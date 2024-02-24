Торт «Эстерхази» классический

Торт «Эстерхази» – это популярный десерт, который поражает своим ярким вкусом и приятным ароматом, перед которым невозможно устоять даже тем, кто полностью отказался от потребления сахарного песка. Конечно, на приготовление такого угощения, кулинару придется потратить немало времени и перепачкать ни одну тарелку, однако, итоговый результат определенно стоит этого. Ведь как может быть не вкусным сочетание таких ингредиентов, как орехи и шоколад? И если раньше вы никогда не дегустировали такой тортик, то эта статья определенно для вас!

Классический торт «Эстерхази» в домашних условиях

Классический торт «Эстерхази» в домашних условиях может приготовить абсолютно каждый, особенно при четком следовании нашему подробному пошаговому рецепту, в котором к каждому шагу прикреплено фото. Побалуйте себя изысканным угощением и получите гастрономическое наслаждение!

Ингредиенты –+8 порц.

Белки 6 шт.

Фундук 200 гр.

Сахар-песок 130 гр.

Мука 15 гр.

Соль 1 щепотка

Масло сливочное 200 гр.

Вареная сгущенка 120 гр.

Молоко коровье 200 мл.

Желток 2 шт.

Сахар-песок 40 гр.

Мука 20 гр.

Ванильный сахар 10 гр.

Белый шоколад 100 гр.

Сливки 4 ст.л.

Желатин 2 гр.

Темный шоколад 30 гр.

Миндальные лепестки по вкусу

Шаги 6 ч.

Как приготовить классический торт «Эстерхази» в домашних условиях? Фундук высыпаем на противень в один слой и подсушиваем в духовке при 200 градусах до потрескивания оболочки и потемнения (5-8 минут). С орехов удаляем шелуху, высыпаем в чашу блендера. Следом отправляем соль и муку – пробиваем до получения крошки. Яичные белки взбиваем до устойчивых пиков, медленно подсыпая сахарный песок. Аккуратно вмешиваем орехи в воздушную массу, работая лопаткой сверху вниз. На 4 листах пекарской бумаги рисуем по два круга диаметров 20 сантиметров (удобно обводить тарелку), выкладываем массу равномерным слоем. Выпекаем заготовки от 15 до 25 минут при 160 градусах. Коржи остужаем и переворачиваем, снимаем пергамент. Готовим крем: в чашу выкладываем желтки, два вида сахара, муку, подливаем немного молока и активно перемешиваем венчиком. Оставшееся молоко нагреваем в сотейнике до горячего состояния, переливаем к массе из желтков при непрерывном помешивании. Заварную основу возвращаем в жаропрочную емкость и увариваем до загустения. Даем время остыть. Мягкое сливочное масло взбиваем миксером добела. Небольшими порциями вводим масло в холодный крем, каждый раз тщательно перемешивая. Следом добавляем вареную сгущенку. Наносим крем на каждый корж, укладываем друг на друга и на всю ночь убираем в холодильную камеру. Для глазури на водяной бане растапливаем шоколад и тонкой струей вводим сливки, также добавляем набухший желатин – перемешиваем и остужаем. Покрываем торт. Сразу же поливаем торт растопленным черным шоколадом, рисуя спираль. Далее зубочисткой проводим 8 линий от середины к краям. Боковые части десерта посыпаем миндальными лепестками. Нарезаем угощение порционными кусочками и подаем к столу. Классический торт «Эстерхази» в домашних условиях готов! Приятного аппетита!

«Эстерхази» с грецкими орехами

«Эстерхази» с грецкими орехами – это настоящий рай для сладкоежек, так как в состав такого тортика входит все самое вкусное. Например, для приготовления бисквитов нам потребуются орешки, а для сытного и невероятно аппетитного крема – вареная сгущенка. Пальчики оближешь!

Время готовки – 14 ч. 45 мин.

Время приготовления – 1 ч. 20 мин.

Порции – 6.

Ингредиенты:

Для коржей и крема:

Орехи грецкие – 200 гр.

Пудра сахарная – 180 гр.

Корица молотая – ¼ ч.л.

Яйца – 4 шт.

