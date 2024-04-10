Описание приготовления:

Если заранее отварить куриное филе, то нарезка и сборка займут минимум времени. Строгих пропорций нет, увеличивайте количество тех продуктов, которые более всего нравятся по вкусу.

Назначение: На праздничный стол / День влюбленных Основной ингредиент: Птица / Курица Блюдо: Салаты

Состав / Ингредиенты:

Куриное филе 300 Грамм

Консервированные ананасы 200 Грамм

Сыр 100 Грамм

Майонез 50 Грамм

Гранат По вкусу (зерна)

Количество порций 4

Калорийность

175 ккал

Калорийность

10 г

Белки

13 г

Жиры

4 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Салат "Валентинка"»

Подготовьте все необходимые ингредиенты.

Куриное филе отварите в подсоленной воде до готовности. Остудите.

Консервированные ананасы достаньте из банки, промокните бумажным полотенцем для удаления лишней влаги. Нарежьте ананас небольшими кубиками.

Остывшее куриное филе нарежьте небольшими кусочками и отправьте к нарезанному ананасу.

Добавьте в салатник натертый сыр.

Заправьте салат майонезом. Приправьте по вкусу.

Извлеките зерна из граната.

Салат выложите на блюдо, сформируйте "сердце", вверх и по краю выложите зерна граната.

Или воспользуйтесь формочкой в форме сердца. Плотно выложите в форму салат.

Верх украсьте зернами граната и снимите аккуратно форму.

Приятного аппетита!