Весеннее меню: рецепт вкусного зеленого борща с крапивой

Зеленый борщ обычно готовят с молодой зеленью. А именно, с молодой крапивой. И это очень вкусно.

Этот зеленый борщ варят весной, когда начинает появляться молодая зелень. Сейчас варят со шпинатом, зеленым луком, щавелем. А когда-то популярным ингредиентом была молодая крапива. Она придает блюду особую свежесть и весенний аромат. А также содержит много витаминов. Рецептом поделились на сайте Shuba.Life

Для приготовления бульона вы можете выбрать свинину, говядину или курицу.

Если решили попробовать борщ с крапивой, то выберите самые нежные молоденькие побеги крапивы, используйте верхушки, чтобы листья не были слишком грубыми. Тщательно промывайте крапиву, чтобы не было песка.

Зеленый борщ с крапивой

Ингредиенты:

курятина — 400 г;

вода — 3,5 л;

картофель — 4 шт;

яйца куриные — 3 шт;

морковь — 1 шт;

крапива — 200 г;

лавровый лист, петрушка, лук, лимон, соль, перец черный молотый.

Мясо промойте положите в кастрюлю и залейте водой. Доведите до кипения, снимите пену, уменьшите огонь и варите мясо около 40 минут на маленьком огне под крышкой.

Затем добавьте порезанную морковь, порезанный картофель и целый очищенный лук.

Когда морковь и картофель сварятся, достаньте лук из бульона, он уже отдал свой вкус. Посолите, положите лавровый лист.

Тщательно промойте крапиву, измельчите верхнюю нежную часть и листья. Стебель не режьте.

Добавьте в кастрюлю и варите в течение 10 минут. Досолите, если надо.

Чтобы добавить борщу кислинку, выжмите в него сок половины лимона.

После этого вбейте по одному яйца, но не размешивайте, чтобы они не развалились. Варите еще в течение 7 минут, добавьте измельченную петрушку, немного черного перца и доведите до кипения и выключите.

Подавайте зеленый борщ выкладывая в каждую тарелку половинку вареного яйца. Также при подаче можно добавить сметану.

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