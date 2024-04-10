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Банановый торт из печенья: рецепт вкусного и быстрого десерта без выпечки

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Банановый торт из печенья: рецепт вкусного и быстрого десерта без выпечки

Чтобы торт был нежнее и мягче, после приготовления его необходимо несколько часов подержать в холодильнике.

Если вы любите сладкое, но не хватает времени на готовку, рекомендуем рецепт очень быстрого и простого десерта. Вам не придется возиться с тестом и включать духовку. Достаточно иметь под рукой крекеры, бананы, немного сахара и шоколада. Как приготовить банановый торт из печенья, рассказали в телеграмм-канале «Консервация и кулинария».

Банановый торт из печенья

Ингредиенты:

  • несоленый крекер – 1 кг;
  • бананы – 4 шт;
  • сметана – 1 литр;
  • сахар – 0,5 кг;
  • шоколад – 100 гр.

При желании порцию можно уменьшить вдвое. Тогда и количество ингредиентов делите на два.

Способ приготовления:

Сметану взбить с сахаром венчиком или миксером до пышной массы.

Бананы почистить и нарезать тонкими кружочками.

На блюдо выложить слой крекеров, сверху промазать их сметанным кремом и на каждый крекер уложить кружочек банана. Затем повторять слои в том же порядке. Последний слой должен быть из крекеров, покрытых сметаной.

Украсив торт тертым шоколадом и размельченным крекером, оставить его на несколько часов в холодильнике.

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