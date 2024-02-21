Выпечка из творога – это отличная кулинарная идея для вашего домашнего или праздничного стола. Из полезного творога получаются самые вкусные пироги, запеканки и другие угощения. Обязательно берите на заметку нашу проверенную подборку из десяти быстрых и аппетитных рецептов на скорую руку с пошаговыми фотографиями.
Классическая творожная запеканка в духовке
Классическая творожная запеканка в духовке – это вкусное и пышное угощение для вашего стола. Перед нужным вкусом запеканки никто не сможет устоять. Обязательно попробуйте приготовить ее по нашему проверенному рецепту с пошаговыми фотографиями. Порадуйте себя и близких!
Ингредиенты –+6 порц.
- Творог 400 гр.
- Яйцо куриное 4 шт.
- Сметана 100 гр.
- Сахар-песок 3 ст.л.
- Ванильный сахар 5 гр.
- Масло сливочное 5 гр.
- Семолина 3 ст.л.
Шаги 60 мин.
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Как приготовить быструю и вкусную выпечку из творога в духовке на скорую руку? В глубокой миске соединяем творог, два вида сахара, три куриных яйца и один яичный белок.
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Все продукты перебиваем погружным блендером до получения однородной белой массы.
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Выкладываем сюда сметану и семолину. Тщательно перемешиваем.
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Форму для выпекания обмазываем сливочным маслом и выкладываем сюда подготовленную творожную массу.
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Обмазываем поверхность оставшимся желтком.
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Отправляем угощение в разогретую до 180° духовку на 40-45 минут.
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Быстрая и вкусная выпечка из творога на скорую руку готова! Нарезайте на порции и угощайтесь!
Сырники из творога в духовке
Сырники из творога в духовке – это простая и вкусная идея для вашего завтрака или перекуса в кругу семью. Приготовить такое угощение сможет каждый. Для этого используйте наш проверенный кулинарный рецепт с пошаговыми фотографиями и подробным описанием процесса.
Время готовки – 40 минут
Время приготовления – 20 минут
Порции – 4
Ингредиенты:
- Творог — 300 гр.
- Яйцо — 1 шт.
- Сахар — 2 ст.л.
- Мука — 4 ст.л.
- Разрыхлитель — 0,5 ч.л.
Процесс приготовления:
Шаг 1. Подготовим необходимые продукты по списку.
Шаг 2. В глубокой миске соединяем творог, куриное яйцо и сахар.
Шаг 3. Тщательно вымешиваем содержимое.
Шаг 4. Добавляем сюда разрыхлитель и просеиваем муку. Снова все хорошенько перемешиваем.
Шаг 5. Из творожного теста лепим аккуратные плоские шарики и выкладываем их на противень с фольгой.
Шаг 6. Отправляем заготовки в разогретую до 180° духовку на 15-20 минут.
Шаг 7. Сырники из творога в духовке готовы. Подавайте к столу!
Мягкое творожное печенье в духовке
Мягкое творожное печенье в духовке отличается особой нежностью и приятным умеренно сладким вкусом. Подавайте лакомство к семейному чаепитию или в праздники. Для приготовления такого продукта используйте наш проверенный пошаговый рецепт с фотографиями. Ваши близкие не смогут устоять!
Время готовки – 1 час
Время приготовления – 20 минут
Порции – 8
Ингредиенты:
- Творог – 200 гр.
- Мука – 250 гр.
- Масло сливочное – 100 гр.
- Сахар – 80 гр.
- Яйцо – 1 шт.
- Сахар ванильный – 10 гр.
- Соль – 1 щепотка.
- Разрыхлитель – 10 гр.
Процесс приготовления:
Шаг 1. Подготовим необходимые продукты по списку.
Шаг 2. В глубокую миску выкладываем творог, два вида сахара, яйцо и соль.
Шаг 3. Хорошенько разминаем содержимое вилкой до однородности.
Шаг 4. Добавляем сюда размягченное сливочное масло.
Шаг 5. Еще раз хорошенько все перемешиваем вилкой.
Шаг 6. В творожную массу отправляем просеянную муку с разрыхлителем.
Шаг 7. Вымешиваем однородный плотный ком теста.
Шаг 8. Тесто делим на небольшие равные шарики и кладем их на противень с пергаментом.
