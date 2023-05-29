Завтрак за 10 минут. Спасибо свекрови, подсказала вкусный и быстрый рецепт

Пироги — это настолько разнообразный вид выпечки, что они делятся на разные категории. Есть мясные пироги — их пекут для того, чтобы утолить голод, на обед или ужин. Есть пироги с рыбой — их выпекают, как правило, во время поста. Также существуют овощные пироги, которые выполняют функцию дополнительного приема пищи — полдника или перекуса.

Помимо этого, есть десертная выпечка — это пироги с ягодами и фруктами. Столь сильное разнообразие говорит о том, что эти мучные изделия универсальны. Стоит приготовить по простому рецепту мясные пироги — самые популярные в мире.

Ингредиенты для мясных пирогов:

сосиски — 5 шт.;

сыр — 100 г;

кефир — 300 мл;

яйцо — шт.;

соль — ч. л.;

сахар — ст. л.;

масло растительное — ст. л.;

сода — ½ ч. л.;

мука — 400 г.

Приготовление мясных пирогов:

Измельчаем на крупных резцах тёрки сосиски и сыр. В отдельной таре смешиваем с кефиром яйцо, соль, сахарный песок, растительное масло и соду.

В кефир просеиваем муку, замешиваем сперва лопаткой, затем руками не липкое и эластичное тесто. Делим тесто на 16 одинаковых комочков, которые раскатываем в небольшие лепешки.

В каждую лепешку кладем начинку из сыра и сосисок, запечатываем внутри теста. В сковороде разогреваем растительное масло, обжариваем пирожки швом вниз на среднем огне.

Как только пирожки с одной стороны станут золотистыми, нужно перевернуть их на другую сторону и также обжарить.

В итоге получаются мягкие пирожки с необычной начинкой внутри. Вместо сосисок для данного рецепта можно использовать ветчину или колбасу.