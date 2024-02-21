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Аджапсандал

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Аджапсандал

Описание приготовления:

Ниже я расскажу подробнее, как приготовить аджапсандал. Количество острого перца и специй лучше регулировать под свой вкус. Из зелени также можно использовать зеленый базилик. Получается очень вкусное, ароматное и пикантное блюдо.
Назначение: На обед / На ужин Основной ингредиент: Овощи Блюдо: Горячие блюда / Рагу География кухни: Кавказская Диета: Вегетарианское питание

Состав / Ингредиенты:

  • Баклажаны 500 Грамм
  • Помидоры 350 Грамм
  • Болгарский перец 250 Грамм
  • Морковь 250 Грамм
  • Лук репчатый 125 Грамм
  • Чеснок 3 Зубчика
  • Перец чили 1 Штука
  • Базилик красный 5 Грамм
  • Петрушка 5 Грамм
  • Кинза 15 Грамм
  • Перец черный молотый 3 Грамма
  • Корианд молотый 1/2 Чайных ложки
  • Ухцо-сунели 1/3 Чайных ложки
  • Соль крупная 1/2 Чайных ложки
  • Соль 1 Ст. ложка (чтобы подсолить баклажаны)
  • Хмели-сунели 1/3 Чайных ложки
  • Масло растительное 40 Миллилитров

Количество порций 2

Калорийность

25 ккал

Калорийность

0 г

Белки

0 г

Жиры

4 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Аджапсандал»

Аджапсандал

Подготовьте все ингредиенты.

Аджапсандал

Порежьте баклажаны крупными ломтиками, посолите и перемешайте. Оставьте на полчаса, после промойте в холодной воде и отожмите.

Аджапсандал

Разогрейте сковороду на среднем огне с растительным маслом и обжарьте баклажаны до готовности.

Аджапсандал

Порежьте болгарский перец брусочками и обжарьте в сковороде до мягкости, примерно 10 минут.

Аджапсандал

Репчатый лук нарежьте мелкими кубиками и обжарьте отдельно около 3 минут.

Аджапсандал

В это время очистите и порежьте морковь на ломтики. Добавьте к луку и тушите все вместе под крышкой около 15 минут. Морковь должна сохранить свою форму, но стать мягче.

Аджапсандал

Очистите помидоры от шкурок и натрите мякоть на крупной терке.

Аджапсандал

В кастрюле с толстым дном соедините все подготовленные овощи, добавьте измельченные томаты, очищенный и порезанный колечками острый перец, все специи и мелко порезанный базилик с петрушкой. Тушите овощи под крышкой около 20 минут на медленном огне.

Аджапсандал

Кинзу мелко нашинкуйте, чеснок очистите и мелко порубите. Разотрите чеснок с кинзой и крупной солью в ступке до однородной пасты.

Аджапсандал

Добавьте получившуюся пасту к овощам и перемешайте.

Аджапсандал

Аджапсандал готов, приятного вам аппетита!

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