Сгущенка вареная – 60 гр.

Водка вишневая – 2 ст.л.

Молоко – 100 мл.

Сахар-песок – 150 гр.

Молоко кокосовое – 100 мл.

Масло сливочное – 300 гр.

Сахар ванильный – 3 ч.л.

Для глазури, посыпки и подачи:

Шоколад белый – 200 гр.

Шоколад темный – 50 гр.

Сливки 35% – 2 ст.л.

Лепестки миндальные – 200 гр.

Фундук – 45 гр.

Орехи грецкие – 45 гр.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Перед началом процесса подсушиваем лепестки миндаля, и фундук на сковороде около 25 минут, противень выстилаем пергаментом, а яйца аккуратно разбиваем и отделяем белки от желтков. Также предварительно извлекаем сливочное масло из холодильника.

Шаг 2. Готовим тесто: орехи измельчаем при помощи блендера и соединяем с сахарной пудрой и ароматной корицей. Охлажденные белки взбиваем до пиков и не спеша объединяем с ореховой крошкой, не осаживая пышность.

Шаг 3. При помощи кондитерского мешка отсаживаем тесто, формируя 6 коржей диаметром 16 сантиметров. Поверхность припудриваем сахарной пудрой и готовим в духовке около 25 минут при температурной отметке в 170 градусов. Остужаем и отделяем от пекарской бумаги.

Шаг 4. Не теряя времени, переходим к крему: два вида молока взбалтываем миксером и отделяем третью часть. Большую часть продолжаем взбивать, добавив 4 желтка, обычный и ванильный сахар. Остатки молока выливаем в сотейник и доводим до кипения, убавив нагрев, постепенно вливаем яичную смесь и держим на огне до загустения, постоянно работая венчиком. Затем охлаждаем и убираем в холодильник на 60 минут. Также взбиваем мягкое сливочное масло со сгущенкой и вмешиваем в заварную основу, аналогично поступаем с водкой.

Шаг 5. И пока крем остывает, займемся глазурью: растапливаем белый шоколад и объединяем со сливками. Темный шоколад тоже растапливаем и переливаем в кондитерский мешок.

Шаг 6. Собираем угощение: коржи смазываем кремом и собираем стопкой, сверху выливаем белую глазурь и засекаем 2 минуты. После горьким шоколадом рисуем «паутинку» и проводим несколько линий зубочисткой. Бока также сдабриваем кремом и украшаем миндальными лепестками.

Шаг 7. Убираем в холод на 12 часов для пропитки, а после трапезничаем и наслаждаемся. Приятного аппетита!

Торт «Эстерхази» с фундуком

Торт «Эстерхази» с фундуком – это изысканный десерт, который можно запросто приготовить к какому-либо празднику и удивить членов своей семьи. Можете не сомневаться, что такой торт станет украшением вашего стола и все дегустирующие останутся в восторге!

Время готовки – 4 ч.

Время приготовления – 40-50 мин.

Порции – 6-8.

Ингредиенты:

Белки яичные – 10 шт.

Сахар-песок – 400 гр.

Фундук – 160 гр.

Миндаль – 100 гр.

Мука – 3 ст.л.

Корица молотая – 0,5 ч.л.

Крахмал картофельный – 20 гр.

Молоко – 200 мл.

Желтки яичные – 2 шт.

Масло сливочное – 200 гр.

Пудра сахарная – 200 гр.

Кипяток – 3 ст.л.

Соль – 1 щепотка.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Для ускорения процесса и собственного удобства, подготавливаем все необходимое.

Шаг 2. Нам потребуется пять коржей, соответственно, берем 5 листов пергамента и на каждом чертим круг, диаметр должен быть одинаковым. (у меня 25 см.)

Шаг 3. Удалив шелуху с орехов, превращаем их в крошку в чаше блендера либо кухонного комбайна.

Шаг 4. Холодные яичные белки взбиваем до пиков, добавив немного соли.

Шаг 5. Продолжая работу венчиком, высыпаем по столовой ложке сахара. Таким образом, вводим всю порцию.

Шаг 6. При помощи ложки смешиваем белки с орехами, мукой и молотой корицей.

