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Торт «Эстерхази» классический

На чтение: 15 минут
Торт «Эстерхази» классический

Торт «Эстерхази» – это популярный десерт, который поражает своим ярким вкусом и приятным ароматом, перед которым невозможно устоять даже тем, кто полностью отказался от потребления сахарного песка. Конечно, на приготовление такого угощения, кулинару придется потратить немало времени и перепачкать ни одну тарелку, однако, итоговый результат определенно стоит этого. Ведь как может быть не вкусным сочетание таких ингредиентов, как орехи и шоколад? И если раньше вы никогда не дегустировали такой тортик, то эта статья определенно для вас!

Классический торт «Эстерхази» в домашних условиях

Классический торт «Эстерхази» в домашних условиях может приготовить абсолютно каждый, особенно при четком следовании нашему подробному пошаговому рецепту, в котором к каждому шагу прикреплено фото. Побалуйте себя изысканным угощением и получите гастрономическое наслаждение!

Торт «Эстерхази» классический

Ингредиенты –+8 порц.

  • Белки 6 шт.
  • Фундук 200 гр.
  • Сахар-песок 130 гр.
  • Мука 15 гр.
  • Соль 1 щепотка
  • Масло сливочное 200 гр.
  • Вареная сгущенка 120 гр.
  • Молоко коровье 200 мл.
  • Желток 2 шт.
  • Сахар-песок 40 гр.
  • Мука 20 гр.
  • Ванильный сахар 10 гр.
  • Белый шоколад 100 гр.
  • Сливки 4 ст.л.
  • Желатин 2 гр.
  • Темный шоколад 30 гр.
  • Миндальные лепестки  по вкусу

Шаги 6 ч.

  1. Торт «Эстерхази» классический

    Как приготовить классический торт «Эстерхази» в домашних условиях? Фундук высыпаем на противень в один слой и подсушиваем в духовке при 200 градусах до потрескивания оболочки и потемнения (5-8 минут).

  2. Торт «Эстерхази» классический

    С орехов удаляем шелуху, высыпаем в чашу блендера.

  3. Торт «Эстерхази» классический

    Следом отправляем соль и муку – пробиваем до получения крошки.

  4. Торт «Эстерхази» классический

    Яичные белки взбиваем до устойчивых пиков, медленно подсыпая сахарный песок.

  5. Торт «Эстерхази» классический

    Аккуратно вмешиваем орехи в воздушную массу, работая лопаткой сверху вниз.

  6. Торт «Эстерхази» классический

    На 4 листах пекарской бумаги рисуем по два круга диаметров 20 сантиметров (удобно обводить тарелку), выкладываем массу равномерным слоем.

  7. Торт «Эстерхази» классический

    Выпекаем заготовки от 15 до 25 минут при 160 градусах.

  8. Торт «Эстерхази» классический

    Коржи остужаем и переворачиваем, снимаем пергамент.

  9. Торт «Эстерхази» классический

    Готовим крем: в чашу выкладываем желтки, два вида сахара, муку, подливаем немного молока и активно перемешиваем венчиком.

  10. Торт «Эстерхази» классический

    Оставшееся молоко нагреваем в сотейнике до горячего состояния, переливаем к массе из желтков при непрерывном помешивании. Заварную основу возвращаем в жаропрочную емкость и увариваем до загустения. Даем время остыть.

  11. Торт «Эстерхази» классический

    Мягкое сливочное масло взбиваем миксером добела.

  12. Торт «Эстерхази» классический

    Небольшими порциями вводим масло в холодный крем, каждый раз тщательно перемешивая.

  13. Торт «Эстерхази» классический

    Следом добавляем вареную сгущенку.

  14. Торт «Эстерхази» классический

    Наносим крем на каждый корж, укладываем друг на друга и на всю ночь убираем в холодильную камеру.

  15. Торт «Эстерхази» классический

    Для глазури на водяной бане растапливаем шоколад и тонкой струей вводим сливки, также добавляем набухший желатин – перемешиваем и остужаем.

  16. Торт «Эстерхази» классический

    Покрываем торт.

  17. Торт «Эстерхази» классический

    Сразу же поливаем торт растопленным черным шоколадом, рисуя спираль. Далее зубочисткой проводим 8 линий от середины к краям.

