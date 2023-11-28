Автоматизация в Рекламе: Telega.in Упрощает Процесс Запуска Кампаний в Телеграм

В мире быстро развивающихся технологий и цифровых платформ автоматизация процессов становится ключевым элементом успешной рекламной стратегии. Telega.in, предлагая систему автоматической маркировки рекламы в Телеграм, вносит свой вклад в инновационное развитие рекламных кампаний в одном из самых популярных мессенджеров.

Бесплатность и Простота: Токены за Ноль Рублей

Одним из главных преимуществ Telega.in является бесплатное предоставление своих услуг как для заказчиков, так и для владельцев каналов. Ноль рублей стоит токен, ноль рублей стоит сдача отчетности в ОРД, и ноль рублей стоит передача данных по креативам. Эта бесплатность позволяет бизнесам сосредотачиваться на эффективности своих рекламных кампаний, минимизируя финансовые затраты на техническую сторону вопроса.

Автоматизированный Процесс с Telega.in

Telega.in берет на себя всю рутину и бумажную работу по сдаче отчетности, предоставляя заказчикам и владельцам каналов уникальные возможности:

Создание и Проверка Токена: Вместо ручной регистрации рекламных креативов Telega.in автоматически присваивает уникальный токен каждому объявлению, контролируя его использование в тексте рекламного поста в Телеграм. Сбор и Передача Статистики: После публикации креатива система собирает данные о статистике просмотров и генерирует подробные отчеты. Все эти операции выполняются автоматически, освобождая заказчика от необходимости участвовать в процессе. Простота Запуска Проекта: Для заказчиков необходимо всего лишь зарегистрироваться на платформе, пополнить баланс, добавить данные организации, выбрать каналы для размещения и запустить проект. Эффективный и простой процесс, который сокращает временные и финансовые затраты.

Шаги для Запуска Кампании

Регистрация на Telega.in: Зарегистрируйтесь как заказчик на платформе. Пополнение Баланса: Нажмите на кнопку "Пополнить баланс" и выберите "Пополнить как юр.лицо". Добавление Данных Организации: Заполните данные вашей организации, ознакомьтесь с условиями договора-оферты и подтвердите свое согласие. Пополнение Баланса и Создание Проекта: После пополнения баланса начните создание проекта, выбрав каналы для размещения и добавив необходимую информацию. Запуск Проекта и Получение Отчетности: Запустите проект, и Telega.in автоматически отправит данные о рекламе в ОРД, а рекламный токен добавится в текст рекламного поста. Просмотр Результатов: В разделе "Мои проекты" вы сможете увидеть, как будет выглядеть ваш рекламный пост с добавленным токеном.

Telega.in предоставляет возможность автоматизированного и удобного запуска рекламных кампаний в Телеграм, освобождая заказчиков от лишних хлопот и забот. Время — ценный ресурс, и Telega.in помогает использовать его максимально эффективно.