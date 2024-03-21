ГлавнаяРецепты15 минут – и готово: фантастический салат с консервированным тунцом и домашним майонезом 15 минут – и готово: фантастический салат с консервированным тунцом и домашним майонезом На чтение: 2 минуты Салат с тунцом – это просто, доступно, но очень вкусно. Это блюдо мысленно перенесет вас в ресторанчик на средиземноморском пляже. ВКУСНЫЕ РЕЦЕПТЫ Заправка из натурального домашнего майонеза придаст особый вкус. Для еще большего наслаждения советуем выбрать хрустящий салат, который хорошо держит форму – айсберг, ромен или лоло биондо. Стоит прочитать Вкусный перекус за считанные минуты: топ-4 рецепта с намазками из морепродуктов Салат с тунцом Время: 15 минут Порций: 4 Ингредиенты: – 200 граммов листьев салата; – 150 граммов огурцов; – 100 граммов томатов черри; – 1 красная луковица; – 180 граммов консервированного тунца; – 2 столовые ложки уксуса 9%; – 100 миллилитров теплой воды; – половина пучка кинзы; – соль по вкусу. Для домашнего майонеза: – 150 миллилитров растительного масла; – 1 яйцо; – 1 столовая ложка лимонного сока; – соль по вкусу. Навіть якщо крабових паличок немає в інгредієнтах страви, як можна не поставити їх у свій кошик? Особливо, якщо це крабові палички ТМ «Водний Світ», які мають унікальний ніжний смак, який неможливо переплутати з іншим. Адже крабові палички “Водний Світ” люблять усі! Приготовление: Хорошо промойте и высушите зелень и овощи. Порежьте предварительно очищенный лук полукольцами, залейте едва теплой водой и уксусом. Оставьте мариноваться на 5 – 7 минут. Тем временем приготовьте майонез. Смешайте масло, яйцо и соль. Погрузите ножку блендера в смесь до дна. Не поднимая и не двигая ее, начните взбивать на самой высокой скорости. Когда получится густой майонез, выжмите в него лимонный сок и снова хорошо взбейте до однородности. Порвите листья салата, порежьте огурцы брусочками, а томаты черри – половинками или четвертинками. Зелень измельчите. Смешайте все ингредиенты, добавьте щепотку соли, выложите на большую плоскую тарелку, посыпьте маринованным луком и заправьте майонезом. Сверху выложите кусочки тунца. Понравился рецепт? Попробуйте еще приготовить вкуснейший салат «Шаурма» – он вас точно удивит. Поделитесь с друзьями