Шаг 7. Наносим массу на пергамент, придавая нужную форму.

Шаг 8. Выпекаем в духовке на протяжении 8-9 минут при 180 градусах.

Шаг 9. Остывшие коржи переворачиваем и отделяем от бумаги.

Шаг 10. Готовим крем: смешиваем немного молока с желтками и крахмалом. В другой емкости перемешиваем остатки молока со 100 граммами сахарного песка – нагреваем и медленно выливаем в смесь из желтков. Полученный состав на медленном огне варим до загустения, помешивая.

Шаг 11. Крем остужаем и перемешиваем с мягким сливочным маслом.

Шаг 12. Коржи прослаиваем, оставляя немного крема для бортиков.

Шаг 13. Поливаем крем смесью из сахарной пудры (200 грамм) и кипятка, декорируем на свой вкус – наслаждаемся. Приятного аппетита!

«Эстерхази» с миндалем в домашних условиях

«Эстерхази» с миндалем в домашних условиях – это торт, который покорит каждого и даже влюбит в себя тех, кто скептически относится к сладкому. Приготовьте такое угощение к чьему-нибудь дню рождения, и именинник никогда не забудет такого вкусного и оригинального поздравления!

Время готовки – 6 ч.

Время приготовления – 1 ч.

Порции – 8.

Ингредиенты:

Для коржей:

Белки яичные – 250 гр.

Сахар-песок – 250 гр.

Мука миндальная – 250 гр.

Сахарная пудра – для посыпки.

Для крема:

Молоко – 300 мл.

Сахар-песок – 75 гр.

Сахар ванильный – 10 гр.

Желтки яичные – 30 гр.

Мука – 20 гр.

Крахмал кукурузный – 15 гр.

Масло сливочное – 350 гр.

Паста миндальная – 60 гр.

Для декора:

Шоколад белый – 100 гр.

Сливки жирные – 25 мл.

Шоколад молочный – 20 гр.

Лепестки миндальные – 60 гр.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Яичные белки комнатной температуры взбиваем при помощи миксера на средних оборотах, добиваясь мягких пиков.

Шаг 2. Продолжая работу венчиков, постепенно вводим сахарный песок и взбиваем до стабильных пиков.

Шаг 3. Подсыпаем предварительно просеянную миндальную муку и аккуратно смешиваем силиконовой лопаткой.

Шаг 4. На пергаментной бумаге рисуем круги (диаметр 18 сантиметров) и выкладываем белковый состав, формируя шесть коржей одинаковой толщины.

Шаг 5. Полуфабрикаты присыпаем сахарной пудрой, ждем 10 минут и снова припудриваем – выпекаем 15-20 минут при 175 градусах. Горячие коржи аккуратно отделяем от бумаги и даем время остыть.

Шаг 6. ½ часть молока смешиваем с крахмалом, желтками и мукой.

Шаг 7. Вторую половину молока кипятим с двумя видами сахара.

Шаг 8. Тонкой струей выливаем горячее молоко в массу из желтков и сухих ингредиентов, и перемешиваем.

Шаг 9. Выливаем смесь в кастрюлю и при постоянном помешивании увариваем до загустения консистенции.

Шаг 10. Заварную основу переливаем в миску и накрываем пленкой в контакт, полностью остужаем.

Шаг 11. Остывший состав перекладываем в чашу блендера и при постоянном взбивании, частями добавляем мягкое сливочное масло.

Шаг 12. Подмешиваем миндальную пасту и разделяем крем на 7 частей.

Шаг 13. На сервировочное блюдо устанавливаем разъемное кольцо и выкладываем первый корж, смазываем кремом и, повторяя манипуляцию, собираем торт.

Шаг 14. Последний корж выкладываем дном вверх и лишь слегка сдабриваем кремом, оставляя немного для бортиков.

Шаг 15. Снимаем форму и убираем десерт в холодильник на 60 минут, далее смазываем кремом верхушку и края – остужаем еще один час.

Шаг 16. Не теряя времени, на водяной бане растапливаем белый шоколад со сливками и оставляем до полного остывания.

