Описание приготовления:

Ниже я расскажу подробнее, как приготовить аджапсандал. Количество острого перца и специй лучше регулировать под свой вкус. Из зелени также можно использовать зеленый базилик. Получается очень вкусное, ароматное и пикантное блюдо.

Назначение: На обед / На ужин Основной ингредиент: Овощи Блюдо: Горячие блюда / Рагу География кухни: Кавказская Диета: Вегетарианское питание

Состав / Ингредиенты:

Баклажаны 500 Грамм

Помидоры 350 Грамм

Болгарский перец 250 Грамм

Морковь 250 Грамм

Лук репчатый 125 Грамм

Чеснок 3 Зубчика

Перец чили 1 Штука

Базилик красный 5 Грамм

Петрушка 5 Грамм

Кинза 15 Грамм

Перец черный молотый 3 Грамма

Корианд молотый 1/2 Чайных ложки

Ухцо-сунели 1/3 Чайных ложки

Соль крупная 1/2 Чайных ложки

Соль 1 Ст. ложка (чтобы подсолить баклажаны)

Хмели-сунели 1/3 Чайных ложки

Масло растительное 40 Миллилитров

Количество порций 2

Калорийность

25 ккал

Калорийность

0 г

Белки

0 г

Жиры

4 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Аджапсандал»

Подготовьте все ингредиенты.

Порежьте баклажаны крупными ломтиками, посолите и перемешайте. Оставьте на полчаса, после промойте в холодной воде и отожмите.

Разогрейте сковороду на среднем огне с растительным маслом и обжарьте баклажаны до готовности.

Порежьте болгарский перец брусочками и обжарьте в сковороде до мягкости, примерно 10 минут.

Репчатый лук нарежьте мелкими кубиками и обжарьте отдельно около 3 минут.

В это время очистите и порежьте морковь на ломтики. Добавьте к луку и тушите все вместе под крышкой около 15 минут. Морковь должна сохранить свою форму, но стать мягче.

Очистите помидоры от шкурок и натрите мякоть на крупной терке.

В кастрюле с толстым дном соедините все подготовленные овощи, добавьте измельченные томаты, очищенный и порезанный колечками острый перец, все специи и мелко порезанный базилик с петрушкой. Тушите овощи под крышкой около 20 минут на медленном огне.

Кинзу мелко нашинкуйте, чеснок очистите и мелко порубите. Разотрите чеснок с кинзой и крупной солью в ступке до однородной пасты.

Добавьте получившуюся пасту к овощам и перемешайте.

Аджапсандал готов, приятного вам аппетита!