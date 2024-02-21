Выпечка из творога – это отличная кулинарная идея для вашего домашнего или праздничного стола. Из полезного творога получаются самые вкусные пироги, запеканки и другие угощения. Обязательно берите на заметку нашу проверенную подборку из десяти быстрых и аппетитных рецептов на скорую руку с пошаговыми фотографиями.

Классическая творожная запеканка в духовке

Классическая творожная запеканка в духовке – это вкусное и пышное угощение для вашего стола. Перед нужным вкусом запеканки никто не сможет устоять. Обязательно попробуйте приготовить ее по нашему проверенному рецепту с пошаговыми фотографиями. Порадуйте себя и близких!

Ингредиенты –+6 порц.

Творог 400 гр.

Яйцо куриное 4 шт.

Сметана 100 гр.

Сахар-песок 3 ст.л.

Ванильный сахар 5 гр.

Масло сливочное 5 гр.

Семолина 3 ст.л.

Шаги 60 мин.

Как приготовить быструю и вкусную выпечку из творога в духовке на скорую руку? В глубокой миске соединяем творог, два вида сахара, три куриных яйца и один яичный белок. Все продукты перебиваем погружным блендером до получения однородной белой массы. Выкладываем сюда сметану и семолину. Тщательно перемешиваем. Форму для выпекания обмазываем сливочным маслом и выкладываем сюда подготовленную творожную массу. Обмазываем поверхность оставшимся желтком. Отправляем угощение в разогретую до 180° духовку на 40-45 минут. Быстрая и вкусная выпечка из творога на скорую руку готова! Нарезайте на порции и угощайтесь!

Сырники из творога в духовке

Сырники из творога в духовке – это простая и вкусная идея для вашего завтрака или перекуса в кругу семью. Приготовить такое угощение сможет каждый. Для этого используйте наш проверенный кулинарный рецепт с пошаговыми фотографиями и подробным описанием процесса.

Время готовки – 40 минут

Время приготовления – 20 минут

Порции – 4

Ингредиенты:

Творог — 300 гр.

Яйцо — 1 шт.

Сахар — 2 ст.л.

Мука — 4 ст.л.

Разрыхлитель — 0,5 ч.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготовим необходимые продукты по списку.

Шаг 2. В глубокой миске соединяем творог, куриное яйцо и сахар.

Шаг 3. Тщательно вымешиваем содержимое.

Шаг 4. Добавляем сюда разрыхлитель и просеиваем муку. Снова все хорошенько перемешиваем.

Шаг 5. Из творожного теста лепим аккуратные плоские шарики и выкладываем их на противень с фольгой.

Шаг 6. Отправляем заготовки в разогретую до 180° духовку на 15-20 минут.

Шаг 7. Сырники из творога в духовке готовы. Подавайте к столу!

Мягкое творожное печенье в духовке

Мягкое творожное печенье в духовке отличается особой нежностью и приятным умеренно сладким вкусом. Подавайте лакомство к семейному чаепитию или в праздники. Для приготовления такого продукта используйте наш проверенный пошаговый рецепт с фотографиями. Ваши близкие не смогут устоять!

Время готовки – 1 час

Время приготовления – 20 минут

Порции – 8

Ингредиенты:

Творог – 200 гр.

Мука – 250 гр.

Масло сливочное – 100 гр.

Сахар – 80 гр.

Яйцо – 1 шт.

Сахар ванильный – 10 гр.

Соль – 1 щепотка.

Разрыхлитель – 10 гр.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготовим необходимые продукты по списку.

Шаг 2. В глубокую миску выкладываем творог, два вида сахара, яйцо и соль.

Шаг 3. Хорошенько разминаем содержимое вилкой до однородности.

Шаг 4. Добавляем сюда размягченное сливочное масло.

Шаг 5. Еще раз хорошенько все перемешиваем вилкой.

Шаг 6. В творожную массу отправляем просеянную муку с разрыхлителем.

Шаг 7. Вымешиваем однородный плотный ком теста.

Шаг 8. Тесто делим на небольшие равные шарики и кладем их на противень с пергаментом.

