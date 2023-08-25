ГлавнаяРецептыДети будут довольны: меню для ланч-бокса школьнику Дети будут довольны: меню для ланч-бокса школьнику На чтение: 2 минуты С 1 сентября начинается учебный процесс: дети идут в школу, а родителям нужно заранее обдумать о наполнении ланч-боксов. У нас есть несколько вариантов. ВКУСНЫЕ РЕЦЕПТЫ 24 канал подготовил несколько советов и готовых вариантов для детских ланч-боксов, которые вы можете собрать без лишних затруднений. Начнем мы с фруктов и ягод, которые можно приобрести на рынке или в магазине. Читайте также Наслаждайтесь в последние дни лета по полной: три вкусных рецепта для барбекю Фрукты и ягоды Для детей полезными, а для родителей удобными фруктами и ягодами для ланч-боксов будут яблоки, апельсины, киви, персики, нектарины, инжир и даже дыня. Относительно арбуза нужно быть осторожными, ведь он может испортиться от высокой температуры или потечь. Удобно также давать в школу бананы – целыми или нарезанными кусочками. Сухофрукты и орехи Из-за большого количества витаминов и полезных микроэлементов, как взрослым, так и детям нужно употреблять в день горстку разнообразных орехов и сухофруктов. Самыми популярными являются грецкие орехи, миндаль, лесной орех и кешью. Из сухофруктов: чернослив, курага, финики, изюм. Хлебцы, тосты и батончики Вкусным и интересным вариантом для перекуса в ланч-бокс ребенка будут энергетические батончики из овсяных хлопьев или микса сухофруктов и орехов. Их можно приготовить дома без лишних сложностей. Рецепт домашних батончиков Ингредиенты: – 2 столовые ложки арахисовой пасты; – 1 столовая ложка грецких орехов; – 1 столовая ложка изюма; – 1 столовая ложка клюквы; – 1 столовая ложка меда; – 4 – 5 столовых ложек овсяных хлопьев. Приготовление: Тщательно перемешайте арахисовое масло и мед, слегка прогрейте ингредиенты на водяной бане. Смешайте в глубокой миске орехи, изюм, клюкву и овсяные хлопья. Добавьте арахисовое масло и мед – перемешайте. Овсяные батончики / Фото Choosing chia Выложите смесь в противень покрытый пергаментом, разровняйте силиконовой лопаткой. Отправьте противень с заготовкой на батончики в холодильник на несколько часов. Нарежьте смесь на батончики и оберните пергаментом для выпекания. Приятного аппетита! Вкусными перекусами также будут хрустящие тосты с крем-сыром и авокадо, сыром и колбасой, арахисовой пастой и бананами. Овощи и корнеплоды Чтобы разнообразить меню для детского ланч-бокса, добавьте свежие нарезанные овощи: помидоры, огурцы, морковь, стебли сельдерея или свежий сладкий перец. Также можно запечь или отварить сахарную кукурузу, свеклу, брокколи или батат. Понравились ли советы для детей в школу? Попытайтесь также приготовить сладкую галету с персиками. Поделитесь с друзьями