  18. Торт «Эстерхази» классический

    Боковые части десерта посыпаем миндальными лепестками.

  19. Торт «Эстерхази» классический

    Нарезаем угощение порционными кусочками и подаем к столу.

  20. Торт «Эстерхази» классический

    Классический торт «Эстерхази» в домашних условиях готов! Приятного аппетита!

«Эстерхази» с грецкими орехами

«Эстерхази» с грецкими орехами – это настоящий рай для сладкоежек, так как в состав такого тортика входит все самое вкусное. Например, для приготовления бисквитов нам потребуются орешки, а для сытного и невероятно аппетитного крема – вареная сгущенка. Пальчики оближешь!

Время готовки – 14 ч. 45 мин.

Время приготовления – 1 ч. 20 мин.

Порции – 6.

Ингредиенты:

Для коржей и крема:

  • Орехи грецкие – 200 гр.
  • Пудра сахарная – 180 гр.
  • Корица молотая – ¼ ч.л.
  • Яйца – 4 шт.
  • Сгущенка вареная – 60 гр.
  • Водка вишневая – 2 ст.л.
  • Молоко – 100 мл.
  • Сахар-песок – 150 гр.
  • Молоко кокосовое – 100 мл.
  • Масло сливочное – 300 гр.
  • Сахар ванильный – 3 ч.л.

Для глазури, посыпки и подачи:

  • Шоколад белый – 200 гр.
  • Шоколад темный – 50 гр.
  • Сливки 35% – 2 ст.л.
  • Лепестки миндальные – 200 гр.
  • Фундук – 45 гр.
  • Орехи грецкие – 45 гр.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Перед началом процесса подсушиваем лепестки миндаля, и фундук на сковороде около 25 минут, противень выстилаем пергаментом, а яйца аккуратно разбиваем и отделяем белки от желтков. Также предварительно извлекаем сливочное масло из холодильника.

Торт «Эстерхази» классический

Шаг 2. Готовим тесто: орехи измельчаем при помощи блендера и соединяем с сахарной пудрой и ароматной корицей. Охлажденные белки взбиваем до пиков и не спеша объединяем с ореховой крошкой, не осаживая пышность.

Торт «Эстерхази» классический

Шаг 3. При помощи кондитерского мешка отсаживаем тесто, формируя 6 коржей диаметром 16 сантиметров. Поверхность припудриваем сахарной пудрой и готовим в духовке около 25 минут при температурной отметке в 170 градусов. Остужаем и отделяем от пекарской бумаги.

Торт «Эстерхази» классический

Шаг 4. Не теряя времени, переходим к крему: два вида молока взбалтываем миксером и отделяем третью часть. Большую часть продолжаем взбивать, добавив 4 желтка, обычный и ванильный сахар. Остатки молока выливаем в сотейник и доводим до кипения, убавив нагрев, постепенно вливаем яичную смесь и держим на огне до загустения, постоянно работая венчиком. Затем охлаждаем и убираем в холодильник на 60 минут. Также взбиваем мягкое сливочное масло со сгущенкой и вмешиваем в заварную основу, аналогично поступаем с водкой.

Торт «Эстерхази» классический

Шаг 5. И пока крем остывает, займемся глазурью: растапливаем белый шоколад и объединяем со сливками. Темный шоколад тоже растапливаем и переливаем в кондитерский мешок.

Торт «Эстерхази» классический

Шаг 6. Собираем угощение: коржи смазываем кремом и собираем стопкой, сверху выливаем белую глазурь и засекаем 2 минуты. После горьким шоколадом рисуем «паутинку» и проводим несколько линий зубочисткой. Бока также сдабриваем кремом и украшаем миндальными лепестками.

Торт «Эстерхази» классический

Шаг 7. Убираем в холод на 12 часов для пропитки, а после трапезничаем и наслаждаемся. Приятного аппетита!

Торт «Эстерхази» классический

Торт «Эстерхази» с фундуком

Торт «Эстерхази» с фундуком – это изысканный десерт, который можно запросто приготовить к какому-либо празднику и удивить членов своей семьи. Можете не сомневаться, что такой торт станет украшением вашего стола и все дегустирующие останутся в восторге!

