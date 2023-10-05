Аджика из кабачков: необычный рецепт вкусной заготовки на зиму

Аджика из кабачков ничем не хуже той, которая приготовлена из привычного набора продуков.

Среди множества рецептов заготовок на зиму из кабачков советуем не обойти вниманием аджику из этого овоща. Как и кабачковый кетчуп, она известна далеко не всем, а зря, поскольку обладает мягким вкусом, имеет нежную текстуру и известную долю остроты, поэтому отлично идет как с гарнирами, так и в качестве намазки на хлеб. Как ее приготовить, рассказали в блоге «Домашние рецепты».

Аджика из кабачков

Ингредиенты:

кабачки – 3 кг;

морковь – 500 гр;

перец сладкий – 500 гр;

чеснок – 5 головок;

помидоры –1,5 кг;

красный перец молотый – 2,5 ст. л;

сахар – 100 гр;

соль – 2 ст. л;

масло растительное – 200 гр.

Способ приготовления:

Помидоры помыть, порезать крупными кусками, измельчить в мясорубке. Кабачки очистить от кожицы и тоже пропустить через мясорубку. Сладкий перец очистить от семян и плодоножки, пропустить через мясорубку. Морковь также очистить и измельчить.

Чеснок пропустить через пресс или растолочь в ступке, добавить к остальным овощам, все перемешать, всыпать сахар и влить растительное масло.

Варить кабачковую аджику необходимо на среднем огне, периодически помешивая, 40 минут после закипания. Затем добавить красный перец и проварить аджику из кабачков еще 10 минут.

Переложить горячую аджику в теплые стерильные банки и закатать. Перевернуть вверх дном и укутать одеялом на ночь.

Ранее Фокус писал, как приготовить сырую аджику с хреном.