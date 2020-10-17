Женская обувь Tamaris – безупречные модели для любого повода

Время быстро летит, и вот уже осенняя обувь отправляется на полку до весны. Наступает пора зимней обуви, к которой предъявляются, пожалуй, самые высокие требования: она должна быть не менее красивой и элегантной, чем обувь для прочих сезонов года, но при этом теплой, функциональной и обязательно с нескользящей подошвой, ведь именно зимой опасность травматизма увеличивается многократно. Кроме того, зимняя обувь должна быть влагостойкой и хорошо переносить различные деформации. Рекомендуем вам купить женскую обувь в интернет-магазине по хорошей цене.

Все понимают, какой должна быть зимняя обувь, но вот как выбрать оптимальное соотношение цены и качества? Каждый сезон модельеры представляют новые бренды, и модницы стремятся во что бы то ни стало приобрести актуальную новинку, забывая порой о том, что к зимней обуви предъявляются особые требования.

Оптимальным вариантом зимней обуви считается обувь из натуральной кожи, отделанная изнутри натуральным мехом. Она быстро принимает форму ноги, наиболее соответствует гигиеническим требованиям и прослужит дольше всего. Зимняя обувь не должна быть ни слишком тесной, ни слишком свободной.

Однако как отличить натуральную кожу от кожзаменителя? Существует несколько способов. Если положить руку на натуральную кожу, она быстро нагреется, а кожзаменитель останется холодным. Кроме того, натуральная кожа впитает каплю воды, в то время как с искусственной она соскользнет. И еще: у натурального меха, в отличие от блестящего искусственного заменителя, цвет матовый.

В настоящее время научились производить достаточно качественные кожзаменители, которые по внешнему виду практически не уступают натуральной коже. Когда проводится распродажа обуви, можно по вполне доступной цене приобрести неплохую зимнюю обувь. Нередко такие распродажи проводит интернет магазин обуви.

Еще одним признаком качественной обуви является наличие каркасных деталей – подноска и задника, которые придают обуви устойчивость. На подошве должен быть рельефный рисунок, и чем больше на нем выступов, тем безопаснее и комфортнее вы будете чувствовать себя на скользких зимних дорогах.