Рецепт: Пирог «Маковые фиги» — маковая фига рецепт булочек — воздушные и мегавкусные

Ингредиенты:

молоко — 125 мл;

вода — 65 мл;

яйца куриные — 1 шт.;

маргарин — 25 гр;

сахар — 1 ст. ложка;

соль — 1 ч. ложка;

масло растительное — 10 мл;

мука пшеничная — 300 гр;

дрожжи сухие быстродействующие — 1 ч.л.;

масло растительное (для обмакивания) — 100 мл;

сахарный песок для посыпки — 100 гр.;

мак для посыпки — 100 гр.

Способ приготовления: Пирог «Маковые фиги» приготовить гораздо проще, чем может показаться на первый взгляд.

Я не очень люблю работать с дрожжевым тестом, но в этот раз готовил точно по рецепту сын 12 лет, и получилось с первого раза отлично, ровно так, как нужно и точно такой пирог, как пробовали покупной пирог из кулинарии.

Итак, нам понадобится приготовить дрожжевое тесто. обмакнуть с растительное масло и в посыпку «сахар с маком».

Для теста я смешала все ингредиенты в хлебопечке.

Молоко разбавила горячей водой на дно формы, чтобы было теплое тесто, далее добавила яйцо и т. д., сверху мука и дрожжи.

Тесто поставила на режим «тесто».

Если готовить без хлебопечки, то нужно оставить с теплом месте и 1 раз обмять тесто, чтобы поднялось второй раз.

Тесто на первый взгляд кажется слишком жидким, и я бы если бы готовила сама, то добавила бы муки. Но сын сказал, всё норм, всё под контролем и это было правильное решение. После подъёма тесто стало более пластичным.

Готовим сахарную посыпку.

100гр мака (2 пачи у меня и почти 1 стакан сахара

Отщипываем от теста кусочки размером с грецкий орех, если прилипает к рукам, то руки тоже окунаем в растительное масло, обмакиваем кусочки теста сперва в растительное масло и затем в сахар с маком.

Плотно укладываем в форму, у меня форма диаметром 26 см.

Ставим в духовку на 30-40 минут.

Получится румяный воздущный маковый пирог.

Булочки можно отщипывать от пирога и подавать к чаю/кофе

Внизу сахар карамелизуется, хрустящая посыпка и очень нежное тесто булочки получились на удивление вкусные.

Рекомендую попробовать такие маковые булочки любителям выпечки с маком — быстро и просто готовится.

Время приготовления: 50 мин.