Шаг 17. Молочный шоколад выкладываем в кондитерский мешок и окунаем в кипяток, растапливаем и охлаждаем.

Шаг 18. Покрываем торт белой глазурью, сверху наносим молочный шоколад тонкой струйкой, рисуя спираль от центра к краям. После, зубочисткой проводим 6-8 линий от центра к бортикам, между полосками – еще по одной линии, только уже в противоположную сторону.

Шаг 19. Бо торта облепливаем подсушенными на сухой сковороде миндальными лепестками. Пропитываем торт на протяжении ночи в холодильной камере. Приятного чаепития!

Торт «Эстерхази» со сгущенкой и ликером

Торт «Эстерхази» со сгущенкой и ликером – это угощение, придуманное на территории Австрии семейством венгерского происхождения. И хотя было это много лет назад, десерт не теряет своей актуальности и по сей день, потому как обладает потрясающими вкусовыми характеристиками и приятным ореховым ароматом.

Время готовки – 1 ч. 40 мин.

Время приготовления – 30-40 мин.

Порции – 7-8.

Ингредиенты:

Для бисквита:

Мука миндальная – 180 гр.

Белки яичные – 8 шт.

Мука пшеничная – 3 ст.л.

Сахар-песок – 200 гр.

Корица молотая – ½ ч.л.

Соль – ¼ ч.л.

Для глазури:

Шоколад белый – 200 гр.

Шоколад темный – 50 гр.

Сливки 35% – 2 ст.л.

Лепестки миндальные – по вкусу.

Для крема:

Желтки яичные – 4 шт.

Сгущенка вареная – 60 гр.

Ликер вишневый – 2 ст.л.

Молоко – 100 мл.

Сахар-песок – 150 гр.

Молоко кокосовое – 100 мл.

Масло сливочное – 300 гр.

Сахар ванильный – 3 ч.л.

Джем абрикосовый – 2 ст.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Первым делом готовим коржи: холодные белки взбиваем с солью, постепенно вводим сахар и работаем венчиком до получения гладкой и пышной массы.

Шаг 2. Постепенно вводим в воздушную массу два вида муки и молотую корицу, каждый раз, хорошенько перемешивая сверху вниз.

Шаг 3. На пекарской бумаге чертим круги 24 сантиметра диаметром, лист переворачиваем и промазываем маслом.

Шаг 4. На шаблон выкладываем 1/6 теста и выпекаем в духовке корж при 150 градусах до светло-коричневого оттенка (около 20 минут). Неровные края обрезаем.

Шаг 5. И пока коржи остывают, готовим крем: два вида молока смешиваем и 2/3 переливаем в сотейник, меньшую часть взбалтываем с обычным и ванильным сахаром, а также желтками. Молоко доводим до кипения и тонкой струей вводим массу из желтков, постоянно помешивая, варим до загустения и полностью остужаем.

Шаг 6. Охлажденную заварную основу постепенно соединяем со взбитым размягченным сливочным маслом со сгущенкой, а также ликером. Убираем в холод на один час.

Шаг 7. Формируем десерт: коржи промазываем кремом и укладываем друг на друга, последний корж промазываем джемом, предварительно разогретом на водяной бане.

Шаг 8. Для глазури растапливаем белый шоколад и перемешиваем его со сливками, выливаем на кондитерское изделие.

Шаг 9. Растопленным темным шоколадом делаем рисунок, как на фото.

Шаг 10. Проводим линии зубочисткой, добиваясь «паутинки». Бока присыпаем миндальными лепестками и убираем торт на всю ночь в холодильную камеру для пропитки.

Шаг 11. Готовьте и получайте удовольствие не только от результата, но и от процесса!

Торт «Эстерхази» с пралине

Торт «Эстерхази» с пралине – это угощение, которое покорит вас при первой же дегустации, благодаря своей многослойной текстуре, которая включает в себя приятный хруст, нежность и сливочность с ореховым послевкусием. Удивим себя и свою семью настоящим кондитерским произведением искусства!

Время готовки – 3 ч.

Время приготовления – 1 ч.

Порции – 8.

Ингредиенты:

Для меренги:

Белки яичные – 8 шт.

Сахар-песок – 240 гр.

