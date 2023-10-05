Нужно ли мыть капусту: ошибки, которые допускают некоторые хозяйки

В разгар сезона сбора урожая капусты важно узнать, как правильно обращаться с этим овощем. Есть ли необходимость мыть капусту перед дальнейшей обработкой?

КУЛИНАРНЫЙ ГИД

О том, нужно ли мыть капусту перед употреблением в пищу каждый задумывался хотя бы раз в жизни. Некоторые считают, что мытье капусты обязательно, а другие убеждены, что это лишний шаг.

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Стоит ли мыть капусту

По общей практике рекомендуется мыть капусту перед использованием. Мытье капусты помогает удалить из нее грязь, пыль, остатки пестицидов, которые могут остаться на поверхности. Особенно если капуста не выращена на собственной грядке и имеет остатки земли или грязи на своих листьях.

Однако есть один немаловажный фактор. Если капуста выращена лично вами или тем, кому вы доверяете и выглядит чистой, нет следов загрязнения, ее можно использовать без предварительного мытья.