Шаг 9. Слегка придавливаем заготовки рукой, придавая им плоскую форму.

Шаг 10. Выпекаем угощение 25-30 минут при температуре 180°.

Шаг 11. Достаем заготовки из духовки и даем им немного остыть.

Шаг 12. Мягкое творожное печенье в духовке готово!

Королевская ватрушка с творогом

Королевская ватрушка с творогом – это невероятно вкусное и тающее во рту лакомство для семейного чаепития или праздника. Для приготовления такого аппетитного десерта используйте наш проверенный рецепт с пошаговыми фотографиями и подробным описанием процесса.

Время готовки – 1 час 20 минут

Время приготовления – 20 минут

Порции – 6

Ингредиенты:

Творог – 300 гр.

Яйцо – 3 шт.

Мука пшеничная – 75 гр.

Мука кукурузная – 75 гр.

Масло сливочное – 40 гр.

Сахар – 3 ст.л.

Разрыхлитель – 0,5 ч.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. В глубокой миске соединяем два вида муки. Добавляем сюда половину сахара, яичные желтки, разрыхлитель теста и тертое на терке подмороженное сливочное масло.

Шаг 2. Хорошенько вымешиваем содержимое до образования мелкой крошки.

Шаг 3. В чаше блендера перемалываем творог с яичными белками и оставшимся сахаром.

Шаг 4. Взбиваем до образования гладкой белой массы.

Шаг 5. В форму для выпекания выкладываем часть теста из крошки.

Шаг 6. Заливаем слой творожной массой.

Шаг 7. Засыпаем творожный слой оставшейся крошкой.

Шаг 8. Отправляем угощение в разогретую до 180° духовку. Готовим 40-45 минут до полной готовности.

Шаг 9. Королевская ватрушка с творогом готова. Можно подавать к столу!

Дрожжевые булочки с творогом в духовке

Дрожжевые булочки с творогом в духовке – это невероятно пышное, воздушное и аппетитное угощение для всей семьи. Подавайте булочки к чаю или в качестве яркого сладкого перекуса. Для приготовления берите на заметку наш проверенный пошаговый рецепт с фотографиями.

Время готовки – 2 часа

Время приготовления – 30 минут

Порции – 6

Ингредиенты:

Мука – 560 гр.

Молоко – 350 мл.

Сахар – 100 гр.

Масло сливочное – 80 гр.

Яйцо – 1 шт.

Соль – 1 ч.л.

Дрожжи сухие – 8 гр.

Для начинки:

Творог – 400 гр.

Сметана – 2 ст.л.

Сыр творожный – 75 гр.

Сахар – 40 гр.

Яйцо – 1 шт.

Цедра лимонная – 5 гр.

Пудра сахарная – 3 ст.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготовим необходимые продукты по списку.

Шаг 2. В теплое молоко отправляем сахар и дрожжи. Перемешиваем.

Шаг 3. Сюда же отправляем куриное яйцо, перемешиваем и после просеиваем муку с солью. 10 грамм муки оставляем для раскатки теста.

Шаг 4. Перемешиваем содержимое и выкладываем сюда размягченное сливочное масло. Замешиваем однородное тесто и оставляем его на 1 час в теплом месте.

Шаг 5. Для начинки взбиваем творог со сметаной, творожным сыром, сахаром, цедрой лимона и яйцом.

Шаг 6. Подготовленное тесто делим на две части и раскатываем их в прямоугольные пластины.

Шаг 7. На первый пласт выкладываем половину начинки. Также поступаем и со вторым пластом теста.

Шаг 8. Заготовки скручиваем в плотные рулетики и разрезаем на равные кусочки.

Шаг 9. Перекладываем заготовки на противень с пергаментом. Даем постоять в теплом месте 30 минут и после отправляем в разогретую до 180° духовку на 30 минут.

Шаг 10. Дрожжевые булочки с творогом в духовке готовы. Подавайте к столу!

Быстрый и вкусный пирог с творогом в духовке

Быстрый и вкусный пирог с творогом в духовке – это очень вкусное и нежное лакомство для семейного чаепития или праздника. Для приготовления такого воздушного угощения используйте наш проверенный рецепт с пошаговыми фотографиями и подробным описанием процесса.

