ГлавнаяРецептыЛучше готовить сразу два: легкий домашний пирог с яйцом и луком Лучше готовить сразу два: легкий домашний пирог с яйцом и луком На чтение: 1 минута Домашние пироги – это всегда особый вкус и воспоминания. Нужно совсем немного, чтобы это кулинарное наслаждение оказалось на вашем столе. ВКУСНЫЕ РЕЦЕПТЫ Замечательная особенность этого пирога – простые ингредиенты и минимум усилий. Когда бы вы не захотели его приготовить, все необходимое уж точно есть у вас под рукой. Читайте также Просто, изысканно и вкусно: салат из свеклы, который претендует на шедевр Рецепт пирога с яйцом и зеленью Время: 1 час 20 минут Порций: 4 Ингредиенты: тесто: – 400 миллилитров кефира (2,5%); – 320 грамм муки; – 50 миллилитров подсолнечного масла; – 2 яйца; – 1 чайная ложка соды; – по чайной ложке сахара и соли; начинка: – 100 грамм свежего зеленого лука; – 6 вареных яиц; – соль и перец по вкусу. Приготовление: Варим 6 яиц вкрутую, нарезаем мелкими кубиками или грубо натираем. Лук моем, обсушиваем и мелко шинкуем. Соединяем яйца и лук, солим, перчим и отставляем. Готовим тесто. Взбиваем яйца с сахаром и солью. Добавляем кефир и масло, хорошо взбиваем. Постепенно вводим просеянную муку с содой. Накрываем пленкой и даем 20 минут постоять. В форму выливаем половину теста. Выкладываем ровным слоем начинку и покрываем второй половиной теста. Выпекаем 40 минут при 170 градусах, духовка должна быть уже разогрета. Готовый пирог смазываем сливочным маслом. Приятного аппетита! Эту овощную запеканку можно готовить каждый день: рецепт с кабачком. Поделитесь с друзьями