Женская одежда. Как выбрать блузки для полных?

Гардероб для пышки в период межсезонья

Если вы не относитесь к числу худых представительниц прекрасного пола, а можете похвастать своими пышными формами, то эта статья для вас. Мы поговорим о том, как выбрать правильный гардероб в период межсезонья.

Основное правило: выбираем шикарную одежду для шикарных женщин. Не отказывайтесь от жилетов. В этом сезоне жилеты заняли свое почетное место среди самых модных вещей. Специалисты в мире моды утверждают, что женщины с пышными формами не должны отказываться от ношения вязаных жилетов. Для вас лучше выбирать подели с V-образным вырезом, который визуально вытягивает фигуру и делает ее более стройной.

Идеальным способом скрыть полноту будет ношение костюма, состоящего из вязаной юбки длиной не выше колен и жилета. Дополнить этот костюм можно контрастирующей по цвету с костюмом классической рубашкой и сапогами на толстом каблуке. Все коллеги будут сражены вашей красотой наповал! Специалисты рекомендуют под шерстяные юбки надевать подъюбники. Это позволит сделать так, что ткань не будет собираться в складки. А приобрести женские блузки больших размеров вы сможете на нашем сайте, по этой ссылке.

Если вы — сторонница активного образа жизни, то добавьте в свой гардероб немного небрежности, приобретя для выездов за город свитера грубой вязки с высоким уютным воротником и узором-косичкой, который должен проходить посередине. Такой нехитрый прием позволит визуально вытянуть фигуру.

Отличным выбором для полных женщин являются вязаные жакеты пиджачного типа с широким воротом и выигрышной для такой фигуры А-линией. Этот элемент вашего гардероба может вполне заслужить титул «Любимый» или «Незаменимый». Лучше всего носить это воплощение портняжного искусства в сочетании с твидовыми и вельветовыми юбками прямого покроя.

Отлично скрыть лишние килограммы на талии и бедрах поможет длинный жакет с широкими рукавами в стиле «летучая мышь» и V-образным вырезом. Под такой жакет можно надеть ослепительно белую блузу и юбку прямого покроя.

Не отказывайтесь и от так называемой деревенской тематики. В период межсезонья отличной альтернативой банальным курткам может стать теплый вязаный жакет с классическим норвежским узором.

Чтобы быть до конца уверенной, что вы не замерзните даже в самые пасмурные весенние деньки, выбирайте модели с капюшоном и подберите к жакету вязаный шарф, который добавит уюта. Чтобы добавить созданному образу шарма и дополнительного очарования, поверх жакета можно повязать пояс, но не туго.

Вспомните о том, что весна — это пора возрождения, ярких красок и солнца. Побалуйте себя ярим кардиганом. В этом году особенное внимание дизайнеры предлагают обратить на модели с капюшоном. Они добавят вашему образу игривости и легкой небрежности.

Яркий цвет кардигана поднимет настроение всем, кто вас окружает, да и вам, в ожидании по-настоящему теплых деньков. С таким кардиганом отлично смотрятся джинсы и любые брюки спортивного покроя. Наверх можете надеть водолазку или рубашку в «жизнерадостную» клетку.