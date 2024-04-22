Рецепт: Рулет из слоеного теста с начинкой — в виде багета, с ветчиной и сыром

Ингредиенты:

тесто слоеное бездрожжевое — 1 упаковка;

кетчуп томатный — по вкусу;

ветчина из индейки — 100 гр.;

сыр полутвердый — 50 гр.;

капуста пекинская — по вкусу;

яичный желток — 1 шт.;

смесь семячек — по вкусу;

питьевая вода — 1 ч.л.

Способ приготовления: Это самый простой вариант приготовления вкусного и красивого закусочного рулета из покупного слоеного бездрожжевого теста, который можно отнести к категории «гости на пороге», и с которым справится даже ребенок. Никаких хитростей здесь не надо, кроме того, что надо купить хорошую проверенную ветчину, а все остальные ингредиенты запросто варьируются по вкусу и настроению. А еще хорошо, что этот рулет можно подавать и горячим, и холодным. Часто этот рулет называют «багетом» за его особую форму, но, конечно же, в багете используется другое тесто.

Бездрожжевое слоеное тесто раскатываем в тонкий пласт. Форма такого пласта не особо имеет значения, поскольку мы придадим ему нужный вид в процессе закручивания.

Смазываем поверхность теста томатным соусом или кетчупом.

Сверху на кетчуп посыпаем натертый на крупной терке полутвердый сыр (у меня был сыр сорта «Российский»).

Следующим слоем рулета будет натертая тоже на крупной терке нежная ветчина из индейки.

Далее на половину нашего будущего рулета выкладываем зеленую часть листьев пекинской капусты, которая на самом деле, как мы знаем, совсем не капуста, а один из видов салата. Зелень тут будет очень к месту.

Теперь закручиваем слоеное тесто с начинкой в плотный рулет. Не забываем подгибать края, чтобы начинка в процессе выпекания не вываливалась и не вытекала, а так же, чтобы наше изделие внешне напоминало багет.

Выкладываем рулет на противень, застеленный бумагой для выпекания, и делаем на нем небольшие надрезы, как на багете, а затем с помощью кулинарной силиконовой кисти покрываем его яичным желтком, взболтанным с небольшим количеством воды. Этот прием придаст нашему рулетику в процессе запекания красивый румяный цвет. А белок мы оставим для приготовления других блюд.

Теперь можно посыпать для красоты и вкуса наш рулет смесью семян. В мою смесь входят семена тыквы, подсолнечника, кунжута белого и черного, а так же льна. Эту смесь я покупаю на известном маркетплейсе, он в свободной доступности всегда.

Настало врем ставить рулетик в духовку, разогретую до ста семидесяти градусов, на сорок минут. Это хорошее время для того, чтобы тесто рулета не пересушилось, а уже почти готовая начинка стала приятной.

Осталось только нарезать рулет-багет с сыром и ветчиной порционно и предлагать его тем, для кого мы его готовили.

Приятного аппетита!

*Время приготовления может быть и больше, так как я готовила этот рулет не одна, у меня были прекрасные помощницы, и мне удалось быстро и четко всё сделать.

Время приготовления: 1 ч.