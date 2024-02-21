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Выпечка из творога на скорую руку

На чтение: 10 минут
Выпечка из творога на скорую руку

Выпечка из творога – это отличная кулинарная идея для вашего домашнего или праздничного стола. Из полезного творога получаются самые вкусные пироги, запеканки и другие угощения. Обязательно берите на заметку нашу проверенную подборку из десяти быстрых и аппетитных рецептов на скорую руку с пошаговыми фотографиями.

Классическая творожная запеканка в духовке

Классическая творожная запеканка в духовке – это вкусное и пышное угощение для вашего стола. Перед нужным вкусом запеканки никто не сможет устоять. Обязательно попробуйте приготовить ее по нашему проверенному рецепту с пошаговыми фотографиями. Порадуйте себя и близких!

Выпечка из творога на скорую руку

Ингредиенты –+6 порц.

  • Творог 400 гр.
  • Яйцо куриное 4 шт.
  • Сметана 100 гр.
  • Сахар-песок 3 ст.л.
  • Ванильный сахар 5 гр.
  • Масло сливочное 5 гр.
  • Семолина 3 ст.л.

Шаги 60 мин.

  1. Выпечка из творога на скорую руку

    Как приготовить быструю и вкусную выпечку из творога в духовке на скорую руку? В глубокой миске соединяем творог, два вида сахара, три куриных яйца и один яичный белок.

  2. Выпечка из творога на скорую руку

    Все продукты перебиваем погружным блендером до получения однородной белой массы.

  3. Выпечка из творога на скорую руку

    Выкладываем сюда сметану и семолину. Тщательно перемешиваем.

  4. Выпечка из творога на скорую руку

    Форму для выпекания обмазываем сливочным маслом и выкладываем сюда подготовленную творожную массу.

  5. Выпечка из творога на скорую руку

    Обмазываем поверхность оставшимся желтком.

  6. Выпечка из творога на скорую руку

    Отправляем угощение в разогретую до 180° духовку на 40-45 минут.

  7. Выпечка из творога на скорую руку

    Быстрая и вкусная выпечка из творога на скорую руку готова! Нарезайте на порции и угощайтесь!

Сырники из творога в духовке

Сырники из творога в духовке – это простая и вкусная идея для вашего завтрака или перекуса в кругу семью. Приготовить такое угощение сможет каждый. Для этого используйте наш проверенный кулинарный рецепт с пошаговыми фотографиями и подробным описанием процесса.

Время готовки – 40 минут

Время приготовления – 20 минут

Порции – 4

Ингредиенты:

  • Творог — 300 гр.
  • Яйцо — 1 шт.
  • Сахар — 2 ст.л.
  • Мука — 4 ст.л.
  • Разрыхлитель — 0,5 ч.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготовим необходимые продукты по списку.

Выпечка из творога на скорую руку

Шаг 2. В глубокой миске соединяем творог, куриное яйцо и сахар.

Выпечка из творога на скорую руку

Шаг 3. Тщательно вымешиваем содержимое.

Выпечка из творога на скорую руку

Шаг 4. Добавляем сюда разрыхлитель и просеиваем муку. Снова все хорошенько перемешиваем.

Выпечка из творога на скорую руку

Шаг 5. Из творожного теста лепим аккуратные плоские шарики и выкладываем их на противень с фольгой.

Выпечка из творога на скорую руку

Шаг 6. Отправляем заготовки в разогретую до 180° духовку на 15-20 минут.

Выпечка из творога на скорую руку

Шаг 7. Сырники из творога в духовке готовы. Подавайте к столу!

Выпечка из творога на скорую руку

Мягкое творожное печенье в духовке

Мягкое творожное печенье в духовке отличается особой нежностью и приятным умеренно сладким вкусом. Подавайте лакомство к семейному чаепитию или в праздники. Для приготовления такого продукта используйте наш проверенный пошаговый рецепт с фотографиями. Ваши близкие не смогут устоять!