Время готовки – 1 час 10 минут

Время приготовления – 20 минут

Порции – 8

Ингредиенты:

Творог – 180 гр.

Яйцо – 2 шт.

Сахар – 4 ст.л.

Сахар ванильный – 1/3 пачки.

Масло оливковое – 65 мл.

Разрыхлитель – 1 пачка.

Мука – 1,5 ст.

Изюм – 0,5 ст.

Вода – 0,5 ст.

Процесс приготовления:

Шаг 1. В глубокую миску разбиваем два куриных яйца.

Шаг 2. Взбиваем яйца около одной минуты и всыпаем к ним сахар. Продолжаем взбивать до однородности.

Шаг 3. Дальше добавляем ванильный сахар и продолжаем взбивать.

Шаг 4. Теперь вливаем оливковое масло. Снова взбиваем блендером или миксером.

Шаг 5. Отправляем сюда творог. Взбиваем до однородности.

Шаг 6. В подготовленную массу отправляем разрыхлитель и тщательно перемешиваем.

Шаг 7. Постепенно просеиваем сюда муку и вымешиваем однородное тесто.

Шаг 8. Изюм предварительно заливаем кипятком на 5 минут, а после обсушиваем его.

Шаг 9. Слегка обваливаем его в муке и отправляем тесто. Перемешиваем.

Шаг 10. Подготовленную массу переливаем в форму для выпекания.

Шаг 11. Выпекаем угощение 45 минут при температуре 190°.

Шаг 12. Быстрый и вкусный пирог с творогом в духовке готов. Подавайте ароматную выпечку к столу!

Творожные рогалики в духовке

Творожные рогалики в духовке выходят невероятно пышными, румяными и аппетитными. Подавайте их к семейному чаепитию или в качестве сладкого перекуса. Для приготовления такого продукта используйте наш проверенный пошаговый рецепт с фотографиями. Ваши близкие не смогут устоять!

Время готовки – 40 минут

Время приготовления – 20 минут

Порции – 8

Ингредиенты:

Творог – 300 гр.

Масло сливочное – 150 гр.

Сахар – 100 гр. + на посыпку.

Разрыхлитель – 10 гр.

Мука – 300 гр.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Отмеряем необходимое количество сливочного масла и тщательно растираем его с сахаром.

Шаг 2. Сюда же отправляем творог.

Шаг 3. Тщательно перемешиваем содержимое.

Шаг 4. Всыпаем сюда муку и разрыхлитель. Замешиваем однородное тесто.

Шаг 5. Тесто разделяем на три равные части. Каждую раскатываем в тонкий пласт.

Шаг 6. Посыпаем круги теста небольшим количеством сахара.

Шаг 7. Каждый круг разделываем на 12 треугольников.

Шаг 8. Сворачиваем треугольники в рогалики. Начинаем с широкой стороны.

Шаг 9. Дальше каждую заготовку обваливаем в сахаре.

Шаг 10. Перекладываем угощения на противень и отправляем в разогретую до 180° духовку на 20 минут.

Шаг 11. Творожные рогалики в духовке готовы. Скорее пробуйте!

Вкусный творожный кекс в духовке

Вкусный творожный кекс в духовке получается невероятно пышным и сочными. Такое нежное по вкусу и привлекательное угощение никого не оставит равнодушным. Подавайте к чашечке горячего чая, а для приготовления используйте наш проверенный рецепт с пошаговыми фотографиями.

Время готовки – 1 час 30 минут

Время приготовления – 20 минут

Порции – 6

Ингредиенты:

Творог – 250 гр.

Масло сливочное – 80 гр.

Сметана – 50 гр.

Яйцо – 2 шт.

Мука – 200 гр.

Сахар – 150 гр.

Сахар ванильный – 10 гр.

Разрыхлитель – 1 ч.л.

Сода – ¼ ч.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Куриные яйца взбиваем с двумя видами сахара до образования пышной белой массы.

Шаг 2. Добавляем сюда размягченное сливочное масло и продолжаем взбивать содержимое.

