Банановый торт из печенья: рецепт вкусного и быстрого десерта без выпечки

Чтобы торт был нежнее и мягче, после приготовления его необходимо несколько часов подержать в холодильнике.

Если вы любите сладкое, но не хватает времени на готовку, рекомендуем рецепт очень быстрого и простого десерта. Вам не придется возиться с тестом и включать духовку. Достаточно иметь под рукой крекеры, бананы, немного сахара и шоколада. Как приготовить банановый торт из печенья, рассказали в телеграмм-канале «Консервация и кулинария».

Банановый торт из печенья

Ингредиенты:

несоленый крекер – 1 кг;

бананы – 4 шт;

сметана – 1 литр;

сахар – 0,5 кг;

шоколад – 100 гр.

При желании порцию можно уменьшить вдвое. Тогда и количество ингредиентов делите на два.

Способ приготовления:

Сметану взбить с сахаром венчиком или миксером до пышной массы.

Бананы почистить и нарезать тонкими кружочками.

На блюдо выложить слой крекеров, сверху промазать их сметанным кремом и на каждый крекер уложить кружочек банана. Затем повторять слои в том же порядке. Последний слой должен быть из крекеров, покрытых сметаной.

Украсив торт тертым шоколадом и размельченным крекером, оставить его на несколько часов в холодильнике.

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