Описание приготовления:
Салат получается пикантным и очень сочным за счет свежего огурца и морковки по-корейски. Если не любите такую морковь, можно использовать просто свежую, натерев ее на средней терке. Ветчину лучше всего взять постную, а солить и украшать салат непосредственно перед употреблением.
Назначение: На ужин / На праздничный стол Основной ингредиент: Мясо / Субпродукты / Ветчина Блюдо: Салаты
Состав / Ингредиенты:
- Ветчина 150 Грамм
- Морковь по-корейски 100 Грамм
- Огурец 100 Грамм
- Яйцо отварное куриное 2 Штуки
- Сыр 100 Грамм (твердый)
- Чипсы картофельные 70 Грамм
- Майонез По вкусу
- Зелень По вкусу
- Соль По вкусу
Количество порций 5
Калорийность
156 ккал
Калорийность
10 г
Белки
13 г
Жиры
2 г
Углеводы
Пищевая ценность на 100г.
Как приготовить «Салат "Орхидея" с чипсами и ветчиной»
Подготовьте все необходимые ингредиенты для приготовления салата "Орхидея" с чипсами и ветчиной. Зелень и огурец вымойте и обсушите. Яйцо отварите вкрутую и остудите.
С моркови слейте жидкость и выложите ровным слоем на сервировочное блюдо. Если морковь длинная, порежьте ее на кусочки.
Огурец порежьте тонкой соломкой и выложите поверх моркови по-корейски. Сделайте сверху сеточку из майонеза.
Отберите самые красивые и ровные чипсы, по три штуки на цветок, остальные измельчите и посыпьте поверх огуречного слоя.
Ветчину порежьте тонкой, не длинной соломкой и выложите поверх чипсов. Сделайте сеточку из майонеза.
Твердый сыр натрите на средней терке и полностью закройте все слои, сделав сверху майонезную сеточку.
Вареные яйца очистите и разделите на белки и желтки. Белки натрите на средней терке и посыпьте поверх сырного слоя. Уберите салат на 20 минут в холодильник, чтобы он настоялся.
Из отложенных чипсов сделайте цветок орхидеи по три штуки на цветок. В середину нанесите немного майонеза и установите половинку желтка. Из укропа сделайте листики.
Приятного аппетита!