Время готовки – 1 час

Время приготовления – 20 минут

Порции – 8

Ингредиенты:

  • Творог – 200 гр.
  • Мука – 250 гр.
  • Масло сливочное – 100 гр.
  • Сахар – 80 гр.
  • Яйцо – 1 шт.
  • Сахар ванильный – 10 гр.
  • Соль – 1 щепотка.
  • Разрыхлитель – 10 гр.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготовим необходимые продукты по списку.

Выпечка из творога на скорую руку

Шаг 2. В глубокую миску выкладываем творог, два вида сахара, яйцо и соль.

Выпечка из творога на скорую руку

Шаг 3. Хорошенько разминаем содержимое вилкой до однородности.

Выпечка из творога на скорую руку

Шаг 4. Добавляем сюда размягченное сливочное масло.

Выпечка из творога на скорую руку

Шаг 5. Еще раз хорошенько все перемешиваем вилкой.

Выпечка из творога на скорую руку

Шаг 6. В творожную массу отправляем просеянную муку с разрыхлителем.

Выпечка из творога на скорую руку

Шаг 7. Вымешиваем однородный плотный ком теста.

Выпечка из творога на скорую руку

Шаг 8. Тесто делим на небольшие равные шарики и кладем их на противень с пергаментом.

Выпечка из творога на скорую руку

Шаг 9. Слегка придавливаем заготовки рукой, придавая им плоскую форму.

Выпечка из творога на скорую руку

Шаг 10. Выпекаем угощение 25-30 минут при температуре 180°.

Выпечка из творога на скорую руку

Шаг 11. Достаем заготовки из духовки и даем им немного остыть.

Выпечка из творога на скорую руку

Шаг 12. Мягкое творожное печенье в духовке готово!

Выпечка из творога на скорую руку

Королевская ватрушка с творогом

Королевская ватрушка с творогом – это невероятно вкусное и тающее во рту лакомство для семейного чаепития или праздника. Для приготовления такого аппетитного десерта используйте наш проверенный рецепт с пошаговыми фотографиями и подробным описанием процесса.

Время готовки – 1 час 20 минут

Время приготовления – 20 минут

Порции – 6

Ингредиенты:

  • Творог – 300 гр.
  • Яйцо – 3 шт.
  • Мука пшеничная – 75 гр.
  • Мука кукурузная – 75 гр.
  • Масло сливочное – 40 гр.
  • Сахар – 3 ст.л.
  • Разрыхлитель – 0,5 ч.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. В глубокой миске соединяем два вида муки. Добавляем сюда половину сахара, яичные желтки, разрыхлитель теста и тертое на терке подмороженное сливочное масло.

Выпечка из творога на скорую руку

Шаг 2. Хорошенько вымешиваем содержимое до образования мелкой крошки.

Выпечка из творога на скорую руку

Шаг 3. В чаше блендера перемалываем творог с яичными белками и оставшимся сахаром.

Выпечка из творога на скорую руку

Шаг 4. Взбиваем до образования гладкой белой массы.

Выпечка из творога на скорую руку

Шаг 5. В форму для выпекания выкладываем часть теста из крошки.

Выпечка из творога на скорую руку

Шаг 6. Заливаем слой творожной массой.

Выпечка из творога на скорую руку

Шаг 7. Засыпаем творожный слой оставшейся крошкой.

Выпечка из творога на скорую руку

Шаг 8. Отправляем угощение в разогретую до 180° духовку. Готовим 40-45 минут до полной готовности.

Выпечка из творога на скорую руку

Шаг 9. Королевская ватрушка с творогом готова. Можно подавать к столу!

Выпечка из творога на скорую руку

Дрожжевые булочки с творогом в духовке

Дрожжевые булочки с творогом в духовке – это невероятно пышное, воздушное и аппетитное угощение для всей семьи. Подавайте булочки к чаю или в качестве яркого сладкого перекуса. Для приготовления берите на заметку наш проверенный пошаговый рецепт с фотографиями.

Время готовки – 2 часа

Время приготовления – 30 минут

Порции – 6

Ингредиенты:

  • Мука – 560 гр.
  • Молоко – 350 мл.
  • Сахар – 100 гр.
  • Масло сливочное – 80 гр.
  • Яйцо – 1 шт.
  • Соль – 1 ч.л.
  • Дрожжи сухие – 8 гр.