Время готовки – 4 ч.

Время приготовления – 40-50 мин.

Порции – 6-8.

Ингредиенты:

  • Белки яичные – 10 шт.
  • Сахар-песок – 400 гр.
  • Фундук – 160 гр.
  • Миндаль – 100 гр.
  • Мука – 3 ст.л.
  • Корица молотая – 0,5 ч.л.
  • Крахмал картофельный – 20 гр.
  • Молоко – 200 мл.
  • Желтки яичные – 2 шт.
  • Масло сливочное – 200 гр.
  • Пудра сахарная – 200 гр.
  • Кипяток – 3 ст.л.
  • Соль – 1 щепотка.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Для ускорения процесса и собственного удобства, подготавливаем все необходимое.

Торт «Эстерхази» классический

Шаг 2. Нам потребуется пять коржей, соответственно, берем 5 листов пергамента и на каждом чертим круг, диаметр должен быть одинаковым. (у меня 25 см.)

Торт «Эстерхази» классический

Шаг 3. Удалив шелуху с орехов, превращаем их в крошку в чаше блендера либо кухонного комбайна.

Торт «Эстерхази» классический

Шаг 4. Холодные яичные белки взбиваем до пиков, добавив немного соли.

Торт «Эстерхази» классический

Шаг 5. Продолжая работу венчиком, высыпаем по столовой ложке сахара. Таким образом, вводим всю порцию.

Торт «Эстерхази» классический

Шаг 6. При помощи ложки смешиваем белки с орехами, мукой и молотой корицей.

Торт «Эстерхази» классический

Шаг 7. Наносим массу на пергамент, придавая нужную форму.

Торт «Эстерхази» классический

Шаг 8. Выпекаем в духовке на протяжении 8-9 минут при 180 градусах.

Торт «Эстерхази» классический

Шаг 9. Остывшие коржи переворачиваем и отделяем от бумаги.

Торт «Эстерхази» классический

Шаг 10. Готовим крем: смешиваем немного молока с желтками и крахмалом. В другой емкости перемешиваем остатки молока со 100 граммами сахарного песка – нагреваем и медленно выливаем в смесь из желтков. Полученный состав на медленном огне варим до загустения, помешивая.

Торт «Эстерхази» классический

Шаг 11. Крем остужаем и перемешиваем с мягким сливочным маслом.

Торт «Эстерхази» классический

Шаг 12. Коржи прослаиваем, оставляя немного крема для бортиков.

Торт «Эстерхази» классический

Шаг 13. Поливаем крем смесью из сахарной пудры (200 грамм) и кипятка, декорируем на свой вкус – наслаждаемся. Приятного аппетита!

Торт «Эстерхази» классический

«Эстерхази» с миндалем в домашних условиях

«Эстерхази» с миндалем в домашних условиях – это торт, который покорит каждого и даже влюбит в себя тех, кто скептически относится к сладкому. Приготовьте такое угощение к чьему-нибудь дню рождения, и именинник никогда не забудет такого вкусного и оригинального поздравления!

Время готовки – 6 ч.

Время приготовления – 1 ч.

Порции – 8.

Ингредиенты:

Для коржей:

  • Белки яичные – 250 гр.
  • Сахар-песок – 250 гр.
  • Мука миндальная – 250 гр.
  • Сахарная пудра – для посыпки.

Для крема:

  • Молоко – 300 мл.
  • Сахар-песок – 75 гр.
  • Сахар ванильный – 10 гр.
  • Желтки яичные – 30 гр.
  • Мука – 20 гр.
  • Крахмал кукурузный – 15 гр.
  • Масло сливочное – 350 гр.
  • Паста миндальная – 60 гр.

Для декора:

  • Шоколад белый – 100 гр.
  • Сливки жирные – 25 мл.
  • Шоколад молочный – 20 гр.
  • Лепестки миндальные – 60 гр.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Яичные белки комнатной температуры взбиваем при помощи миксера на средних оборотах, добиваясь мягких пиков.

Торт «Эстерхази» классический

Шаг 2. Продолжая работу венчиков, постепенно вводим сахарный песок и взбиваем до стабильных пиков.

