Проще не бывает: рецепт ленивых голубцов на Новый год от «адского» шефа

Голубцы – традиционное украинское блюдо, которое отлично подходит к праздничному столу и на каждый день. Попробуйте в этом году приготовить его не по классическому, а по несколько измененному рецепту.

ВКУСНЫЕ РЕЦЕПТЫ

Шеф-повар и ведущий шоу «На ножах» и «Адская кухня» Алекс Якутов поделился своим рецептом ленивых голубцов. Он уверен, что не нужно тратить кучу времени на кухне, чтобы приготовить базовые праздничные блюда.

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Рецепт ленивых голубцов

Время : 1 час

: 1 час Порций: 5

Ингредиенты:

– 1 капуста;

– 500 граммов свиного фарша;

– 1 зубчик чеснока;

– 2 луковицы;

– 200 граммов целых очищенных томатов в собственном соке;

– 30 граммов молотой паприки;

– 1 морковка;

– 100 миллилитров сливок;

– 20 миллилитров белого сухого вина;

– 100 миллилитров воды;

– 1 чайная ложка сахара;

– соль, черный молотый перец по вкусу;

– 20 граммов зелени.

Приготовление:

Помойте капусту. Оторвите верхние листья и вырежьте кочерыжку. Положите капусту в большую кастрюлю, залейте водой и добавьте. Варите на небольшом огне, периодически снимая листья. Налейте немного растительного масла в сковороду и слегка обжарьте проваренные листики капусты. Так они станут более хрустящими и вкусными. Затем налейте масло в другую разогретую сковороду, добавьте свиной фарш и жарьте помешивая. Мелко нарежьте чеснок, лук, положите в фарш и перемешайте. Добавьте нарезанные помидоры, измельченные петрушку, укроп и паприку. Доведите до вкуса солью и перцем. Жарьте до готовности. Для соуса мелко порежьте очищенные морковь и лук. В небольшую кастрюлю налейте сливки и вино. Немного проварите, после чего уложите овощи и налейте воду. Добавьте соль, сахар, перец и варите еще 10 минут. Процедите. Выложите лист капусты на тарелку, добавьте 2 столовых ложки мясной начинки. Накройте другим листом капусты и полейте соусом.

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