Описание приготовления:

Салат получается пикантным и очень сочным за счет свежего огурца и морковки по-корейски. Если не любите такую морковь, можно использовать просто свежую, натерев ее на средней терке. Ветчину лучше всего взять постную, а солить и украшать салат непосредственно перед употреблением.

Назначение: На ужин / На праздничный стол Основной ингредиент: Мясо / Субпродукты / Ветчина Блюдо: Салаты

Состав / Ингредиенты:

Ветчина 150 Грамм

Морковь по-корейски 100 Грамм

Огурец 100 Грамм

Яйцо отварное куриное 2 Штуки

Сыр 100 Грамм (твердый)

Чипсы картофельные 70 Грамм

Майонез По вкусу

Зелень По вкусу

Соль По вкусу

Количество порций 5

Калорийность

156 ккал

Калорийность

10 г

Белки

13 г

Жиры

2 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Салат "Орхидея" с чипсами и ветчиной»

Подготовьте все необходимые ингредиенты для приготовления салата "Орхидея" с чипсами и ветчиной. Зелень и огурец вымойте и обсушите. Яйцо отварите вкрутую и остудите.

С моркови слейте жидкость и выложите ровным слоем на сервировочное блюдо. Если морковь длинная, порежьте ее на кусочки.

Огурец порежьте тонкой соломкой и выложите поверх моркови по-корейски. Сделайте сверху сеточку из майонеза.

Отберите самые красивые и ровные чипсы, по три штуки на цветок, остальные измельчите и посыпьте поверх огуречного слоя.

Ветчину порежьте тонкой, не длинной соломкой и выложите поверх чипсов. Сделайте сеточку из майонеза.

Твердый сыр натрите на средней терке и полностью закройте все слои, сделав сверху майонезную сеточку.

Вареные яйца очистите и разделите на белки и желтки. Белки натрите на средней терке и посыпьте поверх сырного слоя. Уберите салат на 20 минут в холодильник, чтобы он настоялся.

Из отложенных чипсов сделайте цветок орхидеи по три штуки на цветок. В середину нанесите немного майонеза и установите половинку желтка. Из укропа сделайте листики.

Приятного аппетита!