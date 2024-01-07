Новый волшебный торт на Рождество. Быстрый и простой рецепт для всей семьи

Рождественские торты обладают особой магией праздника. Почти в каждой стране есть свои рецепты приготовления данного десерта. В основном, готовкой принято заниматься сообща, то есть всей семьей.

Украшается Рождественский торт по зимнему. На десерте много белого крема, присутствует корица с яблоками или клюква, иные зимние фрукты и ягоды.

Традиция готовки торта пришла с древности, когда не существовало кондитеров или их услуги были слишком дорогими. Люди выпекали торты и пироги самостоятельно. Данная привычка сохранилась и сейчас имеет огромную ценность. Расскажем, как приготовить Рождественский торт.

Ингредиенты теста для Рождественского торта:

яйца — 5 шт.;

соль — щепотка;

сахар — 130 г;

мука — 170 г;

молоко — 50 мл.

Ингредиенты для крема:

яйца — 2 шт.;

сахар — 50 г;

кукурузный крахмал — 25 г;

молоко — 250 мл;

сливочное масло — 100 г.

Ингредиенты для варенья:

малина — 500 г;

сахар — 90 г;

кукурузный крахмал — 30 г;

вода — 50 мл.

Приготовление Рождественского торта:

В миску с яйцами высыпаем соль и сахарный песок, взбиваем миксером до образования белой воздушной пены. Просеиваем в смесь муку, вливаем молоко, аккуратно венчиком замешиваем бисквитное тесто.

Выкладываем тесто на противень, застеленный пергаментом, выравниваем пласт по поверхности.

Выпекаем бисквит при 180 градусах 15 минут.

Для приготовления крема в сотейник разбиваем яйца, высыпаем сахар, кукурузный крахмал, вливаем молоко и взбиваем. Варим крем до загустения и постоянно помешиваем.

Перекладываем крем в миску, накрываем пленкой в контакт и оставляем остывать.

Для варенья высыпаем малину в сковороду, посыпаем 90 граммами сахара.

Варим малину до того момента, пока она не пустит сок.

Смешиваем воду с крахмалом, вливаем к варенью. Смесь варим 5 минут, а потом выкладываем в шумовку. Просеиваем чистое варенье, оставляем на шумовке излишки. Накрываем варенье пленкой в контакт.

Делим бисквит на одинаковые полоски шириной 5-6 см. Взбиваем в отдельной чаше мягкое сливочное масло для крема. Взбиваем кремовую основу, постепенно добавляем ее в масло.

Полученным кремом смазываем всю поверхность бисквита.

Смазываем кремовый слой вареньем. Сворачиваем одну полоску в рулет, затем прижимаем к ней вторую, сворачиваем также в рулет.

Так складываем все полоски в большой рулет. Кладем торт в кондитерское кольцо и оставляем в холодильнике на 4 часа. Затем украшаем торт остатками крема и ягодами.

Рождественский торт украсит ваш праздничный стол. Это отличный десерт для всей семьи.