Орехи очищенные (ассорти) – 200 гр.

Пудра сахарная – 20 гр.

Для крема:

Молоко – 200 мл.

Сливки 33% – 150 мл.

Желтки яичные – 6 шт.

Сахар-песок – 150 гр.

Крахмал кукурузный – 1 ст.л.

Масло сливочное – 250 гр.

Для пралине:

Фундук – 60 гр.

Сахар-песок – 60 гр.

Для декора:

Шоколад белый – 180 гр.

Шоколад темный – 90 гр.

Сливки 33% – 1 ст.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Яйца промываем и аккуратно разбиваем, отделяя желтки от белков.

Шаг 2. На медленной скорости миксера взбиваем белки, постепенно увеличивая обороты, высыпаем половину сахара – взбиваем около 2 минут.

Шаг 3. Параллельно подсушиваем орехи на сухой сковородке.

Шаг 4. Перемалываем ореховое ассорти в крошку.

Шаг 5. В белковую массу подсыпаем остатки сахарного песка и снова взбиваем.

Шаг 6. Добиваемся стабильных пиков.

Шаг 7. Объединяем меренгу и орешки, сохраняя воздушную текстуру.

Шаг 8. При помощи кондитерского мешка отсаживаем 4 коржа равного диаметра на силиконовый коврик, щедро посыпаем сахарной пудрой и убираем в горячую духовку: 25 минут при 160-170 градусах.

Шаг 9. Переходим к крему: в пиалу отправляем крахмал, желтки и сахар – размешиваем миксером.

Шаг 10. В сотейник выливаем сливки и молоко – доводим до кипения.

Шаг 11. Активно работая венчиком, перемешиваем массу из желтков с горячей молочной смесью.

Шаг 12. Возвращаем массу в огнеупорную емкость и при постоянном помешивании, томим на среднем пламени до загустения консистенции.

Шаг 13. Как правило, процесс занимает около 10 минут.

Шаг 14. Займемся пралине: в сотейник высыпаем сахарный песок и нагреваем.

Шаг 15. В момент, когда сахар приобрёл карамельный оттенок – добавляем орехи и тщательно перемешиваем.

Шаг 16. Полученную массу выкладываем на фольгу и даем время остыть.

Шаг 17. Пробиваем фундук в карамели до консистенции пасты.

Шаг 18. Размягченное сливочное масло взбиваем миксером до изменения цвета.

Шаг 19. В объемной миске соединяем пралине, сливочное масло и заварную основу.

Шаг 20. Остывший корж кладем на плоское блюдо и покрываем кремом. Подобным образом собираем кондитерское изделие и убираем в холод на 2 часа.

Шаг 21. По истечении времени, отдельно друг от друга растапливаем два вида шоколада. В белый шоколад подмешиваем сливки и приступаем к декору.

Шаг 22. Переливая белую глазурь на поверхность торта, темным шоколадом рисуем «улитку» (см. фото).

Шаг 23. Зубочисткой проводим полосы и отправляем лакомство в холодильную камеру еще на 30-60 минут.

Шаг 24. Приятного чаепития!

Торт «Эстерхази» с арахисом

Торт «Эстерхази» с арахисом – это буйство вкусов и ароматов, собранных в едином десерте, покорившем весь мир! Насладитесь удивительным сочетанием лесных орехов, сгущенного молоко и нежного безе. Приготовив такой торт лишь однажды своими руками, вы навсегда забудете дорогу в кондитерские!

Время готовки – 4 ч.

Время приготовления – 40 мин.

Порции – 8.

Ингредиенты:

Для коржей:

Белки – 5 шт.

Арахис – 1 ст.

Сахар-песок – ¾ ст.

Для заварного крема:

Желток – 1 шт.

Сахар-песок – 80 гр. + 1 ст.л.

Молоко – 100 мл.

Крахмал – 1 ст.л.

Мука – 1 ст.л.

Ванилин – по вкусу.

Для масляного крема:

Масло сливочное 82,5% – 150 гр.

Молоко сгущенное вареное – 150 гр.

Миндальная стружка – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Орехи подсушиваем в духовке либо на сковороде и измельчаем в чаше блендера.

