Портал про города-курорты | Perekop

Настоящий торт «Прага»

На чтение: 3 минуты
Настоящий торт «Прага»

Описание приготовления:

Торт "Прага" — прекрасный вариант для праздничного стола. Если делаете торт для деток, уберите коньяк. Какао порошок берите только натуральный, алкализированное какао даст черный цвет, но, ни вкуса, ни аромата не будет. Если какао светлое, можно смешать с алкализированным какао в пропорции 1:4. Лучше всего выпекать бисквиты в двух формах, тогда верх будет ровный и обрезков будет минимум. Шоколад берите только хорошего качества, тогда вкус вас порадует.
Назначение: На праздничный стол Основной ингредиент: Мука Блюдо: Выпечка / Торты / Сладкое

Состав / Ингредиенты:

  • Яйца 4 Штуки
  • Сахар 100 Грамм (в тесто)
  • Ванильный сахар 6 Грамм
  • Мука 75 Грамм
  • Какао порошок темный 10 Грамм (в крем)
  • Масло сливочное 27 Грамм
  • Желтки яичные 1 Штука (в крем)
  • Вода 20 Миллилитров (в крем)
  • Ванильный ароматизатор По вкусу
  • Сгущенка 120 Грамм
  • Масло сливочное 200 Грамм (в крем)
  • Какао для выпечки 16 Грамм
  • Коньяк 2 Ст. ложки
  • Вода 50 Миллилитров (кипяток, для пропитки)
  • Сахар 50 Грамм (для пропитки)
  • Джем абрикосовый 100 Грамм
  • Масло сливочное 100 Грамм (для глазури)
  • Шоколад 100 Грамм (более 60% какао)

Количество порций 8

Калорийность

253 ккал

Калорийность

9 г

Белки

6 г

Жиры

39 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Настоящий торт "Прага"»

Настоящий торт "Прага"

Подготовьте все необходимые ингредиенты для приготовления настоящего торта "Прага". Сливочное масло (27 грамм) растопите и остудите до комнатной температуры.

Настоящий торт "Прага"

Яйца разделите на белки и желтки. Белки взбейте в пышную массу до плотных пиков с половиной сахара.

Настоящий торт "Прага"

Желтки взбейте с оставшимся сахаром, постепенно добавляя, в пышную, светлую массу. Добавьте их в белок и аккуратно перемешайте сверху вниз.

Настоящий торт "Прага"

Муку смешайте с какао порошком и просейте в яичную массу. Аккуратно перемешайте, чтобы не полопались пузырьки, в однородное пышное тесто.

Настоящий торт "Прага"

В тесто влейте растопленное остывшее масло и перемешайте.

Настоящий торт "Прага"

Разлейте тесто в две формы диаметром 18 сантиметров. Поставьте в горячую духовку и выпекайте в течение 18-20 минут при температуре 170 градусов, до сухой спички.

Настоящий торт "Прага"

Как только можно дотрагиваться до формы, достаньте бисквиты и полностью остудите на решетке. Переложите их в пакет и уберите в холодильник на 2 часа. После этого разрежьте бисквиты пополам, получится четыре части.

Настоящий торт "Прага"

Для пропитки с сотейнике смешайте воду, сахар и доведите до кипения. Снимите с огня и остудите. Перед пропитыванием торта можно влить коньяк, это зависит от вашего вкуса.

Настоящий торт "Прага"

Для крема в кастрюле смешайте желток, воду и сахар до однородности.

Настоящий торт "Прага"

В массу влейте сгущенное молоко и перемешайте.

Настоящий торт "Прага"

Поставьте кастрюлю на медленный огонь, и варите, постоянно мешая, не доводя до кипения, до загущения. Затем выложите пленку поверх в контакт и полностью остудите.

Настоящий торт "Прага"

Мягкое сливочное масло взбейте в пышную массу.

Настоящий торт "Прага"

Добавьте какао порошок и снова взбейте в пышную массу.

Настоящий торт "Прага"

Частями добавляйте заварную часть, каждый раз хорошо взбивая. Влейте коньяк и взбейте еще раз до однородного, пышного крема.

Настоящий торт "Прага"

Выложите первый корж, пропитайте его сиропом.

Настоящий торт "Прага"

Нанесите часть крема на один бисквит ровным слоем. Выложите следующий, пропитайте сиропом, смажьте кремом. Сделайте все половинки, верхний слой должен остаться чистым.

Настоящий торт "Прага"

Верх пропитайте оставшейся пропиткой, смажьте абрикосовым джемом и дайте постоять 10 минут.

Настоящий торт "Прага"

Выравните бока и верх оставшимся кремом.

Настоящий торт "Прага"

Для глазури порежьте в чашу сливочное масло и раскрошенный шоколад. Растопите на водяной бане, мешая, до однородности. Снимите с огня и дайте остыть. Отлейте немного глазури в кондитерский мешок, а остальной глазурью полностью залейте торт. Уберите в холодильник до застывания. После этого напишите сверху торта надпись "Прага" и украсьте разводами из глазури. Дайте постоять один час и подавайте торт к столу.

Настоящий торт "Прага"

Приятного аппетита!

Что будем искать? Например,Человек