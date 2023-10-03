Сколько граммов соли в столовой ложке – теперь вы точно не допустите ошибок

Гималайская, копченая, йодированная, морская, каменная – это все о соли. На самом деле соли есть немало видов, в каждом уголке мира она своя, но самой полезной считают морскую. Как быстро определить сколько соли в столовой ложке, чтобы без мороки и неприятностей готовить любимые блюда согласно рецепту – рассказываем в материале.

КУЛИНАРНЫЙ ГИД

Чаще мы пользуемся солью, ведь без нее трудно что-то довести до нужного вкуса. Соль также является важным консервантом в зимней консервации, как сахар.

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Пожалуй, не каждый из нас сможет без колебаний ответить, сколько соли содержится в столовой ложке? Чтобы раз и навсегда запомнить или записать, рекомендуем вам воспользоваться простыми подсказками.

сколько соли в столовой ложке

В столовой ложке без горки 20 грамм соли

В столовой ложке с горкой 30 г соли

сколько соли в чайной ложке

В чайной ложке без горки 7 грамм соли, а вот в чайной ложке с горкой 10 грамм.



Различные виды соли / Фото Вечерний Киев

Как отмерить нужный вес соли ложками – список с расчетами:

0,5 килограмма соли = 500 г соли = 16 столовых ложек с горкой + 1 столовая без горки.

400 г соли = 13 столовых ложек с горкой + 1 чайная ложка с горкой.

300 г соли = 10 столовых ложек с горкой.

250 г соли = 8 столовых ложек с горкой + 1 чайная ложка с горкой.

200 г соли = 6 столовых ложек с горкой + 1 столовая ложка без горки.

150 г соли = 5 столовых ложек с горкой.

100 г соли = 3 столовые ложки с горкой + 1 чайная ложка с горкой.

90 г соли = 3 столовые ложки.

80 г соли = 2 столовые ложки с горкой + 1 столовая ложка без горки.

70 граммов соли = 2 столовых с горкой + 1 чайная ложка с горкой.

60 г соли = 2 столовые ложки с горкой.

50 г соли = 1 столовая ложка с горкой + 1 столовая ложка без горки.

40 г соли = 2 столовые ложки без горки.

30 г соли = 1 столовая ложка с горкой.

20 г соли = 1 столовая ложка без горки.

10 г соли = 1 чайная ложка с горкой.

Чтобы отвесить 1, 2 или 5 грамм соли, попробуйте высыпать их дорожкой на столе и отмерить с помощью обычной линейки. Примерно в 1 сантиметре будет 1 грамм соли.

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