Торт «Эстерхази» классический

Шаг 3. Подсыпаем предварительно просеянную миндальную муку и аккуратно смешиваем силиконовой лопаткой.

Торт «Эстерхази» классический

Шаг 4. На пергаментной бумаге рисуем круги (диаметр 18 сантиметров) и выкладываем белковый состав, формируя шесть коржей одинаковой толщины.

Торт «Эстерхази» классический

Шаг 5. Полуфабрикаты присыпаем сахарной пудрой, ждем 10 минут и снова припудриваем – выпекаем 15-20 минут при 175 градусах. Горячие коржи аккуратно отделяем от бумаги и даем время остыть.

Торт «Эстерхази» классический

Шаг 6. ½ часть молока смешиваем с крахмалом, желтками и мукой.

Торт «Эстерхази» классический

Шаг 7. Вторую половину молока кипятим с двумя видами сахара.

Торт «Эстерхази» классический

Шаг 8. Тонкой струей выливаем горячее молоко в массу из желтков и сухих ингредиентов, и перемешиваем.

Торт «Эстерхази» классический

Шаг 9. Выливаем смесь в кастрюлю и при постоянном помешивании увариваем до загустения консистенции.

Торт «Эстерхази» классический

Шаг 10. Заварную основу переливаем в миску и накрываем пленкой в контакт, полностью остужаем.

Торт «Эстерхази» классический

Шаг 11. Остывший состав перекладываем в чашу блендера и при постоянном взбивании, частями добавляем мягкое сливочное масло.

Торт «Эстерхази» классический

Шаг 12. Подмешиваем миндальную пасту и разделяем крем на 7 частей.

Торт «Эстерхази» классический

Шаг 13. На сервировочное блюдо устанавливаем разъемное кольцо и выкладываем первый корж, смазываем кремом и, повторяя манипуляцию, собираем торт.

Торт «Эстерхази» классический

Шаг 14. Последний корж выкладываем дном вверх и лишь слегка сдабриваем кремом, оставляя немного для бортиков.

Торт «Эстерхази» классический

Шаг 15. Снимаем форму и убираем десерт в холодильник на 60 минут, далее смазываем кремом верхушку и края – остужаем еще один час.

Торт «Эстерхази» классический

Шаг 16. Не теряя времени, на водяной бане растапливаем белый шоколад со сливками и оставляем до полного остывания.

Торт «Эстерхази» классический

Шаг 17. Молочный шоколад выкладываем в кондитерский мешок и окунаем в кипяток, растапливаем и охлаждаем.

Торт «Эстерхази» классический

Шаг 18. Покрываем торт белой глазурью, сверху наносим молочный шоколад тонкой струйкой, рисуя спираль от центра к краям. После, зубочисткой проводим 6-8 линий от центра к бортикам, между полосками – еще по одной линии, только уже в противоположную сторону.

Торт «Эстерхази» классический

Шаг 19. Бо торта облепливаем подсушенными на сухой сковороде миндальными лепестками. Пропитываем торт на протяжении ночи в холодильной камере. Приятного чаепития!

Торт «Эстерхази» классический

Торт «Эстерхази» со сгущенкой и ликером

Торт «Эстерхази» со сгущенкой и ликером – это угощение, придуманное на территории Австрии семейством венгерского происхождения. И хотя было это много лет назад, десерт не теряет своей актуальности и по сей день, потому как обладает потрясающими вкусовыми характеристиками и приятным ореховым ароматом.

Время готовки – 1 ч. 40 мин.

Время приготовления – 30-40 мин.

Порции – 7-8.

Ингредиенты:

Для бисквита:

  • Мука миндальная – 180 гр.
  • Белки яичные – 8 шт.
  • Мука пшеничная – 3 ст.л.
  • Сахар-песок – 200 гр.
  • Корица молотая – ½ ч.л.
  • Соль – ¼ ч.л.

Для глазури:

  • Шоколад белый – 200 гр.
  • Шоколад темный – 50 гр.
  • Сливки 35% – 2 ст.л.
  • Лепестки миндальные – по вкусу.

