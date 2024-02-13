ГлавнаяРецептыАутентичное нужно беречь: как приготовить мясной хлебец, известный в народе как «заяц» Аутентичное нужно беречь: как приготовить мясной хлебец, известный в народе как «заяц» На чтение: 2 минуты Украинская кухня богата удивительными рецептами, которые мы должны передать следующим поколениям. Один из них – это «заяц», который готовили еще с давних времен. ВКУСНЫЕ РЕЦЕПТЫ Аутентичные украинские блюда – это всегда беспроигрышный вариант. Это не только дань нашей культуре и сохранение особого кулинарного искусства, но и особый вкус, в который вложено много заботы и любви. Интересно Вкусный подарок на День святого Валентина: как приготовить простой и быстрый торт на 14 февраля Интересно, что подобные «зайцу» блюда популярны в Европе и США. Французский аналог этого блюда называется террин и больше напоминает паштет, а вот в Америке его готовят почти как у нас, используя в качестве основы мясной фарш. Рецепт мясного «зайца» Время: 1,5 часа Порций: 8 Ингредиенты: – 1 килограмм свинины; – 500 грамм говядины; – 3 луковицы; – 100 грамм панировочных сухарей; – молоко для разведения сухарей; – соль, перец, смесь специй – по вкусу; – кетчуп – покрыть верх. Приготовление: Мясо пропускаем на мясорубке. Лук мелко нарезаем и обжариваем в масле до мягкости. Панировочные сухари разводим в молоке, в идеале пропорция должна быть один к одному. Должна получиться такая себе «кашица». Добавляем ее к фаршу. Лук также добавляем к фаршу. Солим, перчим, приправляем специями. Хорошо все вымешиваем. Выкладываем мясо в прямоугольную форму для кекса. Если формы нет – формируем хлебец руками и выкладываем на противень. Выпекаем 1 час при температуре 180 градусов. Если будет подгорать, лучше накрыть фольгой. После указанного времени вынимаем хлебец, смазываем его кетчупом и возвращаем в духовку, пока кетчуп не превратится в хрустящую корочку. Поделитесь с друзьями