Ананасово-кокосовый пирог, который тает во рту: простой рецепт вкусного десерта

Это замечательный рецепт очень вкусной выпечки. А ананасовый крем точно станет вашим любимым.

Этот ананасово-кокосовый пирог — невероятно вкусный и пышный. А еще его довольно легко приготовить.

А этот ананасовый крем — это действительно тот крем, который можно добавлять и к другим пирогам, или тортам. Рецептом поделились на сайте Easy-Cooking.

Ананасово-кокосовый пирог

Ингредиенты:

Для бисквита:

4 яйца;

1 стакан сахара;

1 стакан муки;

1 ч. л. разрыхлителя;

Несколько ложек ананасового сиропа.

Для крема:

5 желтков;

1/2 стакана сахара;

1 стакан ананасового сиропа (большая банка консервированных ананасов);

1 ст. л. крахмала;

300 г масла.

Для кокосового безе:

5 белков;

1/2 стакана сахара;

2 ст. л. ванильного сахара;

2 ст. л. муки;

1 ч. л. разрыхлителя;

150 г кокосовой стружки.

Для шоколадной глазури:

1/2 плитки черного шоколада;

1/2 стакана молока;

1 ст. л. сахара.

Сначала готовьте бисквит. Белки отделите от желтков. Белки хорошо взбейте и постепенно добавляйте сахар, продолжая взбивать. Взбиваем до однородной массы: до «твердых пиков».

Во взбитые белки постепенно добавляем желтки. Постепенно к массе добавляем муку, смешанную с разрыхлителем. Аккуратно перемешиваем ложкой снизу вверх. Выкладываем бисквит в форму и разравниваем.

Выпекаем в духовке при температуре 180 градусов около 25 минут. Этот бисквит является достаточно сладким, поэтому довольно скоро потемнел.

Теперь готовьте кокосовое безе. Взбиваем белки в устойчивую пену, постепенно добавляем сахар и ванильный сахар, и взбиваем до полного растворения.

К белкам с сахаром добавляем кокосовую стружку, смешанную с мукой и разрыхлителем. Легко перемешиваем. Выкладываем кокосовое безе в форму, разравниваем и выпекаем при температуре 180 градусов до легкого зарумянивания.

И готовим очень вкусный ананасовый крем. Желтки взбиваем с сахаром, затем добавляем полстакана ананасового сиропа и крахмал. Взбиваем до однородной массы. Доливаем оставшийся ананасовый сироп и подогреваем на небольшом огне, помешивая. Когда масса загустеет и начнет булькать, снимаем с огня и оставляем остывать, накрыв, чтобы крем не засыхал.

Пока остывает ананасовый крем, масло извлекаем из холодильника и оставляем немного нагреться до комнатной температуры. Когда масло и заварная масса будут одинаковой комнатной температуры, сначала взбейте миксером масло, тогда по ложке добавляйте ананасовую массу. Таким образом взбиваем крем до гладкой однородной массы. И собираем свой пирог. Бисквит пропитываем ананасовым сиропом и выкладываем крем. Разравниваем и сверху на крем кладем остывшее кокосовое безе.

Поливаем пирог шоколадной глазурью. Ее можно купить готовую в магазине, а можно подогреть на небольшом огне все составляющие для шоколадной глазури до полного растапливания и образования однородной шоколадной массы. Такую теплую поливку сразу выливаем на пирог.

Ингредиенты поданы из расчета на форму 25 x 30 см. И пирог будет вкуснее, когда постоит ночь в холодильнике.

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