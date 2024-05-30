ГлавнаяРецептыЗакупорьте аромат лета: простой рецепт сиропа из лепестков шиповника Закупорьте аромат лета: простой рецепт сиропа из лепестков шиповника На чтение: 1 минута Шиповник – уникальное растение, ведь все его части обладают рядом полезных свойств. Особенно вкусным является сироп, который можно добавлять в выпечку, напитки и так далее. ВКУСНЫЕ РЕЦЕПТЫ Почти во всех аптеках продается это удивительное зелье. Его можно приготовить и из лепестков, и из плодов, и из корней. Стоит попробовать Итальянский клубничный торт: простой рецепт изысканного десерта Сироп из лепестков получается изумительно ароматным. Перерабатывать сырье необходимо сразу же после сбора, иначе оно завянет. Мыть лепестки не рекомендуется. Сироп из лепестков шиповника Время: 30 минут + 12 часов на настаивание Порций: 6 Ингредиенты: – 1 литр воды; – 50 граммов свежих шиповниковых лепестков; – 700 граммов сахара. Приготовление: Сначала лепестки шиповника следует опустить в кипящий сироп из сахара и воды, который должен покипеть перед этим чуть больше, чем 5 минут. После этого выключите плиту и оставьте сироп настаиваться в течение 12 часов. Далее охлажденный настой пропустите через сито и еще раз прокипятите. Горячая жидкость получится тягучей. Горячий сироп разлейте по стерильным банкам или бутылкам и плотно закрутите крышками. Понравился рецепт? Попробуйте еще приготовить французские блины с клубникой и сливочным кремом. Поделитесь с друзьями