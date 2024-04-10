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Ароматный и очень сочный: готовим салат «Весенний» из молодой капусты и редиса

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Ароматный и очень сочный: готовим салат «Весенний» из молодой капусты и редиса

Весна принесла первые сезонные овощи. Попробуйте приготовить салат «Весенний» – он пополнит ваш организм необходимыми витаминами и полезными веществами.

ВКУСНЫЕ РЕЦЕПТЫ

Этот салат готовится максимально просто. Вам нужно всего 10 минут.

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Салат из молодой капусты «Весенний»

  • Время: 10 минут
  • Порций: 4

Ингредиенты:
 300 граммов молодой капусты;
– 200 граммов помидоров;
– 100 граммов редиса;
– 100 миллилитров сметаны;
– половина чайной ложки соли.

Ароматный и очень сочный: готовим салат "Весенний" из молодой капусты и редиса

Такой салат понравится всем / Фото Depositphotos

Приготовление:

  1. Тщательно помойте все овощи.
  2. Редис и помидоры нарежьте ломтиками, а капусту мелко нашинкуйте.
  3. Соедините овощи в салатнике, добавьте сметану, соль и хорошо перемешайте. По желанию можно также всыпать измельченной зелени.

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