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15 минут – и готово: фантастический салат с консервированным тунцом и домашним майонезом

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15 минут – и готово: фантастический салат с консервированным тунцом и домашним майонезом

Салат с тунцом – это просто, доступно, но очень вкусно. Это блюдо мысленно перенесет вас в ресторанчик на средиземноморском пляже.

ВКУСНЫЕ РЕЦЕПТЫ

Заправка из натурального домашнего майонеза придаст особый вкус. Для еще большего наслаждения советуем выбрать хрустящий салат, который хорошо держит форму – айсберг, ромен или лоло биондо.

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Салат с тунцом

  • Время: 15 минут
  • Порций: 4

Ингредиенты:
– 200 граммов листьев салата;
– 150 граммов огурцов;
– 100 граммов томатов черри;
– 1 красная луковица;
– 180 граммов консервированного тунца;
– 2 столовые ложки уксуса 9%;
– 100 миллилитров теплой воды;
– половина пучка кинзы;
– соль по вкусу.

Для домашнего майонеза:
– 150 миллилитров растительного масла;
– 1 яйцо;
– 1 столовая ложка лимонного сока;
– соль по вкусу.

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Приготовление:

  1. Хорошо промойте и высушите зелень и овощи. Порежьте предварительно очищенный лук полукольцами, залейте едва теплой водой и уксусом. Оставьте мариноваться на 5 – 7 минут.
  2. Тем временем приготовьте майонез. Смешайте масло, яйцо и соль. Погрузите ножку блендера в смесь до дна. Не поднимая и не двигая ее, начните взбивать на самой высокой скорости. Когда получится густой майонез, выжмите в него лимонный сок и снова хорошо взбейте до однородности.
  3. Порвите листья салата, порежьте огурцы брусочками, а томаты черри – половинками или четвертинками. Зелень измельчите.
  4. Смешайте все ингредиенты, добавьте щепотку соли, выложите на большую плоскую тарелку, посыпьте маринованным луком и заправьте майонезом. Сверху выложите кусочки тунца.

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