Шаг 9. Слегка придавливаем заготовки рукой, придавая им плоскую форму.
Шаг 10. Выпекаем угощение 25-30 минут при температуре 180°.
Шаг 11. Достаем заготовки из духовки и даем им немного остыть.
Шаг 12. Мягкое творожное печенье в духовке готово!
Королевская ватрушка с творогом
Королевская ватрушка с творогом – это невероятно вкусное и тающее во рту лакомство для семейного чаепития или праздника. Для приготовления такого аппетитного десерта используйте наш проверенный рецепт с пошаговыми фотографиями и подробным описанием процесса.
Время готовки – 1 час 20 минут
Время приготовления – 20 минут
Порции – 6
Ингредиенты:
- Творог – 300 гр.
- Яйцо – 3 шт.
- Мука пшеничная – 75 гр.
- Мука кукурузная – 75 гр.
- Масло сливочное – 40 гр.
- Сахар – 3 ст.л.
- Разрыхлитель – 0,5 ч.л.
Процесс приготовления:
Шаг 1. В глубокой миске соединяем два вида муки. Добавляем сюда половину сахара, яичные желтки, разрыхлитель теста и тертое на терке подмороженное сливочное масло.
Шаг 2. Хорошенько вымешиваем содержимое до образования мелкой крошки.
Шаг 3. В чаше блендера перемалываем творог с яичными белками и оставшимся сахаром.
Шаг 4. Взбиваем до образования гладкой белой массы.
Шаг 5. В форму для выпекания выкладываем часть теста из крошки.
Шаг 6. Заливаем слой творожной массой.
Шаг 7. Засыпаем творожный слой оставшейся крошкой.
Шаг 8. Отправляем угощение в разогретую до 180° духовку. Готовим 40-45 минут до полной готовности.
Шаг 9. Королевская ватрушка с творогом готова. Можно подавать к столу!
Дрожжевые булочки с творогом в духовке
Дрожжевые булочки с творогом в духовке – это невероятно пышное, воздушное и аппетитное угощение для всей семьи. Подавайте булочки к чаю или в качестве яркого сладкого перекуса. Для приготовления берите на заметку наш проверенный пошаговый рецепт с фотографиями.
Время готовки – 2 часа
Время приготовления – 30 минут
Порции – 6
Ингредиенты:
- Мука – 560 гр.
- Молоко – 350 мл.
- Сахар – 100 гр.
- Масло сливочное – 80 гр.
- Яйцо – 1 шт.
- Соль – 1 ч.л.
- Дрожжи сухие – 8 гр.
Для начинки:
- Творог – 400 гр.
- Сметана – 2 ст.л.
- Сыр творожный – 75 гр.
- Сахар – 40 гр.
- Яйцо – 1 шт.
- Цедра лимонная – 5 гр.
- Пудра сахарная – 3 ст.л.
Процесс приготовления:
Шаг 1. Подготовим необходимые продукты по списку.
Шаг 2. В теплое молоко отправляем сахар и дрожжи. Перемешиваем.
Шаг 3. Сюда же отправляем куриное яйцо, перемешиваем и после просеиваем муку с солью. 10 грамм муки оставляем для раскатки теста.
Шаг 4. Перемешиваем содержимое и выкладываем сюда размягченное сливочное масло. Замешиваем однородное тесто и оставляем его на 1 час в теплом месте.
Шаг 5. Для начинки взбиваем творог со сметаной, творожным сыром, сахаром, цедрой лимона и яйцом.
Шаг 6. Подготовленное тесто делим на две части и раскатываем их в прямоугольные пластины.
Шаг 7. На первый пласт выкладываем половину начинки. Также поступаем и со вторым пластом теста.
Шаг 8. Заготовки скручиваем в плотные рулетики и разрезаем на равные кусочки.
Шаг 9. Перекладываем заготовки на противень с пергаментом. Даем постоять в теплом месте 30 минут и после отправляем в разогретую до 180° духовку на 30 минут.
Шаг 10. Дрожжевые булочки с творогом в духовке готовы. Подавайте к столу!
Быстрый и вкусный пирог с творогом в духовке
Быстрый и вкусный пирог с творогом в духовке – это очень вкусное и нежное лакомство для семейного чаепития или праздника. Для приготовления такого воздушного угощения используйте наш проверенный рецепт с пошаговыми фотографиями и подробным описанием процесса.
