Описание приготовления:

Торт "Прага" — прекрасный вариант для праздничного стола. Если делаете торт для деток, уберите коньяк. Какао порошок берите только натуральный, алкализированное какао даст черный цвет, но, ни вкуса, ни аромата не будет. Если какао светлое, можно смешать с алкализированным какао в пропорции 1:4. Лучше всего выпекать бисквиты в двух формах, тогда верх будет ровный и обрезков будет минимум. Шоколад берите только хорошего качества, тогда вкус вас порадует.

Назначение: На праздничный стол Основной ингредиент: Мука Блюдо: Выпечка / Торты / Сладкое

Состав / Ингредиенты:

Яйца 4 Штуки

Сахар 100 Грамм (в тесто)

Ванильный сахар 6 Грамм

Мука 75 Грамм

Какао порошок темный 10 Грамм (в крем)

Масло сливочное 27 Грамм

Желтки яичные 1 Штука (в крем)

Вода 20 Миллилитров (в крем)

Ванильный ароматизатор По вкусу

Сгущенка 120 Грамм

Масло сливочное 200 Грамм (в крем)

Какао для выпечки 16 Грамм

Коньяк 2 Ст. ложки

Вода 50 Миллилитров (кипяток, для пропитки)

Сахар 50 Грамм (для пропитки)

Джем абрикосовый 100 Грамм

Масло сливочное 100 Грамм (для глазури)

Шоколад 100 Грамм (более 60% какао)

Количество порций 8

Калорийность

253 ккал

Калорийность

9 г

Белки

6 г

Жиры

39 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Настоящий торт "Прага"»

Подготовьте все необходимые ингредиенты для приготовления настоящего торта "Прага". Сливочное масло (27 грамм) растопите и остудите до комнатной температуры.

Яйца разделите на белки и желтки. Белки взбейте в пышную массу до плотных пиков с половиной сахара.

Желтки взбейте с оставшимся сахаром, постепенно добавляя, в пышную, светлую массу. Добавьте их в белок и аккуратно перемешайте сверху вниз.

Муку смешайте с какао порошком и просейте в яичную массу. Аккуратно перемешайте, чтобы не полопались пузырьки, в однородное пышное тесто.

В тесто влейте растопленное остывшее масло и перемешайте.

Разлейте тесто в две формы диаметром 18 сантиметров. Поставьте в горячую духовку и выпекайте в течение 18-20 минут при температуре 170 градусов, до сухой спички.

Как только можно дотрагиваться до формы, достаньте бисквиты и полностью остудите на решетке. Переложите их в пакет и уберите в холодильник на 2 часа. После этого разрежьте бисквиты пополам, получится четыре части.

Для пропитки с сотейнике смешайте воду, сахар и доведите до кипения. Снимите с огня и остудите. Перед пропитыванием торта можно влить коньяк, это зависит от вашего вкуса.

Для крема в кастрюле смешайте желток, воду и сахар до однородности.

В массу влейте сгущенное молоко и перемешайте.

Поставьте кастрюлю на медленный огонь, и варите, постоянно мешая, не доводя до кипения, до загущения. Затем выложите пленку поверх в контакт и полностью остудите.

Мягкое сливочное масло взбейте в пышную массу.

Добавьте какао порошок и снова взбейте в пышную массу.

Частями добавляйте заварную часть, каждый раз хорошо взбивая. Влейте коньяк и взбейте еще раз до однородного, пышного крема.

Выложите первый корж, пропитайте его сиропом.

Нанесите часть крема на один бисквит ровным слоем. Выложите следующий, пропитайте сиропом, смажьте кремом. Сделайте все половинки, верхний слой должен остаться чистым.

Верх пропитайте оставшейся пропиткой, смажьте абрикосовым джемом и дайте постоять 10 минут.

Выравните бока и верх оставшимся кремом.

Для глазури порежьте в чашу сливочное масло и раскрошенный шоколад. Растопите на водяной бане, мешая, до однородности. Снимите с огня и дайте остыть. Отлейте немного глазури в кондитерский мешок, а остальной глазурью полностью залейте торт. Уберите в холодильник до застывания. После этого напишите сверху торта надпись "Прага" и украсьте разводами из глазури. Дайте постоять один час и подавайте торт к столу.

Приятного аппетита!