Для начинки:

  • Творог – 400 гр.
  • Сметана – 2 ст.л.
  • Сыр творожный – 75 гр.
  • Сахар – 40 гр.
  • Яйцо – 1 шт.
  • Цедра лимонная – 5 гр.
  • Пудра сахарная – 3 ст.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготовим необходимые продукты по списку.

Выпечка из творога на скорую руку

Шаг 2. В теплое молоко отправляем сахар и дрожжи. Перемешиваем.

Выпечка из творога на скорую руку

Шаг 3. Сюда же отправляем куриное яйцо, перемешиваем и после просеиваем муку с солью. 10 грамм муки оставляем для раскатки теста.

Выпечка из творога на скорую руку

Шаг 4. Перемешиваем содержимое и выкладываем сюда размягченное сливочное масло. Замешиваем однородное тесто и оставляем его на 1 час в теплом месте.

Выпечка из творога на скорую руку

Шаг 5. Для начинки взбиваем творог со сметаной, творожным сыром, сахаром, цедрой лимона и яйцом.

Выпечка из творога на скорую руку

Шаг 6. Подготовленное тесто делим на две части и раскатываем их в прямоугольные пластины.

Выпечка из творога на скорую руку

Шаг 7. На первый пласт выкладываем половину начинки. Также поступаем и со вторым пластом теста.

Выпечка из творога на скорую руку

Шаг 8. Заготовки скручиваем в плотные рулетики и разрезаем на равные кусочки.

Выпечка из творога на скорую руку

Шаг 9. Перекладываем заготовки на противень с пергаментом. Даем постоять в теплом месте 30 минут и после отправляем в разогретую до 180° духовку на 30 минут.

Выпечка из творога на скорую руку

Шаг 10. Дрожжевые булочки с творогом в духовке готовы. Подавайте к столу!

Выпечка из творога на скорую руку

Быстрый и вкусный пирог с творогом в духовке

Быстрый и вкусный пирог с творогом в духовке – это очень вкусное и нежное лакомство для семейного чаепития или праздника. Для приготовления такого воздушного угощения используйте наш проверенный рецепт с пошаговыми фотографиями и подробным описанием процесса.

Время готовки – 1 час 10 минут

Время приготовления – 20 минут

Порции – 8

Ингредиенты:

  • Творог – 180 гр.
  • Яйцо – 2 шт.
  • Сахар – 4 ст.л.
  • Сахар ванильный – 1/3 пачки.
  • Масло оливковое – 65 мл.
  • Разрыхлитель – 1 пачка.
  • Мука – 1,5 ст.
  • Изюм – 0,5 ст.
  • Вода – 0,5 ст.

Процесс приготовления:

Шаг 1. В глубокую миску разбиваем два куриных яйца.

Выпечка из творога на скорую руку

Шаг 2. Взбиваем яйца около одной минуты и всыпаем к ним сахар. Продолжаем взбивать до однородности.

Выпечка из творога на скорую руку

Шаг 3. Дальше добавляем ванильный сахар и продолжаем взбивать.

Выпечка из творога на скорую руку

Шаг 4. Теперь вливаем оливковое масло. Снова взбиваем блендером или миксером.

Выпечка из творога на скорую руку

Шаг 5. Отправляем сюда творог. Взбиваем до однородности.

Выпечка из творога на скорую руку

Шаг 6. В подготовленную массу отправляем разрыхлитель и тщательно перемешиваем.

Выпечка из творога на скорую руку

Шаг 7. Постепенно просеиваем сюда муку и вымешиваем однородное тесто.

Выпечка из творога на скорую руку

Шаг 8. Изюм предварительно заливаем кипятком на 5 минут, а после обсушиваем его.

Выпечка из творога на скорую руку

Шаг 9. Слегка обваливаем его в муке и отправляем тесто. Перемешиваем.

Выпечка из творога на скорую руку

Шаг 10. Подготовленную массу переливаем в форму для выпекания.

Выпечка из творога на скорую руку

Шаг 11. Выпекаем угощение 45 минут при температуре 190°.

