Пасхальный сырник с лимоном

Создать праздничную атмосферу в доме довольно просто. Она появится сразу, как только вы отправите в духовой шкаф пасхальный сырник. Его изумительный аромат заполнит все комнаты с неимоверной скоростью.

Приготовьте этот великолепный десерт с лимонным курдом. Чтобы цвет такого фруктового крема был очень насыщенным и ярким, рекомендуем делать его на домашних яйцах. К слову, курду нельзя давать полностью остыть. Наносите его слегка охлажденным на сырник. В ином случае крем сильно загустеет, и консистенция уже не будет подходящей для того, чтобы покрывать верх десерта.

Как приготовить пасхальный сырник с лимонным курдом

Доставать такое лакомство из духового шкафа сразу после выпекания нельзя. Сперва выключите духовку. Оставьте ее слегка приоткрытой. Пусть сырник остывает в таком виде. Так вы предотвратите потерю его пышности и высоты. По истечении 40 минут можете доставать десерт. Пусть он полностью охладится уже при комнатной температуре.

Ингредиенты

Пшеничная мука350 г Сливочное масло400 г Яйцо6 шт. Какао-порошок20 г Сахар650 г Курага250 г Ванильный сахар20 г Творог2 кг Лимонная цедра30 г Лимонный сок5 ст. л. Манка1 ст. л. Вода350 мл Кукурузный крахмал50 г Соль1 щеп.

Приготовление

Готовим тесто. Всыпаем в глубокую емкость просеянную пшеничную муку. Добавляем 200 г размягченного сливочного масла. Перетираем их до состояния крошки.Вбиваем в полученную смесь 2 небольших яйца. Всыпаем 100 г сахара и 20 г просеянного какао-порошка. Замешиваем мягкое и эластичное тесто. Заворачиваем его в пищевую пленку и отправляем в холодильник.Делаем творожную массу. Выкладываем в глубокую миску курагу. Заливаем ее горячей водой. Оставляем курагу при комнатной температуре на 10 минут. Затем сливаем жидкость и просушиваем сухофрукты.В большую миску выкладываем творог. Всыпаем к нему 300 г обычного сахара и 20 г ванильного. Добавляем манную крупу и 150 г размягченного сливочного масла жирностью 82 %. Пробиваем всё с помощью погружного блендера до однородности. Натираем на мелкой терке 10 г лимонной цедры. Добавляем ее и 1 ст. л. свежевыжатого цитрусового сока к творогу. Мелко нарезаем курагу. Всыпаем ее к соединенным ингредиентам. Тщательно перемешиваем.Берем 4 крупных яйца. Отделяем белки от желтков. В глубокой емкости взбиваем белки с солью до пышности, используя миксер. Постепенно вводим их в творожную смесь. Аккуратно перемешиваем всё, используя ложку или лопатку.Форму размером 20 на 30 см застилаем пергаментом. Выкладываем в нее тесто, равномерно распределяя его по дну. Формируем из него высокие бортики. Сверху выливаем творожную массу. Ровняем ее.Разогреваем духовой шкаф до 170 градусов. Отправляем в него форму на 70–80 минут. Как только верх десерта схватится, накрываем его фольгой. Тогда верхушка лакомства не подгорит. Даем сырнику полностью остыть. Делаем лимонный курд. В сотейник с толстым дном вливаем воду. Растворяем в ней 250 г сахара и 50 г кукурузного крахмала. Отправляем сотейник на огонь. Подогреваем его содержимое (но не кипятим его!).В большой емкости соединяем яичные желтки с 4 ст. л. лимонного сока и 20 г цедры, натертой на мелкой терке. Тщательно всё взбиваем. В яичную массу вводим 1 ст. л. крахмальной смеси. Хорошенько перемешиваем.Вливаем смесь из желтков в сотейник с сахарным сиропом. Отправляем его снова на плиту. Доводим смесь до кипения, активно ее помешивая. Варим массу до загустения. Затем убираем сотейник с огня.Добавляем в лимонный крем 50 г размягченного сливочного масла. Тщательно его вмешиваем, используя ручной венчик. Даем лимонному курду слегка остыть (но не полностью его охлаждаем!).Сверху на остывший сырник выкладываем фруктовый крем. Равномерно его распределяем по всей верхушке десерта. Оставляем лакомство на кухне до полного застывания курда. Готово!

К слову, если вы хотите, чтобы курага была выложена одним слоем, а не разбросана по всей творожной массе, не добавляйте ее к кисломолочному продукту. Поместите сухофрукты на тесто. А уже затем заливайте их творожной массой. Так сырник будет выглядеть еще аккуратнее и необычнее.