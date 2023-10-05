Нужно ли мыть капусту: ошибки, которые допускают некоторые хозяйки
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Такой известный овощ в Украине / Фото unsplash
Как мыть капусту
Существует много способов промывки капусты. Все зависит от блюда, которое вы готовите. Первым шагом всегда будет мытье или даже очистка верхних слоев листьев.
Далее – нарежьте головку капусты ломтиками нужного размера и окуните их в прохладную воду. По совету USDA (Университета штата Колорадо) добавьте уксус в водяную ванну в соотношении примерно полстакана на каждую чашку воды, гарантируя, что вы избавитесь от бактерий и вредителей.
Если вам нужно нашинковать капусту, окуните предварительно нарезанную капусту в миску с прохладной водой и дайте ей стечь. Оба способа не требуют трудоемкого очищения от кожуры и не затрудняют нарезание капусты для вашего блюда.
Также важно знать, что нужно сделать с орехами перед их чисткой.