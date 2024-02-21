Описание приготовления:
Ниже я расскажу подробнее, как приготовить аджапсандал. Количество острого перца и специй лучше регулировать под свой вкус. Из зелени также можно использовать зеленый базилик. Получается очень вкусное, ароматное и пикантное блюдо.
Назначение: На обед / На ужин Основной ингредиент: Овощи Блюдо: Горячие блюда / Рагу География кухни: Кавказская Диета: Вегетарианское питание
Состав / Ингредиенты:
- Баклажаны 500 Грамм
- Помидоры 350 Грамм
- Болгарский перец 250 Грамм
- Морковь 250 Грамм
- Лук репчатый 125 Грамм
- Чеснок 3 Зубчика
- Перец чили 1 Штука
- Базилик красный 5 Грамм
- Петрушка 5 Грамм
- Кинза 15 Грамм
- Перец черный молотый 3 Грамма
- Корианд молотый 1/2 Чайных ложки
- Ухцо-сунели 1/3 Чайных ложки
- Соль крупная 1/2 Чайных ложки
- Соль 1 Ст. ложка (чтобы подсолить баклажаны)
- Хмели-сунели 1/3 Чайных ложки
- Масло растительное 40 Миллилитров
Количество порций 2
Калорийность
25 ккал
Калорийность
0 г
Белки
0 г
Жиры
4 г
Углеводы
Пищевая ценность на 100г.
Как приготовить «Аджапсандал»
Подготовьте все ингредиенты.
Порежьте баклажаны крупными ломтиками, посолите и перемешайте. Оставьте на полчаса, после промойте в холодной воде и отожмите.
Разогрейте сковороду на среднем огне с растительным маслом и обжарьте баклажаны до готовности.
Порежьте болгарский перец брусочками и обжарьте в сковороде до мягкости, примерно 10 минут.
Репчатый лук нарежьте мелкими кубиками и обжарьте отдельно около 3 минут.
В это время очистите и порежьте морковь на ломтики. Добавьте к луку и тушите все вместе под крышкой около 15 минут. Морковь должна сохранить свою форму, но стать мягче.
Очистите помидоры от шкурок и натрите мякоть на крупной терке.
В кастрюле с толстым дном соедините все подготовленные овощи, добавьте измельченные томаты, очищенный и порезанный колечками острый перец, все специи и мелко порезанный базилик с петрушкой. Тушите овощи под крышкой около 20 минут на медленном огне.
Кинзу мелко нашинкуйте, чеснок очистите и мелко порубите. Разотрите чеснок с кинзой и крупной солью в ступке до однородной пасты.
Добавьте получившуюся пасту к овощам и перемешайте.
Аджапсандал готов, приятного вам аппетита!