Выпечка из творога на скорую руку

Шаг 12. Быстрый и вкусный пирог с творогом в духовке готов. Подавайте ароматную выпечку к столу!

Выпечка из творога на скорую руку

Творожные рогалики в духовке

Творожные рогалики в духовке выходят невероятно пышными, румяными и аппетитными. Подавайте их к семейному чаепитию или в качестве сладкого перекуса. Для приготовления такого продукта используйте наш проверенный пошаговый рецепт с фотографиями. Ваши близкие не смогут устоять!

Время готовки – 40 минут

Время приготовления – 20 минут

Порции – 8

Ингредиенты:

  • Творог – 300 гр.
  • Масло сливочное – 150 гр.
  • Сахар – 100 гр. + на посыпку.
  • Разрыхлитель – 10 гр.
  • Мука – 300 гр.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Отмеряем необходимое количество сливочного масла и тщательно растираем его с сахаром.

Выпечка из творога на скорую руку

Шаг 2. Сюда же отправляем творог.

Выпечка из творога на скорую руку

Шаг 3. Тщательно перемешиваем содержимое.

Выпечка из творога на скорую руку

Шаг 4. Всыпаем сюда муку и разрыхлитель. Замешиваем однородное тесто.

Выпечка из творога на скорую руку

Шаг 5. Тесто разделяем на три равные части. Каждую раскатываем в тонкий пласт.

Выпечка из творога на скорую руку

Шаг 6. Посыпаем круги теста небольшим количеством сахара.

Выпечка из творога на скорую руку

Шаг 7. Каждый круг разделываем на 12 треугольников.

Выпечка из творога на скорую руку

Шаг 8. Сворачиваем треугольники в рогалики. Начинаем с широкой стороны.

Выпечка из творога на скорую руку

Шаг 9. Дальше каждую заготовку обваливаем в сахаре.

Выпечка из творога на скорую руку

Шаг 10. Перекладываем угощения на противень и отправляем в разогретую до 180° духовку на 20 минут.

Выпечка из творога на скорую руку

Шаг 11. Творожные рогалики в духовке готовы. Скорее пробуйте!

Выпечка из творога на скорую руку

Вкусный творожный кекс в духовке

Вкусный творожный кекс в духовке получается невероятно пышным и сочными. Такое нежное по вкусу и привлекательное угощение никого не оставит равнодушным. Подавайте к чашечке горячего чая, а для приготовления используйте наш проверенный рецепт с пошаговыми фотографиями.

Время готовки – 1 час 30 минут

Время приготовления – 20 минут

Порции – 6

Ингредиенты:

  • Творог – 250 гр.
  • Масло сливочное – 80 гр.
  • Сметана – 50 гр.
  • Яйцо – 2 шт.
  • Мука – 200 гр.
  • Сахар – 150 гр.
  • Сахар ванильный – 10 гр.
  • Разрыхлитель – 1 ч.л.
  • Сода – ¼ ч.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Куриные яйца взбиваем с двумя видами сахара до образования пышной белой массы.

Выпечка из творога на скорую руку

Шаг 2. Добавляем сюда размягченное сливочное масло и продолжаем взбивать содержимое.

Выпечка из творога на скорую руку

Шаг 3. Выкладываем творог и сметану. Дальше взбиваем на низкой скорости.

Выпечка из творога на скорую руку

Шаг 4. Отправляем в заготовку муку, соду и разрыхлитель. Вымешиваем лопаткой до исчезновения комочков.

Выпечка из творога на скорую руку

Шаг 5. Полученную творожную массу перекладываем в силиконовую формочку для кекса.

Выпечка из творога на скорую руку

Шаг 6. Отправляем угощение разогретую до 170° духовку на 40-50 минут.

Выпечка из творога на скорую руку

Шаг 7. Вкусный творожный кекс в духовке готов. Подавайте к столу!

Выпечка из творога на скорую руку

Булочки с творогом в духовке

Булочки с творогом в духовке выходят невероятно пышными, воздушными и аппетитными. Подавайте их к чаю или в качестве интересного перекуса. Для приготовления такого продукта используйте наш проверенный пошаговый рецепт с фотографиями. Порадуйте себя и близких!

