ГлавнаяРецепты10 минут – и готово: готовим «хитрый» сэндвич с яйцом и сыром 10 минут – и готово: готовим «хитрый» сэндвич с яйцом и сыром На чтение: 1 минута Завтрак должен быть сытным и быстрым. Обратите внимание на этот сэндвич с яйцом, ведь он будет готов уже через 10 минут. НОВОСТИ ВКУСНО Начинку вы можете выбирать по своему вкусу. В частности, салями можно заменить тунцом. Будет вкусно Этот рецепт станет вашим любимым: готовим мясной рулет из лаваша. Рецепт сэндвича с яйцом Время: 10 минут Порций: 1 Ингредиенты: – 20 граммов салями; – 2 яйца; – 20 граммов сыра; – 2 ломтика хлеба; – 30 граммов моцареллы; – половина томата; – 1 веточка базилика. Приготовление: На сухую сковороду выложите посредине в один ряд колбасу и поджарьте ее 1 – 2 минуты. Затем положите сверху сыр. Взбейте вилкой яйца, залейте их на сковороду и подождите, пока схватятся. Выложите на колбасу хлеб и переверните. Сверху положите кусочки нарезанного помидора и моцареллы, а также листья базилика. Сверните в сэндвич и подавайте. Понравился рецепт? Узнайте, как приготовить вкусный завтрак за 15 минут – суперфиналистка «МастерШеф» рассказала, как его готовит она. Поделитесь с друзьями