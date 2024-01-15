10 минут – и готово: готовим «хитрый» сэндвич с яйцом и сыром

Завтрак должен быть сытным и быстрым. Обратите внимание на этот сэндвич с яйцом, ведь он будет готов уже через 10 минут.

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Начинку вы можете выбирать по своему вкусу. В частности, салями можно заменить тунцом.

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Рецепт сэндвича с яйцом

Время : 10 минут

: 10 минут Порций: 1

Ингредиенты:

– 20 граммов салями;

– 2 яйца;

– 20 граммов сыра;

– 2 ломтика хлеба;

– 30 граммов моцареллы;

– половина томата;

– 1 веточка базилика.

Приготовление:

На сухую сковороду выложите посредине в один ряд колбасу и поджарьте ее 1 – 2 минуты. Затем положите сверху сыр. Взбейте вилкой яйца, залейте их на сковороду и подождите, пока схватятся. Выложите на колбасу хлеб и переверните. Сверху положите кусочки нарезанного помидора и моцареллы, а также листья базилика. Сверните в сэндвич и подавайте.

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