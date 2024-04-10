Описание приготовления:
Если заранее отварить куриное филе, то нарезка и сборка займут минимум времени. Строгих пропорций нет, увеличивайте количество тех продуктов, которые более всего нравятся по вкусу.
Назначение: На праздничный стол / День влюбленных Основной ингредиент: Птица / Курица Блюдо: Салаты
Состав / Ингредиенты:
- Куриное филе 300 Грамм
- Консервированные ананасы 200 Грамм
- Сыр 100 Грамм
- Майонез 50 Грамм
- Гранат По вкусу (зерна)
Количество порций 4
Калорийность
175 ккал
Калорийность
10 г
Белки
13 г
Жиры
4 г
Углеводы
Пищевая ценность на 100г.
Как приготовить «Салат "Валентинка"»
Подготовьте все необходимые ингредиенты.
Куриное филе отварите в подсоленной воде до готовности. Остудите.
Консервированные ананасы достаньте из банки, промокните бумажным полотенцем для удаления лишней влаги. Нарежьте ананас небольшими кубиками.
Остывшее куриное филе нарежьте небольшими кусочками и отправьте к нарезанному ананасу.
Добавьте в салатник натертый сыр.
Заправьте салат майонезом. Приправьте по вкусу.
Извлеките зерна из граната.
Салат выложите на блюдо, сформируйте "сердце", вверх и по краю выложите зерна граната.
Или воспользуйтесь формочкой в форме сердца. Плотно выложите в форму салат.
Верх украсьте зернами граната и снимите аккуратно форму.
Приятного аппетита!