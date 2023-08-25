Аджика от Евгения Клопотенко: рецепт соуса, который любое блюдо сделает ярким

Из указанного в рецепте количества ингредиентов получается шесть литровых или 12 пол литровых банок вкусного соуса.

Вкусной аджики много не бывает, а в сезон заготовок рецепты этого соуса пользуются объяснимой популярностью, поскольку сложно представить себе стол без него. Ложка аджики не только сделает аппетитнее любой гарнир, но и обогатит вкус борща, если добавить ее в зажарку, сделает ярче вкус мясного стейка, домашнего бургера и даже пельменей. Своим проверенным рецептом этого соуса поделился и известный украинский кулинарный блогер Евгений Клопотенко.

Аджика из томатов

Ингредиенты на 12 пол литровых банок:

помидоры – 5 кг;

сладкий перец – 3 кг;

перец чили – 10 шт;

чеснок – 25 зубчиков;

сахар – 10 ст. л;

соль – 5 ст. л;

подсолнечное масло – 250 мл;

уксус (9%) – 5 ст. л.

Способ приготовления:

Помидоры помыть, удалить хвостики, разрезать пополам, убрать плодоножку и порезать дольками.

Перец чили и болгарский помыть, разрезать пополам, удалить семена, порезать произвольными кусочками. Перец чили лучше нарезать в перчатках, чтобы не получить ожог пальцев из-за большого количества капсицаина, острого вещества, которое делает перец чили перцем чили.

Все подготовленные овощи перекрутить на мясорубке, перелить в кастрюлю и варить 40 минут после закипания на среднем огне. Крышкой накрывать не нужно, потому что аджика может выкипеть.

Через пресс пропустить чеснок, добавить в кастрюлю к остальным овощам, туда же всыпать сахар, соль и влить подсолнечное масло, хорошо перемешать и варить еще пять минут.

Далее необходимо влить уксус, еще раз перемешать и снять кастрюлю с огня.

Банки помыть, простерилизовать их, как и крышки, и еще в горячие разлить только что приготовленную аджику, закрутив крышками. Оставить остывать при комнатной температуре, после чего вынести в место для хранения.

Несколько полезных советов:

Помидоры на аджику нужно брать красные, спелые и мясистые. Если у вас есть только «водянистые», увеличьте время приготовления аджики, чтобы в результате блюдо получилось густым. Для насыщенного цвета и перец берите красный. По представленному рецепту аджика получается острой, поэтому при желании можно уменьшить количество перца чили и чеснока.

Для такого количества компонентов лучше брать кастрюлю объемом не менее 10 литров с толстым дном, чтобы аджика не пригорела. Если есть котелок для приготовления еды на костре, можно использовать его.

Чтобы открытая аджика долго не стояла в холодильнике, лучше взять пол литровые банки для ее консервации.

Ранее Фокус писал, как приготовить аджику с яблоками.