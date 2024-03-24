Описание приготовления:

Пельмени из гречневой муки получаются не только вкусными, но и полезными. Подавайте их со сливочным маслом, сметаной, майонезом, чесночным соусом и т.д. По желанию часть заготовок можно заморозить, чтобы всегда иметь под рукой необходимый запас!

Назначение: На обед / На ужин Основной ингредиент: Мясо / Мука / Фарш / Гречневая мука Блюдо: Горячие блюда / Пельмени

Состав / Ингредиенты:

Фарш мясной 300 Грамм

Лук репчатый 1 Штука (половинка крупного или 1 мелкий)

Яйцо куриное 1 Штука (тесто)

Вода тёплая 150 Миллилитров (тесто)

Мука гречневая 200 Грамм (тесто)

Мука пшеничная 80 Грамм (тесто)

Соль 4 Щепотки (тесто)

Количество порций 2

Калорийность

215 ккал

Калорийность

11 г

Белки

7 г

Жиры

23 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Гречневые пельмени»

Подготовьте указанные ингредиенты. Гречневой муки должно быть в три раза больше, чем пшеничной. Пшеничную добавляйте обязательно, так как только она дает клейковину и тесто станет пластичным.

Соедините гречневую и пшеничную муку и треть массы оставьте на раскатку. Остальную массу высыпьте в глубокую емкость и сделайте в ней углубление. Всыпьте туда соль и вбейте куриное яйцо.

Замесите тесто сначала вилкой, а затем переместите его на рабочую поверхность и присыпьте мукой. Месите, пока оно не соберется в плотный комок. Накройте его полотенцем и оставьте на 15-20 минут.

Затем разделите тесто на равные части и раскатайте каждую из них в округлый пласт. Имейте в виду, что тесто из гречневой муки более мягкое и рыхлое, поэтому тщательно припыливайте поверхность мукой. Не раскатывайте его слишком тонко, так как оно порвется. Присыпьте мукой пельменницу, выложите на нее тесто и в отверстия выложите мясной фарш.

Точно так же раскатайте еще один пласт теста и накройте им пельменницу. Прокатайте скалкой сверху и удалите края пластов. Переверните пельменницу и ударьте ее об стол несколько раз.

Присыпьте доску мукой и выложите на нее приготовленные пельмени. Отправьте в морозильную камеру минимум на 2 часа, а лучше — на ночь. Если будете варить пельмени сразу, то часть не замораживайте.

Вскипятите воду в казане или кастрюле, всыпьте 1/4 ч.л. соли. Выложите пельмени по одному прямо в бурлящую воду. Когда они все всплывут, убавьте нагрев и отварите примерно 10-12 минут.

Выложите их с помощью шумовки в тарелки и подайте к столу горячими со сливочным маслом и сметаной, другими соусами по вашему вкусу. Приятного вам аппетита!