Больше пользы и универсальность: почему лимоны лучше замораживать и как правильно это делать

Лимон лучше хранить дольками или кусочками / Фото Pixabay
Еще больше витаминов
Одна из самых больших ценностей лимона – большое количество витаминов. В частности, лимон богат витамином С, который имеет большое влияние на наш иммунитет.
Интересно, что после шоковой заморозки лимон отдаст еще большее количество полезных элементов, поэтому его хранение в морозилке добавит баллов вашему организму.
Универсальность
Замороженный лимон прекрасно сохраняет свои вкусовые и эстетические свойства. Поэтому, со временем вы сможете использовать его в любом блюде или напитке.
Хранение лимона порционными кусочками в морозилке сначала может показаться пустой тратой времени, однако этот способ стоит просто попробовать, чтобы почувствовать на себе все его преимущества.
Это очень грубая ошибка: какое масло не следует использовать для жарки.