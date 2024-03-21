15 минут – и готово: фантастический салат с консервированным тунцом и домашним майонезом

Салат с тунцом – это просто, доступно, но очень вкусно. Это блюдо мысленно перенесет вас в ресторанчик на средиземноморском пляже.

ВКУСНЫЕ РЕЦЕПТЫ

Заправка из натурального домашнего майонеза придаст особый вкус. Для еще большего наслаждения советуем выбрать хрустящий салат, который хорошо держит форму – айсберг, ромен или лоло биондо.

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Салат с тунцом

Время : 15 минут

: 15 минут Порций: 4

Ингредиенты:

– 200 граммов листьев салата;

– 150 граммов огурцов;

– 100 граммов томатов черри;

– 1 красная луковица;

– 180 граммов консервированного тунца;

– 2 столовые ложки уксуса 9%;

– 100 миллилитров теплой воды;

– половина пучка кинзы;

– соль по вкусу.

Для домашнего майонеза:

– 150 миллилитров растительного масла;

– 1 яйцо;

– 1 столовая ложка лимонного сока;

– соль по вкусу.

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Приготовление:

Хорошо промойте и высушите зелень и овощи. Порежьте предварительно очищенный лук полукольцами, залейте едва теплой водой и уксусом. Оставьте мариноваться на 5 – 7 минут. Тем временем приготовьте майонез. Смешайте масло, яйцо и соль. Погрузите ножку блендера в смесь до дна. Не поднимая и не двигая ее, начните взбивать на самой высокой скорости. Когда получится густой майонез, выжмите в него лимонный сок и снова хорошо взбейте до однородности. Порвите листья салата, порежьте огурцы брусочками, а томаты черри – половинками или четвертинками. Зелень измельчите. Смешайте все ингредиенты, добавьте щепотку соли, выложите на большую плоскую тарелку, посыпьте маринованным луком и заправьте майонезом. Сверху выложите кусочки тунца.

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