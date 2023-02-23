Зажигалка как элемент имиджа и в шутку и в серьез

У окружающих сложилось мнение, что человек, который курит самокрутки – незаурядная личность. Споры в этом случае неуместны. Самодельные сигареты выбирают индивидуалисты (в хорошем понимании данного слова). Человек с самокруткой не идет по пути наименьшего сопротивления, закупая фабричную продукцию. Ему необходимо контролировать полностью изготовление сигареты, начиная от закупки табака на сайте, папиросной бумаги или гильз для плотности набивки папиросы.

Узнали в описании себя или близкого человека? Тогда статья предназначена для вас. В ней поговорим о немаловажном и полезном аксессуаре – зажигалке. Подобно вашей неординарной папиросе, она также способна повлиять на образ курильщика в глазах окружающих. Дополнит имидж и подчеркнет его оригинальность.

Если вы упрямый скептик, которого не заботит внешний вид. Если разрешаете себе три дня не менять рубашку и выходить на улицу в нечищеных ботинках, продолжайте пользоваться одноразовым пластмассовым ширпотребом из ларька или же купите сигаретные гильзы на сайте. Но, ни в коем случае не читайте статью!

Раз уж речь зашла о самых простых зажигалках, то они подходят тем, кто часто теряет аксессуары. Ими удобно пользоваться, если работа связана с пылью и грязью. Имиджевый предмет в подобном случае жалко испортить или повредить, а одноразовую зажигалку можно выбросить. Но в статье речь не о них.

Мужские зажигалки

Не верите, что зажигалка помешает имиджу? Хорошо, подключаем фантазию. Представьте… Брутальный бородатый рокер в косухе и бандане на Harley-Davidson решив перекурить, достает самодельную папиросу и…миниатюрную розовую перламутровую зажигалочку. Улыбнулись? Вот так-то. Полнейшее несоответствие образу. А если рокер достанет из кармана Zippo с самокруткой? Возможно, не обратите внимания. Полная гармония внешнего вида и аксессуара, который завершает образ. В этом случае даже прослеживается соответствие бензиновой зажигалки с железным конем.

Идем далее и продолжаем обсуждать зажигалки и мужской look. О женском поговорим ниже. Аксессуары можно подбирать в соответствии с профессией или под цвет одежды, часов и даже автомобиля.

Настольные зажигалки и карманные мини в виде пистолета, патрона или лимонки подойдут сотрудникам правоохранительных органов. Но будут неуместно смотреться на столе у врача или ученого, если его деятельность не связана с оружием.

С джинсовым луком сочетаются фирменные зажигалки Marlboro, Camel или в стиле стимпанк.

У мужчин аксессуары могут гармонировать с цветом костюма или с одним из оттенков галстука.

Если отдаете предпочтение металлику, то он стильно будет смотреться в одной гамме с браслетом часов.

Многие подбирают зажигалку под цвет портсигара для самокруток. Это хороший вариант.

Классический черный цвет не имеет конкурентов и подходит почти под любой образ.

В продаже появляются зажигалки в виде огнетушителя, гаечного ключа, топорика, чайника, мяча, бутылочки виски, сигареты и даже унитаза. Некоторые экземпляры можно подарить в шутку другу или коллеге.

Женские зажигалки

Немало представительниц слабого пола курят самокрутки. Но в отличие от мужчин, женщины чаще выбирают готовые сигаретные гильзы, не желая заниматься выбором фильтра, папиросной бумаги и скручиванием.

Также девушки уделяют больше внимания аксессуарам, чем мужчины, подбирая по красоте и цвету. Однако следует учесть некоторые нюансы:

Зажигалка будет гармонировать с цветом маникюра и губной помады.

Неплохо смотрится в тон сумочки, шарфа или головного убора.

При подборе предметов в цвет одежды следует быть осторожными с цветочным и анималистическим принтом. Леопардовое платье дисгармонирует с тигровой, зебровой и змеиной расцветкой.

Если выбираете лук, к примеру, под леопарда, то следите, чтобы максимально совпадали оттенки.

Цвет один в один найти очень сложно, поэтому разница в пару тонов допустима.

Зажигалку можно подбирать под цвет украшений из натурального камня: бус, сережек, браслетов.

Осторожно с ювелирными изделиями. Золотые кольца на пальчиках и зажигалка серебристого цвета не будут смотреться гармонично.

Также и с портсигаром для самокруток. Цвет или металл должны совпадать.

Цветочки, котики и собачки и прочие мимишные рисунки на изделиях подходят для юной девушки. Серьезной женщине следует отдать предпочтение более дорогому и элегантному предмету.

И последний совет, который подходит для всех – портсигар для самокруток со встроенной зажигалкой. На этом основные рекомендации закончены. Можете относиться к ним серьезно или с иронией, наполненной определенной долей сарказма и скепсиса. Мы не обидимся. В любом случае воспользуетесь нашими советами или нет, покупка зажигалки – ваш личный выбор.

Брэндовая и стильная зажигалка в дополнение к самокруткам – достойное приобретение. Их должно быть несколько. Даже на тот случай, если одна потерялась.