Шаг 3. Выкладываем творог и сметану. Дальше взбиваем на низкой скорости.

Шаг 4. Отправляем в заготовку муку, соду и разрыхлитель. Вымешиваем лопаткой до исчезновения комочков.

Шаг 5. Полученную творожную массу перекладываем в силиконовую формочку для кекса.

Шаг 6. Отправляем угощение разогретую до 170° духовку на 40-50 минут.

Шаг 7. Вкусный творожный кекс в духовке готов. Подавайте к столу!

Булочки с творогом в духовке

Булочки с творогом в духовке выходят невероятно пышными, воздушными и аппетитными. Подавайте их к чаю или в качестве интересного перекуса. Для приготовления такого продукта используйте наш проверенный пошаговый рецепт с фотографиями. Порадуйте себя и близких!

Время готовки – 2 часа

Время приготовления – 20 минут

Порции – 6

Ингредиенты:

Мука – 300 гр.

Молоко кислое – 170 мл.

Масло оливковое – 50 мл.

Сахар – 1 ст.л.

Дрожжи сухие – 1 ч.л.

Ванилин – 1 щепотка.

Соль – 1 щепотка.

Для начинки:

Творог – 300 гр

Сахар – 2 ст.л.

Яйцо – 1 шт

Крахмал – 1 ст.л.

Для заливки:

Сметана – 12 ст.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Сперва приготовим тесто. Кислое молоко перемешиваем с оливковым маслом и сахаром. Слегка подогреваем до комнатной температуры.

Шаг 2. Сюда отправляем дрожжи и ванилин. Перемешиваем.

Шаг 3. Следом просеиваем муку со щепоткой соли. Делаем это постепенно и замешиваем до образования однородной массы.

Шаг 4. Замешиваем однородное тесто, прикрываем его влажным полотенцем и убираем на 1 час в теплое место.

Шаг 5. В это время займемся творожной начинкой. Соединяем творог с сахаром, яйцом и крахмалом. Хорошенько все перемешиваем.

Шаг 6. Подошедшее тесто раскатываем в тонкий пласт.

Шаг 7. Пласт теста по всему периметру обмазываем творожной заготовкой.

Шаг 8. Тесто с творогом сворачиваем в плотный рулет, после его разделяем на части.

Шаг 9. Заготовки выкладываем разрезом вниз на противень с пергаментом.

Шаг 10. Отправляем в разогретую до 180° духовку на 30 минут.

Шаг 11. После выпекания обмазываем поверхность булочек сметаной и оставляем их на 10 минут в покое без духовки.

Шаг 12. Булочки с творогом в духовке готовы. Подавайте к чаю!

Хачапури из творога с сыром в духовке

Хачапури из творога с сыром в духовке – это нежное, сытное и невероятно аппетитное угощение для вашего домашнего стола. Порадуйте близких мотивами яркой грузинской кухни с помощью нашего проверенного пошагового рецепта с фотографиями. Устоять будет невозможно.

Время готовки – 1 час

Время приготовления – 15 минут

Порции – 1

Ингредиенты:

Творог – 100 гр.

Сыр сулугуни – 20 гр.

Яйцо – 1 шт.

Мука рисовая – 65 гр.

Соль – 3 гр.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Первым делом отделяем яичный желток от белка. Делаем это любым удобным способом.

Шаг 2. Соединяем творог, рисовую муку, яичный белок и соль.

Шаг 3. Из этих продуктов замешиваем однородное плотное тесто.

Шаг 4. Из теста формируем аккуратную лодочку и выкладываем ее на противень с пергаментом. Отправляем в разогретую до 180° духовку на 15 минут.

Шаг 5. В это время натираем сыр на крупной терке.

Шаг 6. Спустя 15 минут в лодочку отправляем сыр. Снова ставим заготовку в духовку еще на 5 минут.

Шаг 7. Дальше в лодочку с сыром разбиваем яичный желток. Заготовку ставим в духовку еще на 2 минуты.

Шаг 8. Хачапури из творога с сыром в духовке готово. Угощайтесь!