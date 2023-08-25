Просто нарежьте помидоры. Готовлю так уже 3 года: сладкие помидоры на зиму

Каждый год в мире производится около 60 миллионов тонн помидор. Этот овощ по истине считается одним из самых востребованных. Из томатов готовятся соусы, пасты и даже сок. Помидоры входят в состав 60% блюд мировой кухни.
Актуальность помидор также обусловлена вкусными яркими красками. Дело в том, что в помидорах есть много витаминов и минералов, которые необходимы организму.
Этот овощ лучше подавать спелым, с грядки. Так пользы в томатах больше. Стоит приготовить маринованные сладкие томаты.
Ингредиенты для маринованных помидор:
- помидоры;
- чеснок — 1 зубчик в банку;
- кориандр — 1/2 ч. л. в банку;
- семена горчицы — 1/2 ч. л. в банку;
- перец чёрный горошек — 7 шт. в банку;
- перец душистый горошек — 2 шт. в банку;
- вода — 1 литр;
- соль — 1 ст. л.;
- сахар — 6 ст. л.;
- уксус 9% — 5 ст. л.
Приготовление маринованных помидор:
Стерилизуем банки и крышки в духовке или кипятке. Удаляем у помидор плодоножки, делим каждый томат пополам. Укладываем половинки помидор в банку.
В банку к помидорам кладем нарезанный чеснок, кориандр, семена горчицы, черный молотый перец, душистый перец. Заливаем банку с помидорами крутым кипятком, накрываем крышкой и оставляем на 15 минут.
Выливаем воду в кастрюлю, смешиваем с сахаром и солью. Доводим воду до кипения, вливаем уксус. Далее рассол вливаем в банки с помидорами.
Оставляем банки с помидорами остывать, предварительно закручиваем. Получаются вкусные сладкие томаты на зиму.