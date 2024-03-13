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Салат «Орхидея» с чипсами и ветчиной

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Салат «Орхидея» с чипсами и ветчиной

Описание приготовления:

Салат получается пикантным и очень сочным за счет свежего огурца и морковки по-корейски. Если не любите такую морковь, можно использовать просто свежую, натерев ее на средней терке. Ветчину лучше всего взять постную, а солить и украшать салат непосредственно перед употреблением.
Назначение: На ужин / На праздничный стол Основной ингредиент: Мясо / Субпродукты / Ветчина Блюдо: Салаты

Состав / Ингредиенты:

  • Ветчина 150 Грамм
  • Морковь по-корейски 100 Грамм
  • Огурец 100 Грамм
  • Яйцо отварное куриное 2 Штуки
  • Сыр 100 Грамм (твердый)
  • Чипсы картофельные 70 Грамм
  • Майонез По вкусу
  • Зелень По вкусу
  • Соль По вкусу

Количество порций 5

Калорийность

156 ккал

Калорийность

10 г

Белки

13 г

Жиры

2 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Салат "Орхидея" с чипсами и ветчиной»

Салат "Орхидея" с чипсами и ветчиной

Подготовьте все необходимые ингредиенты для приготовления салата "Орхидея" с чипсами и ветчиной. Зелень и огурец вымойте и обсушите. Яйцо отварите вкрутую и остудите.

Салат "Орхидея" с чипсами и ветчиной

С моркови слейте жидкость и выложите ровным слоем на сервировочное блюдо. Если морковь длинная, порежьте ее на кусочки.

Салат "Орхидея" с чипсами и ветчиной

Огурец порежьте тонкой соломкой и выложите поверх моркови по-корейски. Сделайте сверху сеточку из майонеза.

Салат "Орхидея" с чипсами и ветчиной

Отберите самые красивые и ровные чипсы, по три штуки на цветок, остальные измельчите и посыпьте поверх огуречного слоя.

Салат "Орхидея" с чипсами и ветчиной

Ветчину порежьте тонкой, не длинной соломкой и выложите поверх чипсов. Сделайте сеточку из майонеза.

Салат "Орхидея" с чипсами и ветчиной

Твердый сыр натрите на средней терке и полностью закройте все слои, сделав сверху майонезную сеточку.

Салат "Орхидея" с чипсами и ветчиной

Вареные яйца очистите и разделите на белки и желтки. Белки натрите на средней терке и посыпьте поверх сырного слоя. Уберите салат на 20 минут в холодильник, чтобы он настоялся.

Салат "Орхидея" с чипсами и ветчиной

Из отложенных чипсов сделайте цветок орхидеи по три штуки на цветок. В середину нанесите немного майонеза и установите половинку желтка. Из укропа сделайте листики.

Салат "Орхидея" с чипсами и ветчиной

Приятного аппетита!

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