутри и снаружи.

Шаг 2. Разрубаем тушку на кусочки желаемого размера и обжариваем на растительном масле до образования аппетитной корочки. Добавляем измельченный лук и перемешиваем.

Шаг 3. При необходимости вливаем немного воды, убавляем нагрев и тушим компоненты под крышкой в течение получаса.

Шаг 4. Тем временем пробиваем в кофемолке орехи и соединяем крошку с гранатовым соком, чесноком, пропущенным через пресс, солью и специями. Полученной смесью заливаем курицу и томим еще 10 минут.

Шаг 5. Посыпаем кушанье рубленой зеленью.

Шаг 6. Разложив по тарелкам, посыпаем зернами граната – приступаем к дегустации. Приятного аппетита!

Сациви из курицы по-грузински в мультиварке

Сациви из курицы по-грузински в мультиварке – это сочное и питательное кушанье, которое можно просто и быстро приготовить, тем самым приятно удивить своих близких. Грузия славится своим изобилием соусов и это блюдо не является исключением, так попробуем же!

Время готовки – 1 ч. 45 мин.

Время приготовления – 15 мин.

Порции – 4.

Ингредиенты:

Курица – 800 гр.

Орехи грецкие очищенные – 80 гр.

Луковицы – 2 шт.

Чеснок – 3 зуб.

Вода – 2 л.

Лист лавра – 1 шт.

Масло растительное – 3 ст.л.

Укроп измельченный – 2 ст.л.

Соль – по вкусу.

Перец черный молотый – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Курицу режем на порционные сегменты и тщательно промываем под струей воды.

Шаг 2. Выкладываем мясо в чашу мультиварки и заливаем водой, приправляем солью и лаврушкой – готовим под крышкой, включив режим «суп» на 45 минут.

Шаг 3. Предварительно очищенные орехи рубим ножом.

Шаг 4. Очищенный лук нарезаем четверть кольцами, чеснок на 2-3 кусочка.

Шаг 5. После звукового сигнала мультиварки, мясо выкладываем в тарелку и процеживаем бульон. В чистую чашу наливаем растительное масло и пассеруем лук вместе с чесноком, добавляем орехи и готовим в режиме «жарка» еще 5 минут.

Шаг 6. Заливаем компоненты 1-2 стаканами бульона, перчим – даем закипеть.

Шаг 7. Высыпаем измельченный укроп, перемешиваем и прогреваем соус еще 1-2 минуты.

Шаг 8. Отправляем курицу в соус, перемешиваем и продолжаем готовку, включив режим «тушение» (30 минут).

Шаг 9. После отключения техники, сервируем и подаем. Приятного аппетита!

Сациви из курицы с хмели-сунели

Сациви из курицы с хмели-сунели представляет собой сытное и питательное кушанье из птицы под соусом, приготовленных на основе грецких орехов, зелени и множества пряностей. Попробовав такой вариант курицы лишь однажды, вы будете возвращаться к этому рецепту еще не раз!

Время готовки – 40 мин.

Время приготовления – 10-15 мин.

Порции – 3.

Ингредиенты:

Курица – 500 гр.

Орехи грецкие – 70 гр.

Луковица – 1 шт.

Хмели-сунели – 1 ч.л.

Кориандр молотый – 1 ч.л.

Паприка сладкая молотая – 1 ч.л.

Соль – 1 ч.л.

Чеснок – 2 зуб.

Кинза – 15 гр.

Масло сливочное – 1 ст.л.

Лист лавра – 1 шт.

Гвоздика – 2 бутона.

Перец душистый горошком – 4 шт.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Кусочки куриной тушки заливаем водой, добавляем гвоздику и перец душистый – варим до готовности мяса.

Шаг 2. Параллельно измельчаем орехи при помощи блендера либо кофемолки.

Шаг 3. К ореховой массе высыпаем приправы и соль.

Шаг 4. Перемешиваем и вводим пропущенный через пресс чеснок.

Шаг 5. В сковородке обжариваем мелко нарезанный лук до прозрачности, готовим на сливочном масле.

Шаг 6. Измельчаем промытые и обсушенные веточки кинзы.

