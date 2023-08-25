Просто нарежьте помидоры. Готовлю так уже 3 года: сладкие помидоры на зиму

Каждый год в мире производится около 60 миллионов тонн помидор. Этот овощ по истине считается одним из самых востребованных. Из томатов готовятся соусы, пасты и даже сок. Помидоры входят в состав 60% блюд мировой кухни.

Актуальность помидор также обусловлена вкусными яркими красками. Дело в том, что в помидорах есть много витаминов и минералов, которые необходимы организму.

Этот овощ лучше подавать спелым, с грядки. Так пользы в томатах больше. Стоит приготовить маринованные сладкие томаты.

Ингредиенты для маринованных помидор:

помидоры;

чеснок — 1 зубчик в банку;

кориандр — 1/2 ч. л. в банку;

семена горчицы — 1/2 ч. л. в банку;

перец чёрный горошек — 7 шт. в банку;

перец душистый горошек — 2 шт. в банку;

вода — 1 литр;

соль — 1 ст. л.;

сахар — 6 ст. л.;

уксус 9% — 5 ст. л.

Приготовление маринованных помидор:

Стерилизуем банки и крышки в духовке или кипятке. Удаляем у помидор плодоножки, делим каждый томат пополам. Укладываем половинки помидор в банку.

В банку к помидорам кладем нарезанный чеснок, кориандр, семена горчицы, черный молотый перец, душистый перец. Заливаем банку с помидорами крутым кипятком, накрываем крышкой и оставляем на 15 минут.

Выливаем воду в кастрюлю, смешиваем с сахаром и солью. Доводим воду до кипения, вливаем уксус. Далее рассол вливаем в банки с помидорами.

Оставляем банки с помидорами остывать, предварительно закручиваем. Получаются вкусные сладкие томаты на зиму.