Женская зимняя одежда. Как выглядеть стильно и не мерзнуть?

Необходимость, комфорт и стиль

Люди – единственные существа, придумавшие и воплотившие в жизнь идею о защите собственного (любимого) тела от негативных условий окружающей среды. Я говорю об одежде. А поскольку летом у нас нужно защищаться от сильного солнца, весной и осенью — от осадков, а зимой, соответственно, от холода, морозов и снега, но и одежда, понятное дело, делится на зимнюю и летнюю, как минимум. Но если с летней одеждой все менее или более понятно, то зимняя подразделяется еще и на классы. Это: свитера и пуловеры, шарфы, шапки и перчатки-варежки , и, конечно, собственно верхняя одежда. И понятно, что совершенно отдельный разговор – это женская зимняя одежда на зиму. Ведь зимняя женская верхняя одежда — не только шуба или пальто, но и пуховики, и зимние куртки, и даже пончо.

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И если еще каких-то 100-200 лет назад одежду шили только индивидуально (на заказ у портного или самостоятельно на дому, все зависело от размеров кошелька), то сейчас купить женскую верхнюю одежду не составляет никакого труда. Разумеется, для тех, кто в первую очередь ценит индивидуальность и удобство, то индпошив никто не отменял. Просто, только учитывая все особенности фигуры, можно создать такую одежду, которая будет сидеть идеально, разумеется, если портной действительно мастер, а в противном случае может получиться такое, что и представить себе страшно (и все это — за наши собственные деньги).

Что касается покупки уже готовой верхней одежды, то, конечно, здесь тоже есть пара минусов.

Во-первых, эксклюзивность отпадает сразу, но и такого, что в таком же точно пальто будет ходить весь город, тоже быть не может. Поскольку производители уже давно пришли к выводу, что лучше пошить сто малых партий, которые незначительно (с точки зрения технологии пошива) отличаются друг от друга, но это будет стопроцентная гарантия сбыта всего товара, чем пошить одну супер большую партию без каких-то отличий, но ее сбыт будет весьма проблематичен.

Во-вторых, при пошиве всей верхней одежды, если она не шьется лично на человека, используются усредненные параметры по размерам, но при огромном выборе подобрать то, что будет сидеть почти идеально на каждой отдельной женщине – особых проблем тоже не составит.

Так что – будьте стильными!