Время готовки – 1 час 10 минут
Время приготовления – 20 минут
Порции – 8
Ингредиенты:
- Творог – 180 гр.
- Яйцо – 2 шт.
- Сахар – 4 ст.л.
- Сахар ванильный – 1/3 пачки.
- Масло оливковое – 65 мл.
- Разрыхлитель – 1 пачка.
- Мука – 1,5 ст.
- Изюм – 0,5 ст.
- Вода – 0,5 ст.
Процесс приготовления:
Шаг 1. В глубокую миску разбиваем два куриных яйца.
Шаг 2. Взбиваем яйца около одной минуты и всыпаем к ним сахар. Продолжаем взбивать до однородности.
Шаг 3. Дальше добавляем ванильный сахар и продолжаем взбивать.
Шаг 4. Теперь вливаем оливковое масло. Снова взбиваем блендером или миксером.
Шаг 5. Отправляем сюда творог. Взбиваем до однородности.
Шаг 6. В подготовленную массу отправляем разрыхлитель и тщательно перемешиваем.
Шаг 7. Постепенно просеиваем сюда муку и вымешиваем однородное тесто.
Шаг 8. Изюм предварительно заливаем кипятком на 5 минут, а после обсушиваем его.
Шаг 9. Слегка обваливаем его в муке и отправляем тесто. Перемешиваем.
Шаг 10. Подготовленную массу переливаем в форму для выпекания.
Шаг 11. Выпекаем угощение 45 минут при температуре 190°.
Шаг 12. Быстрый и вкусный пирог с творогом в духовке готов. Подавайте ароматную выпечку к столу!
Творожные рогалики в духовке
Творожные рогалики в духовке выходят невероятно пышными, румяными и аппетитными. Подавайте их к семейному чаепитию или в качестве сладкого перекуса. Для приготовления такого продукта используйте наш проверенный пошаговый рецепт с фотографиями. Ваши близкие не смогут устоять!
Время готовки – 40 минут
Время приготовления – 20 минут
Порции – 8
Ингредиенты:
- Творог – 300 гр.
- Масло сливочное – 150 гр.
- Сахар – 100 гр. + на посыпку.
- Разрыхлитель – 10 гр.
- Мука – 300 гр.
Процесс приготовления:
Шаг 1. Отмеряем необходимое количество сливочного масла и тщательно растираем его с сахаром.
Шаг 2. Сюда же отправляем творог.
Шаг 3. Тщательно перемешиваем содержимое.
Шаг 4. Всыпаем сюда муку и разрыхлитель. Замешиваем однородное тесто.
Шаг 5. Тесто разделяем на три равные части. Каждую раскатываем в тонкий пласт.
Шаг 6. Посыпаем круги теста небольшим количеством сахара.
Шаг 7. Каждый круг разделываем на 12 треугольников.
Шаг 8. Сворачиваем треугольники в рогалики. Начинаем с широкой стороны.
Шаг 9. Дальше каждую заготовку обваливаем в сахаре.
Шаг 10. Перекладываем угощения на противень и отправляем в разогретую до 180° духовку на 20 минут.
Шаг 11. Творожные рогалики в духовке готовы. Скорее пробуйте!
Вкусный творожный кекс в духовке
Вкусный творожный кекс в духовке получается невероятно пышным и сочными. Такое нежное по вкусу и привлекательное угощение никого не оставит равнодушным. Подавайте к чашечке горячего чая, а для приготовления используйте наш проверенный рецепт с пошаговыми фотографиями.
Время готовки – 1 час 30 минут
Время приготовления – 20 минут
Порции – 6
Ингредиенты:
- Творог – 250 гр.
- Масло сливочное – 80 гр.
- Сметана – 50 гр.
- Яйцо – 2 шт.
- Мука – 200 гр.
- Сахар – 150 гр.
- Сахар ванильный – 10 гр.
- Разрыхлитель – 1 ч.л.
- Сода – ¼ ч.л.
Процесс приготовления:
Шаг 1. Куриные яйца взбиваем с двумя видами сахара до образования пышной белой массы.
