Банановый торт из печенья: рецепт вкусного и быстрого десерта без выпечки

Чтобы торт был нежнее и мягче, после приготовления его необходимо несколько часов подержать в холодильнике.
Если вы любите сладкое, но не хватает времени на готовку, рекомендуем рецепт очень быстрого и простого десерта. Вам не придется возиться с тестом и включать духовку. Достаточно иметь под рукой крекеры, бананы, немного сахара и шоколада. Как приготовить банановый торт из печенья, рассказали в телеграмм-канале «Консервация и кулинария».
Банановый торт из печенья
Ингредиенты:
- несоленый крекер – 1 кг;
- бананы – 4 шт;
- сметана – 1 литр;
- сахар – 0,5 кг;
- шоколад – 100 гр.
При желании порцию можно уменьшить вдвое. Тогда и количество ингредиентов делите на два.
Способ приготовления:
Сметану взбить с сахаром венчиком или миксером до пышной массы.
Бананы почистить и нарезать тонкими кружочками.
На блюдо выложить слой крекеров, сверху промазать их сметанным кремом и на каждый крекер уложить кружочек банана. Затем повторять слои в том же порядке. Последний слой должен быть из крекеров, покрытых сметаной.
Украсив торт тертым шоколадом и размельченным крекером, оставить его на несколько часов в холодильнике.
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