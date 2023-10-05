Три главных города Казахстана: Астана, Караганда, Алматы. Путешествие из советского прошлого в современное настоящее

Любопытно приехать в город через 30 лет и сравнить его прошлое и настоящее. Как обстоят дела в бывших республиках Союза? Как живут города Казахстана?

Астана, Караганда – города, которые все еще считаешь своими

Из Челябинска в Астану всегда ездили на поезде. Он идет всего 18 часов.

Проехаться на казахском фирменном поезде – одно удовольствие: подтянутые, вежливые, старательные проводники, чистота в вагонах, кондиционеры, биотуалеты.

На месте бывшей пыльной застройки сверкает огромное, футуристическое здание вокзала со стеклянными прозрачными стенами. Конкуренцию с благородным челябинским вокзалом выдерживает и даже выигрывает. Гостиницы Алматы с прямыми контактами, без посредников, посмотрите на сайте Realkz.com

Вся Астана стала приятным сюрпризом, потому что с 1997 года ее отстраивал, как столицу, бывший президент Казахстана.

Во время обзорной экскурсии туристам покажут несколько уникальных зданий и площадок города:

Этно-мемориальный комплекс «Атамекен», где можно погулять по гигантской карте Казахстана с установленными на ней миниатюрными изображениями достопримечательностей страны. Башня Астана-Байтерек. Бульвар Нуржол с аллеей поющих фонтанов. Казахстан Темир Жолы — самое высокое здание Астаны. «Хан Шатыр» – торговый центр шатровой формы Концерт-холл в форме розы и др.

В старом городе остались кварталы советской архитектуры. Фасады сталинок и хрущевок обновлены, дома культуры капитально отремонтированы. От бывшего Целинограда осталось уважение к русскому языку – на нем дублируются вывески, а казахи говорят на русском почти без акцента.

Еще один знакомый с детства город – Караганда. До сих пор живет присказка: «Где-где? В Караганде!» Доехать сюда от Астаны можно за четыре часа. В городе надо обязательно посмотреть и сфотографировать следующие памятники, скульптуры, мемориальные сооружения:

«Звезда по имени Солнце» — памятник Виктору Цою;

скульптура «Кошка»;

скульптура «Евразия»;

стела Независимости;

памятник крылатой фразе «Где-где? В Караганде?»;

памятники космонавтике, шахтерам, жертвам политических репрессий, казахским и российским известным деятелям и др.

Обратиться к своему Богу в Караганде могут представители всех религий мира. Для посещения всех работающих православных и кафедральных соборов, мечетей, монастырей понадобится не одна неделя.

Едем греться на юг Казахстана и любоваться городом Алматы

После ветреного в сентябре Южного Урала и Северного Казахстана Алматы встречает теплом и тонким цветочно-фруктовым ароматом. Солнце жаркое, но ночи уже прохладные. Удобно остановиться в гостинице в центре города – и общественный транспорт ходит ко всем достопримечательностям, и экскурсионные автобусы заезжают за туристами.

Во время обзорной экскурсии по Алматы покажут следующие объекты:

Свято-Вознесенский Кафедральный собор;

Центральная мечеть;

Центральный государственный музей Казахстана;

Парк первого Президента;

Монумент Независимости;

Дворец и площадь Республики и др.

Горы вокруг Алматы притягивают своей живописностью. После городских экскурсий туристов ждет движение вверх, в горы, к облакам. И это будет особое, сказочное и прекрасное путешествие.