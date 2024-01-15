Борщ как в столовой: классический рецепт

Борщ — один из самых популярных супов в восточноевропейской кухне.

Его насыщенный аромат и яркий цвет делают это блюдо поистине незабываемым.

Сегодня поделимся с вами рецептом классического борща, который готовят в столовых.

Рубрика: Диеты и кулинарияОпубликовано: 15.01.2024 11:10 Проверено редакцией

Для начала нужно замочить фасоль. Возьмите 1 стакан белой фасоли, замочите ее в холодной воде минимум на 8 часов, лучше на ночь.

Это поможет фасоли размякнуть и стать нежной. После замачивания слейте воду и промойте фасоль.

Теперь приготовим бульон. В кастрюлю налейте 1,5 литра воды, добавьте 300 грамм говяжьих ребрышек, 1 луковицу, 1 морковь, соль и перец по вкусу. Варите на среднем огне около 1,5 часа, пока бульон не станет ароматным. Процедите бульон через сито и отложите ребрышки для дальнейшего использования.

Теперь займемся овощами. Натрите на крупной терке 2-3 средние моркови и 1 большую свеклу. Нарежьте 1 большой картофель кубиками. Измельчите 1 луковицу и 1-2 зубчика чеснока. Обжарьте лук с чесноком на растительном масле до золотистого цвета.

Добавьте морковь, свеклу и картофель. Обжаривайте овощи 10-15 минут, помешивая. Затем добавьте томатную пасту, лучше брать домашнюю из помидоров. Потом положите фасоль и залейте овощи горячим бульоном.

Теперь нужно добавить пряности. Положите 3-4 горошины душистого перца, 3-4 лавровых листа, 1 чайную ложку молотого кориандра. Посолите и поперчите по вкусу. Варите борщ на медленном огне под крышкой еще 30-40 минут. За это время все ингредиенты смешаются в насыщенный ароматный бульон.

Последний этап — добавление мяса и заправка борща. Достаньте отваренные говяжьи ребрышки и отделите мясо от костей. Нарежьте его небольшими кусочками и положите в суп за 10-15 минут до готовности.

Традиционно борщ заправляют сметаной. Взбейте 200 грамм сметаны с 1 столовой ложкой муки до однородности. Влейте сметану в суп тонкой струйкой, постоянно помешивая. Доведите до кипения.

На этом борщ готов! Разлейте его по тарелкам и посыпьте мелко нарубленной зеленью — укропом и петрушкой.

Подавайте со свежей ржаной горбушкой или черным хлебом. Этот классический рецепт позволит вам почувствовать себя в уютной домашней столовой. Приятного аппетита!

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