Шаг 7. К луковой зажарке выкладываем орехово-пряную массу, растираем.

Шаг 8. Тонкой струей вливаем бульон, курицу остужаем.

Шаг 9. Доведя соус до однородной консистенции, добавляем зелень.

Шаг 10. Выкладываем курицу в сковородку, перемешиваем и включаем слабый нагрев.

Шаг 11. Подаем курочку, обильно полив соусом. Приятного аппетита!

Сациви из курицы со сметаной

Сациви из курицы со сметаной – это нежное и тающее во рту блюдо, с нотками пикантности и остроты. И если вы являетесь любителем оригинальных сочетаний компонентов, то обязательно обратите внимание на этот рецепт, и вы останетесь довольны – гарантировано!

Время готовки – 90 мин.

Время приготовления – 20 мин.

Порции – 10.

Ингредиенты:

Курица – 1,6 кг.

Ядра грецкого ореха рубленые – 1 ст.

Лук – 1 шт.

Чеснок – 1 головка.

Бульон куриный – 1 л.

Сметана 20% – 3 ст.л.

Кориандр молотый – 1 ч.л.

Паприка молотая – 1 ч.л.

Перец красный молотый – ¼ ч.л.

Масло растительное – 30 мл.

Зелень – по вкусу.

Соль – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Птицу заливаем водой, солим и варим на среднем огне около получаса, не забывая снимать шумовкой пену.

Шаг 2. Готовое мясо освобождаем от косточек.

Шаг 3. Для соуса на растительном масле обжариваем мелкие кусочки лука до легкой румяности, добавляем орехи, перемолотые в крошку, пропущенный через пресс чеснок, соль и приправы – мешаем и прогреваем две минуты.

Шаг 4. Добавляем сметану и засекаем еще 2-3 минуты.

Шаг 5. Заливаем бульоном и томим еще несколько минут.

Шаг 6. В горячий соус выкладываем волокна мяса, доводим до кипения и посыпаем рубленой зеленью.

Шаг 7. Распределяем сациви по тарелкам и незамедлительно приступаем к трапезе. Готовьте и получайте удовольствие!

Сациви из курицы в ореховом соусе

Сациви из курицы в ореховом соусе – это изысканное блюдо, которое можно отведать не только в грузинском или кавказском ресторане, но и запросто приготовить в домашних условиях, используя для этого лишь те компоненты, которые продаются в любом супермаркете.

Время готовки – 4 ч.

Время приготовления – 1 ч.

Порции – 4-6.

Ингредиенты:

Тушка курицы – 1,5 кг.

Орехи грецкие очищенные – 750 гр.

Лук – 400 гр.

Чеснок – 3 зуб.

Хмели-сунели – 1 ч.л.

Перец красный молотый – 1 ч.л.

Шафран – ½ ч.л.

Гвоздика – 2 бутона.

Корица молотая – 1 щепотка.

Уксус винный/сок граната – 1 ст.л.

Соль – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Промытую и разрезанную на куски птицу отвариваем до готовности, затем бульон процеживаем, а мясо выкладываем в противень (предварительно промазываем маслом), запекаем в разогретой духовке при температуре 180 градусов, до образования аппетитной корочки.

Шаг 2. Репчатый лук очищаем и пробиваем в блендере до консистенции пюре, пассеруем до мягкости на жире, образующемся на поверхности бульона.

Шаг 3. В чаше кухонного комбайна измельчаем орешки.

Шаг 4. К ореховой крошке высыпаем приправы: толченую гвоздику, измельченный чеснок, хмели-сунели, красный молотый перец, шафран, корицу, соль и лук – тщательно перемешиваем до однородности.

Шаг 5. Постепенно вливаем в массу горячий бульон, каждый раз активно помешивая состав.

Шаг 6. Соус доводим до кипения на медленном огне, вливаем винный уксус либо гранатовый сок и при необходимости досаливаем. Заливаем курицу и даем полностью остыть.

Шаг 7. Рекомендуется выдержать кушанье на полке холодильной камеры 2-3 часа и только затем подавать. Приятного аппетита!