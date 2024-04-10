ГлавнаяРецептыАроматный и очень сочный: готовим салат «Весенний» из молодой капусты и редиса Ароматный и очень сочный: готовим салат «Весенний» из молодой капусты и редиса На чтение: 1 минута Весна принесла первые сезонные овощи. Попробуйте приготовить салат «Весенний» – он пополнит ваш организм необходимыми витаминами и полезными веществами. ВКУСНЫЕ РЕЦЕПТЫ Этот салат готовится максимально просто. Вам нужно всего 10 минут. Стоит попробовать Изысканные блюда со «Снежным крабом»: 5 небанальных рецептов на праздники и каждый день Салат из молодой капусты «Весенний» Время: 10 минут Порций: 4 Ингредиенты: – 300 граммов молодой капусты; – 200 граммов помидоров; – 100 граммов редиса; – 100 миллилитров сметаны; – половина чайной ложки соли. Такой салат понравится всем / Фото Depositphotos Приготовление: Тщательно помойте все овощи. Редис и помидоры нарежьте ломтиками, а капусту мелко нашинкуйте. Соедините овощи в салатнике, добавьте сметану, соль и хорошо перемешайте. По желанию можно также всыпать измельченной зелени. Понравился рецепт? Попробуйте еще приготовить ароматные палянички с черемшой. Поделитесь с друзьями