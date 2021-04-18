Женские домашние костюмы с брюками

Выглядеть стильно и привлекательно можно в любой обстановке, в том числе – на работе в офисе. В 2021-ом мода предлагает множество интересных решений для женщин и мужчин, которые помогут создать оригинальные образы в деловом стиле. Интернет-магазин https://moya-pizhama.ru/zhenshchinam/dom/kostyumy/s-bryukami/ женские брючные костюмы оптом от производителя, которые сделают женский офисный образ стильным и современным.

Тенденции офисной моды для дам

В создании модного офисного стиля помогут традиционные элементы женского гардероба – юбки, жакеты, кардиганы, блузки, брюки, платья. Рассмотрим, как предлагается выбирать и носить эти вещи в 2021 году.

Жакет, кардиган, пиджак дают большие возможности для комбинации с другими предметами. В этом году актуальны однобортные и двубортные модели пиджаков, приталенные и прямые фасоны. Длина – до талии, середины бедра и ниже бедер. Что касается кардиганов, то их крой должен быть простым. Ткани предпочтительно выбирать однотонные или с ненавязчивым принтом.

Юбка. Универсальное решение – модель «карандаш» длиной до колена или миди. Посадка предлагается высокая. Черная юбка отлично сочетается с пиджаком, кардиганом, жакетом и блузкой.

Брюки. Наверное, сегодня найдется немного женщин, которые не носят на работу брюки: это практично и удобно. Наиболее уместный в офисе вариант – зауженные книзу однотонные модели, не слишком облегающие. Если позволяет дресс-код, можно надеть темные джинсы классического фасона.

Платье. Идеальный выбор – платье-футляр. Женственно и по-деловому. Важно: такое платье должно быть не короче, чем до колена, а вырез горловины не должен слишком открывать грудь.

Блузка. Носить на работу предпочтительно однотонные блузы – однотонные или с неяркими принтами. Оттенок лучше выбирать сдержанный.

Обувь. Лучшее решение – классические черные лодочки на среднем каблуке или балетки.

В цветовой гамме женского офисного гардероба-2021 дизайнеры предлагают использовать не только традиционные черный, серый, коричневый, синий, белый, но также желтый, зеленый, изумрудный, марсала, пудровый, нежно-розовый, бирюзовый и другие оттенки.

Мужские образы для офиса

Представителям сильной половины мода предлагает носить в офис, как и раньше, деловые костюмы, а там, где позволяет дресс-код – разбавлять строгий стиль элементами стилистики кэжуал.

Впрочем, как и в женской моде, здесь заметны некоторые послабления. Все чаще можно увидеть в сочетании со строгим костюмом рубашку непривычного оттенка: розового, фисташкового, бирюзового. Важно лишь правильно подбирать цвета предметов гардероба, чтобы они не противоречили друг другу.