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Рецепт: Рулет из слоеного теста с начинкой — в виде багета, с ветчиной и сыром

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Рецепт: Рулет из слоеного теста с начинкой — в виде багета, с ветчиной и сыром

Ингредиенты:
тесто слоеное бездрожжевое — 1 упаковка;
кетчуп томатный — по вкусу;
ветчина из индейки — 100 гр.;
сыр полутвердый — 50 гр.;
капуста пекинская — по вкусу;
яичный желток — 1 шт.;
смесь семячек — по вкусу;
питьевая вода — 1 ч.л.
Способ приготовления: Это самый простой вариант приготовления вкусного и красивого закусочного рулета из покупного слоеного бездрожжевого теста, который можно отнести к категории «гости на пороге», и с которым справится даже ребенок. Никаких хитростей здесь не надо, кроме того, что надо купить хорошую проверенную ветчину, а все остальные ингредиенты запросто варьируются по вкусу и настроению. А еще хорошо, что этот рулет можно подавать и горячим, и холодным. Часто этот рулет называют «багетом» за его особую форму, но, конечно же, в багете используется другое тесто.

Бездрожжевое слоеное тесто раскатываем в тонкий пласт. Форма такого пласта не особо имеет значения, поскольку мы придадим ему нужный вид в процессе закручивания.

Рецепт: Рулет из слоеного теста с начинкой - в виде багета, с ветчиной и сыром

Смазываем поверхность теста томатным соусом или кетчупом.

Рецепт: Рулет из слоеного теста с начинкой - в виде багета, с ветчиной и сыром

Сверху на кетчуп посыпаем натертый на крупной терке полутвердый сыр (у меня был сыр сорта «Российский»).

Рецепт: Рулет из слоеного теста с начинкой - в виде багета, с ветчиной и сыром

Следующим слоем рулета будет натертая тоже на крупной терке нежная ветчина из индейки.

Рецепт: Рулет из слоеного теста с начинкой - в виде багета, с ветчиной и сыром

Далее на половину нашего будущего рулета выкладываем зеленую часть листьев пекинской капусты, которая на самом деле, как мы знаем, совсем не капуста, а один из видов салата. Зелень тут будет очень к месту.

Рецепт: Рулет из слоеного теста с начинкой - в виде багета, с ветчиной и сыром

Теперь закручиваем слоеное тесто с начинкой в плотный рулет. Не забываем подгибать края, чтобы начинка в процессе выпекания не вываливалась и не вытекала, а так же, чтобы наше изделие внешне напоминало багет.

Рецепт: Рулет из слоеного теста с начинкой - в виде багета, с ветчиной и сыром

Выкладываем рулет на противень, застеленный бумагой для выпекания, и делаем на нем небольшие надрезы, как на багете, а затем с помощью кулинарной силиконовой кисти покрываем его яичным желтком, взболтанным с небольшим количеством воды. Этот прием придаст нашему рулетику в процессе запекания красивый румяный цвет. А белок мы оставим для приготовления других блюд.

Рецепт: Рулет из слоеного теста с начинкой - в виде багета, с ветчиной и сыром

Теперь можно посыпать для красоты и вкуса наш рулет смесью семян. В мою смесь входят семена тыквы, подсолнечника, кунжута белого и черного, а так же льна. Эту смесь я покупаю на известном маркетплейсе, он в свободной доступности всегда.

Рецепт: Рулет из слоеного теста с начинкой - в виде багета, с ветчиной и сыром

Настало врем ставить рулетик в духовку, разогретую до ста семидесяти градусов, на сорок минут. Это хорошее время для того, чтобы тесто рулета не пересушилось, а уже почти готовая начинка стала приятной.

Рецепт: Рулет из слоеного теста с начинкой - в виде багета, с ветчиной и сыром

Осталось только нарезать рулет-багет с сыром и ветчиной порционно и предлагать его тем, для кого мы его готовили.

Рецепт: Рулет из слоеного теста с начинкой - в виде багета, с ветчиной и сыром

Приятного аппетита!

*Время приготовления может быть и больше, так как я готовила этот рулет не одна, у меня были прекрасные помощницы, и мне удалось быстро и четко всё сделать.

Время приготовления: 1 ч.

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