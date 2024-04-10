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Салат «Валентинка»

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Салат «Валентинка»

Описание приготовления:

Если заранее отварить куриное филе, то нарезка и сборка займут минимум времени. Строгих пропорций нет, увеличивайте количество тех продуктов, которые более всего нравятся по вкусу.
Назначение: На праздничный стол / День влюбленных Основной ингредиент: Птица / Курица Блюдо: Салаты

Состав / Ингредиенты:

  • Куриное филе 300 Грамм
  • Консервированные ананасы 200 Грамм
  • Сыр 100 Грамм
  • Майонез 50 Грамм
  • Гранат По вкусу (зерна)

Количество порций 4

Калорийность

175 ккал

Калорийность

10 г

Белки

13 г

Жиры

4 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Салат "Валентинка"»

Салат "Валентинка"

Подготовьте все необходимые ингредиенты.

Салат "Валентинка"

Куриное филе отварите в подсоленной воде до готовности. Остудите.

Салат "Валентинка"

Консервированные ананасы достаньте из банки, промокните бумажным полотенцем для удаления лишней влаги. Нарежьте ананас небольшими кубиками.

Салат "Валентинка"

Остывшее куриное филе нарежьте небольшими кусочками и отправьте к нарезанному ананасу.

Салат "Валентинка"

Добавьте в салатник натертый сыр.

Салат "Валентинка"

Заправьте салат майонезом. Приправьте по вкусу.

Салат "Валентинка"

Извлеките зерна из граната.

Салат "Валентинка"

Салат выложите на блюдо, сформируйте "сердце", вверх и по краю выложите зерна граната.

Салат "Валентинка"

Или воспользуйтесь формочкой в форме сердца. Плотно выложите в форму салат.

Салат "Валентинка"

Верх украсьте зернами граната и снимите аккуратно форму.

Салат "Валентинка"

Приятного аппетита!

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