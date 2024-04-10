Ароматный и очень сочный: готовим салат «Весенний» из молодой капусты и редиса

Весна принесла первые сезонные овощи. Попробуйте приготовить салат «Весенний» – он пополнит ваш организм необходимыми витаминами и полезными веществами. ВКУСНЫЕ РЕЦЕПТЫ Этот салат готовится максимально просто. Вам нужно всего 10 минут. Стоит попробовать Изысканные блюда со «Снежным крабом»: 5 небанальных рецептов на праздники и каждый день Салат из молодой капусты «Весенний» Время : 10 минут

: 10 минут Порций: 4 Ингредиенты:

– 300 граммов молодой капусты;

– 200 граммов помидоров;

– 100 граммов редиса;

– 100 миллилитров сметаны;

– половина чайной ложки соли. Такой салат понравится всем / Фото Depositphotos Приготовление: Тщательно помойте все овощи. Редис и помидоры нарежьте ломтиками, а капусту мелко нашинкуйте. Соедините овощи в салатнике, добавьте сметану, соль и хорошо перемешайте. По желанию можно также всыпать измельченной зелени. Понравился рецепт? Попробуйте еще приготовить ароматные палянички с черемшой.