Для крема:

  • Желтки яичные – 4 шт.
  • Сгущенка вареная – 60 гр.
  • Ликер вишневый – 2 ст.л.
  • Молоко – 100 мл.
  • Сахар-песок – 150 гр.
  • Молоко кокосовое – 100 мл.
  • Масло сливочное – 300 гр.
  • Сахар ванильный – 3 ч.л.
  • Джем абрикосовый – 2 ст.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Первым делом готовим коржи: холодные белки взбиваем с солью, постепенно вводим сахар и работаем венчиком до получения гладкой и пышной массы.

Торт «Эстерхази» классический

Шаг 2. Постепенно вводим в воздушную массу два вида муки и молотую корицу, каждый раз, хорошенько перемешивая сверху вниз.

Торт «Эстерхази» классический

Шаг 3. На пекарской бумаге чертим круги 24 сантиметра диаметром, лист переворачиваем и промазываем маслом.

Торт «Эстерхази» классический

Шаг 4. На шаблон выкладываем 1/6 теста и выпекаем в духовке корж при 150 градусах до светло-коричневого оттенка (около 20 минут). Неровные края обрезаем.

Торт «Эстерхази» классический

Шаг 5. И пока коржи остывают, готовим крем: два вида молока смешиваем и 2/3 переливаем в сотейник, меньшую часть взбалтываем с обычным и ванильным сахаром, а также желтками. Молоко доводим до кипения и тонкой струей вводим массу из желтков, постоянно помешивая, варим до загустения и полностью остужаем.

Торт «Эстерхази» классический

Шаг 6. Охлажденную заварную основу постепенно соединяем со взбитым размягченным сливочным маслом со сгущенкой, а также ликером. Убираем в холод на один час.

Торт «Эстерхази» классический

Шаг 7. Формируем десерт: коржи промазываем кремом и укладываем друг на друга, последний корж промазываем джемом, предварительно разогретом на водяной бане.

Торт «Эстерхази» классический

Шаг 8. Для глазури растапливаем белый шоколад и перемешиваем его со сливками, выливаем на кондитерское изделие.

Торт «Эстерхази» классический

Шаг 9. Растопленным темным шоколадом делаем рисунок, как на фото.

Торт «Эстерхази» классический

Шаг 10. Проводим линии зубочисткой, добиваясь «паутинки». Бока присыпаем миндальными лепестками и убираем торт на всю ночь в холодильную камеру для пропитки.

Торт «Эстерхази» классический

Шаг 11. Готовьте и получайте удовольствие не только от результата, но и от процесса!

Торт «Эстерхази» классический

Торт «Эстерхази» с пралине

Торт «Эстерхази» с пралине – это угощение, которое покорит вас при первой же дегустации, благодаря своей многослойной текстуре, которая включает в себя приятный хруст, нежность и сливочность с ореховым послевкусием. Удивим себя и свою семью настоящим кондитерским произведением искусства!

Время готовки – 3 ч.

Время приготовления – 1 ч.

Порции – 8.

Ингредиенты:

Для меренги:

  • Белки яичные – 8 шт.
  • Сахар-песок – 240 гр.
  • Орехи очищенные (ассорти) – 200 гр.
  • Пудра сахарная – 20 гр.

Для крема:

  • Молоко – 200 мл.
  • Сливки 33% – 150 мл.
  • Желтки яичные – 6 шт.
  • Сахар-песок – 150 гр.
  • Крахмал кукурузный – 1 ст.л.
  • Масло сливочное – 250 гр.

Для пралине:

  • Фундук – 60 гр.
  • Сахар-песок – 60 гр.

Для декора:

  • Шоколад белый – 180 гр.
  • Шоколад темный – 90 гр.
  • Сливки 33% – 1 ст.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Яйца промываем и аккуратно разбиваем, отделяя желтки от белков.

Шаг 2. На медленной скорости миксера взбиваем белки, постепенно увеличивая обороты, высыпаем половину сахара – взбиваем около 2 минут.

Торт «Эстерхази» классический

Шаг 3. Параллельно подсушиваем орехи на сухой сковородке.

Шаг 4. Перемалываем ореховое ассорти в крошку.

Торт «Эстерхази» классический

Шаг 5. В белковую массу подсыпаем остатки сахарного песка и снова взбиваем.