Время готовки – 2 часа

Время приготовления – 20 минут

Порции – 6

Ингредиенты:

  • Мука – 300 гр.
  • Молоко кислое – 170 мл.
  • Масло оливковое – 50 мл.
  • Сахар – 1 ст.л.
  • Дрожжи сухие – 1 ч.л.
  • Ванилин – 1 щепотка.
  • Соль – 1 щепотка.

Для начинки:

  • Творог – 300 гр
  • Сахар – 2 ст.л.
  • Яйцо – 1 шт
  • Крахмал – 1 ст.л.

Для заливки:

  • Сметана – 12 ст.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Сперва приготовим тесто. Кислое молоко перемешиваем с оливковым маслом и сахаром. Слегка подогреваем до комнатной температуры.

Выпечка из творога на скорую руку

Шаг 2. Сюда отправляем дрожжи и ванилин. Перемешиваем.

Выпечка из творога на скорую руку

Шаг 3. Следом просеиваем муку со щепоткой соли. Делаем это постепенно и замешиваем до образования однородной массы.

Выпечка из творога на скорую руку

Шаг 4. Замешиваем однородное тесто, прикрываем его влажным полотенцем и убираем на 1 час в теплое место.

Выпечка из творога на скорую руку

Шаг 5. В это время займемся творожной начинкой. Соединяем творог с сахаром, яйцом и крахмалом. Хорошенько все перемешиваем.

Выпечка из творога на скорую руку

Шаг 6. Подошедшее тесто раскатываем в тонкий пласт.

Выпечка из творога на скорую руку

Шаг 7. Пласт теста по всему периметру обмазываем творожной заготовкой.

Выпечка из творога на скорую руку

Шаг 8. Тесто с творогом сворачиваем в плотный рулет, после его разделяем на части.

Выпечка из творога на скорую руку

Шаг 9. Заготовки выкладываем разрезом вниз на противень с пергаментом.

Выпечка из творога на скорую руку

Шаг 10. Отправляем в разогретую до 180° духовку на 30 минут.

Выпечка из творога на скорую руку

Шаг 11. После выпекания обмазываем поверхность булочек сметаной и оставляем их на 10 минут в покое без духовки.

Выпечка из творога на скорую руку

Шаг 12. Булочки с творогом в духовке готовы. Подавайте к чаю!

Выпечка из творога на скорую руку

Хачапури из творога с сыром в духовке

Хачапури из творога с сыром в духовке – это нежное, сытное и невероятно аппетитное угощение для вашего домашнего стола. Порадуйте близких мотивами яркой грузинской кухни с помощью нашего проверенного пошагового рецепта с фотографиями. Устоять будет невозможно.

Время готовки – 1 час

Время приготовления – 15 минут

Порции – 1

Ингредиенты:

  • Творог – 100 гр.
  • Сыр сулугуни – 20 гр.
  • Яйцо – 1 шт.
  • Мука рисовая – 65 гр.
  • Соль – 3 гр.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Первым делом отделяем яичный желток от белка. Делаем это любым удобным способом.

Выпечка из творога на скорую руку

Шаг 2. Соединяем творог, рисовую муку, яичный белок и соль.

Выпечка из творога на скорую руку

Шаг 3. Из этих продуктов замешиваем однородное плотное тесто.

Выпечка из творога на скорую руку

Шаг 4. Из теста формируем аккуратную лодочку и выкладываем ее на противень с пергаментом. Отправляем в разогретую до 180° духовку на 15 минут.

Выпечка из творога на скорую руку

Шаг 5. В это время натираем сыр на крупной терке.

Выпечка из творога на скорую руку

Шаг 6. Спустя 15 минут в лодочку отправляем сыр. Снова ставим заготовку в духовку еще на 5 минут.

Выпечка из творога на скорую руку

Шаг 7. Дальше в лодочку с сыром разбиваем яичный желток. Заготовку ставим в духовку еще на 2 минуты.

Выпечка из творога на скорую руку

Шаг 8. Хачапури из творога с сыром в духовке готово. Угощайтесь!

Выпечка из творога на скорую руку

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