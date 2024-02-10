Бабушка научила этому рецепту. Вареники «Начинка в начинке» — сочные вареники на каждый день

Мало кто догадывается, что вареники на самом деле турецкое блюдо. Вареники завезли в Европу турки достаточно давно. Изначальное название этого блюда “дюш-вар”. Однако, европейцам было сложно произносить турецкое название. По этой причине в каждой стране появилась своя вариация слова, обозначающего это блюдо.

В странах СНГ “дюш-вар” стал вареником. Логика названия простая — блюдо нужно варить до готовности. Соответственно, именовать следует по процессу готовки.

Сейчас вареники готовят реже, нежели пельмени и манты. При этом, не стоит недооценивать вкус и сытость этого турецкого блюда.

Приготовим вареники своими руками.

Ингредиенты теста для вареников:

Картофель — 1 кг;

Соль — 1 ч.л.;

Мука — 230 г;

Яйца — 2 шт.

Ингредиенты для начинки:

Луковица — 1 шт.;

Фарш — 300 г;

Панировочные сухари — 3 ст.л.;

Соль — ⅓ ч.л.

Приготовление вареников:

Отвариваем до готовности очищенный картофель и разминаем до состояния пюре. Нарезаем мелко лук и обжариваем в сковороде до полу прозрачного цвета.

К луку высыпаем панировочные сухари, смешиваем. Выкладываем к луку и сухарям фарш, обжариваем 10 минут. В процессе обжаривания выливаем немного воды.

Не забываем начинку посолить и поперчить по вкусу.

В остывшее пюре разбиваем яйца, высыпаем муку и замешиваем эластичное мягкое тесто.

Формируем из теста небольшие шарики по 20 грамм каждый. Раскатываем шарики в небольшие лепешки, куда кладем начинку.

Запечатываем начинку внутри теста.

Отвариваем вареники в закипевшей воде до готовности.

Сочетать вареники можно с сыром, сметаной и сливочным маслом. Получаются сочные вареники на каждый день.