Эклеры без пшеничной муки и сахара. Вкусный и полезный десерт для всей семьи

Популярность эклеров не утихает спустя тысячелетия. Этот простой десерт стал эталоном французской кухни. Началась история этого десерта в XVI веке, когда кондитер семьи Медичи создал заварной крем.

Однако, подавать просто крем в качестве десерта было невозможно, так как блюдо не выглядело презентабельно. Поэтому кондитер спрятал крем в тонкое сладкое тесто.

Первое появление эклеров на столах знати произвело фурор. Все господа просили своих кондитеров воспроизвести точно такие же эклеры. Но, никто кроме оригинального творца не смог сделать точную копию эклеров.

Сейчас рецепты эклеров есть везде. Расскажем про один из способов испечь домашние полезные эклеры.

Ингредиенты для эклеров:

яйца — 2 шт.;

рисовая мука — 100 г;

вода — 200 мл;

растительное масло — ст.л.

Приготовление эклеров:

В сотейнике смешиваем воду с растительным маслом, доводим на среднем огне до кипения. Просеиваем в это время муку в миску.

Высыпаем муку в кипяток, замешиваем тесто. Высыпать муку стоит постепенно, чтобы не забить тесто. После того как тесто стало однородным, его выкладываем в миску и даем остыть.

Взбиваем венчиком яйца, выкладываем смесь в остывшее тесто и смешиваем компоненты. Выкладываем тесто в кондитерский мешок.

Застилаем пергаментом противень, процеживаем на него будущие эклеры.

Выпекаем десерт при 180 градусах полчаса.

Начинку для эклеров можно выбрать по вкусу — творожный сыр, сгущенное молоко, шоколадную пасту.

Получаются вкусные эклеры домашнего приготовления.