Шаг 6. Добиваемся стабильных пиков.

Торт «Эстерхази» классический

Шаг 7. Объединяем меренгу и орешки, сохраняя воздушную текстуру.

Шаг 8. При помощи кондитерского мешка отсаживаем 4 коржа равного диаметра на силиконовый коврик, щедро посыпаем сахарной пудрой и убираем в горячую духовку: 25 минут при 160-170 градусах.

Торт «Эстерхази» классический

Шаг 9. Переходим к крему: в пиалу отправляем крахмал, желтки и сахар – размешиваем миксером.

Шаг 10. В сотейник выливаем сливки и молоко – доводим до кипения.

Торт «Эстерхази» классический

Шаг 11. Активно работая венчиком, перемешиваем массу из желтков с горячей молочной смесью.

Шаг 12. Возвращаем массу в огнеупорную емкость и при постоянном помешивании, томим на среднем пламени до загустения консистенции.

Торт «Эстерхази» классический

Шаг 13. Как правило, процесс занимает около 10 минут.

Шаг 14. Займемся пралине: в сотейник высыпаем сахарный песок и нагреваем.

Торт «Эстерхази» классический

Шаг 15. В момент, когда сахар приобрёл карамельный оттенок – добавляем орехи и тщательно перемешиваем.

Шаг 16. Полученную массу выкладываем на фольгу и даем время остыть.

Торт «Эстерхази» классический

Шаг 17. Пробиваем фундук в карамели до консистенции пасты.

Шаг 18. Размягченное сливочное масло взбиваем миксером до изменения цвета.

Торт «Эстерхази» классический

Шаг 19. В объемной миске соединяем пралине, сливочное масло и заварную основу.

Шаг 20. Остывший корж кладем на плоское блюдо и покрываем кремом. Подобным образом собираем кондитерское изделие и убираем в холод на 2 часа.

Торт «Эстерхази» классический

Шаг 21. По истечении времени, отдельно друг от друга растапливаем два вида шоколада. В белый шоколад подмешиваем сливки и приступаем к декору.

Шаг 22. Переливая белую глазурь на поверхность торта, темным шоколадом рисуем «улитку» (см. фото).

Торт «Эстерхази» классический

Шаг 23. Зубочисткой проводим полосы и отправляем лакомство в холодильную камеру еще на 30-60 минут.

Шаг 24. Приятного чаепития!

Торт «Эстерхази» классический

Торт «Эстерхази» с арахисом

Торт «Эстерхази» с арахисом – это буйство вкусов и ароматов, собранных в едином десерте, покорившем весь мир!  Насладитесь удивительным сочетанием лесных орехов, сгущенного молоко и нежного безе. Приготовив такой торт лишь однажды своими руками, вы навсегда забудете дорогу в кондитерские!

Время готовки – 4 ч.

Время приготовления – 40 мин.

Порции – 8.

Ингредиенты:

Для коржей:

  • Белки – 5 шт.
  • Арахис – 1 ст.
  • Сахар-песок – ¾ ст.

Для заварного крема:

  • Желток – 1 шт.
  • Сахар-песок – 80 гр. + 1 ст.л.
  • Молоко – 100 мл.
  • Крахмал – 1 ст.л.
  • Мука – 1 ст.л.
  • Ванилин – по вкусу.

Для масляного крема:

  • Масло сливочное 82,5% – 150 гр.
  • Молоко сгущенное вареное – 150 гр.
  • Миндальная стружка – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Орехи подсушиваем в духовке либо на сковороде и измельчаем в чаше блендера.

Торт «Эстерхази» классический

Шаг 2. Белки взбиваем в легкую пенку и, продолжая взбивание, порциями всыпаем сахарный песок. В стабильные пики высыпаем ореховую крошку и аккуратно перемешиваем.

Торт «Эстерхази» классический

Шаг 3. На листе пергамента очерчиваем круги диаметром 22-24 сантиметра и переворачиваем бумагу.

Торт «Эстерхази» классический

Шаг 4. Выкладывая массу тонким слоем на пекарскую бумагу, формируя 6 коржей.

