Описание приготовления:

Мармелад из помело получается не приторным и не очень кислым, но может иметь легкую горчинку. Однако это его совсем не портит. Если вам не нравится слишком бледный цвет мармелада, можно часть пюре помела заменить на пюре мандарина. Тогда готовый мармелад будет иметь желтый цвет и более сильный аромат. Количество желатина может зависеть от его силы, учтите это при приготовлении. Я брала порошковый желатин 200 блюм.

Назначение: На полдник Основной ингредиент: Фрукты / Желатин Блюдо: Десерты / Мармелад / Сладкое

Состав / Ингредиенты:

Помело 500 Грамм (чистый вес мякоти)

Сахар 1 Стакан

Сок лимона 3 Ст. ложки

Желатин 40 Грамм

Вода кипяченая холодная 50 Грамм

Количество порций 6

Калорийность

31 ккал

Калорийность

0 г

Белки

0 г

Жиры

6 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Мармелад из помело»

Подготовьте все необходимые ингредиенты для приготовления мармелада из помело.

Залейте желатин холодной, кипяченой водой и оставьте для набухания на 40-60 минут. Или смотрите инструкцию к вашему виду желатина.

Помело хорошо вымойте, обсушите, разрежьте поперек на 2-3 части и извлеките мякоть.

Удалите косточки, влейте лимонный сок и пробейте помело блендером до однородности.

Всыпьте в пюре сахар и поставьте на медленный огонь. Варите массу до полного растворения сахара, но не кипятите.

В горячую массу выложите набухший желатин и размешайте до его полного растворения.

Подходящую форму застелите пленкой и вылейте желейную массу. Дайте ей полностью остыть и уберите в холодильник на несколько часов для полного застывания. После этого разрежьте мармелад на квадратики, посыпьте сахаром и подавайте к столу.

Приятного аппетита!