Шаг 2. Белки взбиваем в легкую пенку и, продолжая взбивание, порциями всыпаем сахарный песок. В стабильные пики высыпаем ореховую крошку и аккуратно перемешиваем.

Шаг 3. На листе пергамента очерчиваем круги диаметром 22-24 сантиметра и переворачиваем бумагу.

Шаг 4. Выкладывая массу тонким слоем на пекарскую бумагу, формируя 6 коржей.

Шаг 5. Выпекаем коржи в духовке на протяжении получаса (150 градусов), остужаем и снимаем с пергамента.

Шаг 6. Для приготовления заварного крема растираем желток со столовой ложкой сахара, мукой и крахмалом. Остатки сахара объединяем с молоком и доводим до кипения. 2-3 ложки горячей смеси вмешиваем в желтковую смесь, после чего переливаем состав в кипящее молоко и постоянно помешивая, увариваем до загустения. После остывания, добавляем в основу взбитое сливочное масло со сгущенкой.

Шаг 7. Коржи сдабриваем кремом и укладываем стопкой, также промазываем бортики и убираем торт в холодильник на 2 часа.

Шаг 8. Для декора отдельно растапливаем белый и темный шоколад, в каждый вид добавляем немного сливок. Белую глазурь разравниваем по поверхности, а темной наносим спираль и деревянной шпажкой проводим линии от центра к краям и наоборот.

Шаг 9. Бока украшаем миндальными лепестками и отправляем десерт в холод для пропитки и стабилизации. Приятного аппетита!

Домашний торт «Эстерхази» с миндальной мукой

Домашний торт «Эстерхази» с миндальной мукой готовится с добавлением заварного крема и насыщенного абрикосового джема, благодаря чему, по своему вкусу получается просто превосходным и не похожим ни на что другое. Это обязан попробовать абсолютно каждый!

Время готовки – 9 ч. 30 мин.

Время приготовления – 90 мин.

Порции – 6.

Ингредиенты:

Для коржей и крема:

Мука миндальная – 200 гр.

Белки яичные – 8 шт.

Пудра сахарная – 2 ст.л.

Молоко – 1,5 ст.

Сахар-песок – ½ ст.

Крахмал кукурузный – 2 ст.л.

Желтки яичные – 3 шт.

Масло сливочное – 200 гр.

Сгущенка – 80 гр.

Для глазури:

Шоколад белый – 100 гр.

Шоколад темный – 30 гр.

Джем абрикосовый – 75 гр.

Лепестки миндальные – 50 гр.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Перед началом процесса отделяем белки от желтков, просеиваем муку. Составляющие крема извлекаем из холодильника заранее, разогреваем духовой шкаф до отметки в 170 градусов.

Шаг 2. На малых оборотах миксера взбиваем белки, начинаем всыпать сахар и постепенно увеличиваем скорость, превращая компоненты в стабильные пики. Лопаткой аккуратно вмешиваем муку в несколько этапов.

Шаг 3. «Тесто» перекладываем в кондитерский мешок и отсаживаем 5 коржей одинакового диаметра (22 см.), выпекаем в течение 15-20 минут. Полностью остужаем.

Шаг 4. Для приготовления крема в сотейнике перемешиваем крахмал, желтки и сахар. В другой емкости прогреваем молоко до горячего состояния и тонкой струей выливаем к смеси из желтков, постоянно помешивая. Состав доводим до кипения и выкладываем в миску, накрываем пленкой в контакт и даем время остыть.

Шаг 5. Размягченное сливочное масло взбиваем миксером вместе со сгущенкой и добавляем в заварную основу, добиваясь однородной консистенции.

Шаг 6. Для сборки торта каждый корж, кроме последнего, покрываем кремом. Последний промазываем джемом – укладываем в стопку.

Шаг 7. Для украшения растапливаем белый шоколад и выливаем на поверхность, растопленным темным шоколадом рисуем спираль и при помощи зубочистки проводим линии, образуя «паутинку».

Шаг 8. Бортики «облепливаем» миндальными лепестками. Пропитываем в холодильнике не менее 4 часов. Готовьте и получайте удовольствие!