Шаг 2. Добавляем сюда размягченное сливочное масло и продолжаем взбивать содержимое.
Шаг 3. Выкладываем творог и сметану. Дальше взбиваем на низкой скорости.
Шаг 4. Отправляем в заготовку муку, соду и разрыхлитель. Вымешиваем лопаткой до исчезновения комочков.
Шаг 5. Полученную творожную массу перекладываем в силиконовую формочку для кекса.
Шаг 6. Отправляем угощение разогретую до 170° духовку на 40-50 минут.
Шаг 7. Вкусный творожный кекс в духовке готов. Подавайте к столу!
Булочки с творогом в духовке
Булочки с творогом в духовке выходят невероятно пышными, воздушными и аппетитными. Подавайте их к чаю или в качестве интересного перекуса. Для приготовления такого продукта используйте наш проверенный пошаговый рецепт с фотографиями. Порадуйте себя и близких!
Время готовки – 2 часа
Время приготовления – 20 минут
Порции – 6
Ингредиенты:
- Мука – 300 гр.
- Молоко кислое – 170 мл.
- Масло оливковое – 50 мл.
- Сахар – 1 ст.л.
- Дрожжи сухие – 1 ч.л.
- Ванилин – 1 щепотка.
- Соль – 1 щепотка.
Для начинки:
- Творог – 300 гр
- Сахар – 2 ст.л.
- Яйцо – 1 шт
- Крахмал – 1 ст.л.
Для заливки:
- Сметана – 12 ст.л.
Процесс приготовления:
Шаг 1. Сперва приготовим тесто. Кислое молоко перемешиваем с оливковым маслом и сахаром. Слегка подогреваем до комнатной температуры.
Шаг 2. Сюда отправляем дрожжи и ванилин. Перемешиваем.
Шаг 3. Следом просеиваем муку со щепоткой соли. Делаем это постепенно и замешиваем до образования однородной массы.
Шаг 4. Замешиваем однородное тесто, прикрываем его влажным полотенцем и убираем на 1 час в теплое место.
Шаг 5. В это время займемся творожной начинкой. Соединяем творог с сахаром, яйцом и крахмалом. Хорошенько все перемешиваем.
Шаг 6. Подошедшее тесто раскатываем в тонкий пласт.
Шаг 7. Пласт теста по всему периметру обмазываем творожной заготовкой.
Шаг 8. Тесто с творогом сворачиваем в плотный рулет, после его разделяем на части.
Шаг 9. Заготовки выкладываем разрезом вниз на противень с пергаментом.
Шаг 10. Отправляем в разогретую до 180° духовку на 30 минут.
Шаг 11. После выпекания обмазываем поверхность булочек сметаной и оставляем их на 10 минут в покое без духовки.
Шаг 12. Булочки с творогом в духовке готовы. Подавайте к чаю!
Хачапури из творога с сыром в духовке
Хачапури из творога с сыром в духовке – это нежное, сытное и невероятно аппетитное угощение для вашего домашнего стола. Порадуйте близких мотивами яркой грузинской кухни с помощью нашего проверенного пошагового рецепта с фотографиями. Устоять будет невозможно.
Время готовки – 1 час
Время приготовления – 15 минут
Порции – 1
Ингредиенты:
- Творог – 100 гр.
- Сыр сулугуни – 20 гр.
- Яйцо – 1 шт.
- Мука рисовая – 65 гр.
- Соль – 3 гр.
Процесс приготовления:
Шаг 1. Первым делом отделяем яичный желток от белка. Делаем это любым удобным способом.
Шаг 2. Соединяем творог, рисовую муку, яичный белок и соль.
Шаг 3. Из этих продуктов замешиваем однородное плотное тесто.
Шаг 4. Из теста формируем аккуратную лодочку и выкладываем ее на противень с пергаментом. Отправляем в разогретую до 180° духовку на 15 минут.
Шаг 5. В это время натираем сыр на крупной терке.
Шаг 6. Спустя 15 минут в лодочку отправляем сыр. Снова ставим заготовку в духовку еще на 5 минут.
Шаг 7. Дальше в лодочку с сыром разбиваем яичный желток. Заготовку ставим в духовку еще на 2 минуты.
Шаг 8. Хачапури из творога с сыром в духовке готово. Угощайтесь!