Торт «Эстерхази» классический

Шаг 5. Выпекаем коржи в духовке на протяжении получаса (150 градусов), остужаем и снимаем с пергамента.

Торт «Эстерхази» классический

Шаг 6. Для приготовления заварного крема растираем желток со столовой ложкой сахара, мукой и крахмалом. Остатки сахара объединяем с молоком и доводим до кипения. 2-3 ложки горячей смеси вмешиваем в желтковую смесь, после чего переливаем состав в кипящее молоко и постоянно помешивая, увариваем до загустения. После остывания, добавляем в основу взбитое сливочное масло со сгущенкой.

Торт «Эстерхази» классический

Шаг 7. Коржи сдабриваем кремом и укладываем стопкой, также промазываем бортики и убираем торт в холодильник на 2 часа.

Торт «Эстерхази» классический

Шаг 8. Для декора отдельно растапливаем белый и темный шоколад, в каждый вид добавляем немного сливок. Белую глазурь разравниваем по поверхности, а темной наносим спираль и деревянной шпажкой проводим линии от центра к краям и наоборот.

Торт «Эстерхази» классический

Шаг 9. Бока украшаем миндальными лепестками и отправляем десерт в холод для пропитки и стабилизации. Приятного аппетита!

Торт «Эстерхази» классический

Домашний торт «Эстерхази» с миндальной мукой

Домашний торт «Эстерхази» с миндальной мукой готовится с добавлением заварного крема и насыщенного абрикосового джема, благодаря чему, по своему вкусу получается просто превосходным и не похожим ни на что другое. Это обязан попробовать абсолютно каждый!

Время готовки – 9 ч. 30 мин.

Время приготовления – 90 мин.

Порции – 6.

Ингредиенты:

Для коржей и крема:

  • Мука миндальная – 200 гр.
  • Белки яичные – 8 шт.
  • Пудра сахарная – 2 ст.л.
  • Молоко – 1,5 ст.
  • Сахар-песок – ½ ст.
  • Крахмал кукурузный – 2 ст.л.
  • Желтки яичные – 3 шт.
  • Масло сливочное – 200 гр.
  • Сгущенка – 80 гр.

Для глазури:

  • Шоколад белый – 100 гр.
  • Шоколад темный – 30 гр.
  • Джем абрикосовый – 75 гр.
  • Лепестки миндальные – 50 гр.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Перед началом процесса отделяем белки от желтков, просеиваем муку. Составляющие крема извлекаем из холодильника заранее, разогреваем духовой шкаф до отметки в 170 градусов.

Шаг 2. На малых оборотах миксера взбиваем белки, начинаем всыпать сахар и постепенно увеличиваем скорость, превращая компоненты в стабильные пики. Лопаткой аккуратно вмешиваем муку в несколько этапов.

Торт «Эстерхази» классический

Шаг 3. «Тесто» перекладываем в кондитерский мешок и отсаживаем 5 коржей одинакового диаметра (22 см.), выпекаем в течение 15-20 минут. Полностью остужаем.

Торт «Эстерхази» классический

Шаг 4. Для приготовления крема в сотейнике перемешиваем крахмал, желтки и сахар. В другой емкости прогреваем молоко до горячего состояния и тонкой струей выливаем к смеси из желтков, постоянно помешивая. Состав доводим до кипения и выкладываем в миску, накрываем пленкой в контакт и даем время остыть.

Торт «Эстерхази» классический

Шаг 5. Размягченное сливочное масло взбиваем миксером вместе со сгущенкой и добавляем в заварную основу, добиваясь однородной консистенции.

Торт «Эстерхази» классический

Шаг 6. Для сборки торта каждый корж, кроме последнего, покрываем кремом. Последний промазываем джемом – укладываем в стопку.

Торт «Эстерхази» классический

Шаг 7. Для украшения растапливаем белый шоколад и выливаем на поверхность, растопленным темным шоколадом рисуем спираль и при помощи зубочистки проводим линии, образуя «паутинку».

Торт «Эстерхази» классический

Шаг 8. Бортики «облепливаем» миндальными лепестками. Пропитываем в холодильнике не менее 4 часов. Готовьте и получайте удовольствие!

Торт «Эстерхази» классический

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