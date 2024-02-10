Бабушка научила этому рецепту. Вареники «Начинка в начинке» — сочные вареники на каждый день

Мало кто догадывается, что вареники на самом деле турецкое блюдо. Вареники завезли в Европу турки достаточно давно. Изначальное название этого блюда “дюш-вар”. Однако, европейцам было сложно произносить турецкое название. По этой причине в каждой стране появилась своя вариация слова, обозначающего это блюдо.
В странах СНГ “дюш-вар” стал вареником. Логика названия простая — блюдо нужно варить до готовности. Соответственно, именовать следует по процессу готовки.
Сейчас вареники готовят реже, нежели пельмени и манты. При этом, не стоит недооценивать вкус и сытость этого турецкого блюда.
Приготовим вареники своими руками.
Ингредиенты теста для вареников:
- Картофель — 1 кг;
- Соль — 1 ч.л.;
- Мука — 230 г;
- Яйца — 2 шт.
Ингредиенты для начинки:
- Луковица — 1 шт.;
- Фарш — 300 г;
- Панировочные сухари — 3 ст.л.;
- Соль — ⅓ ч.л.
Приготовление вареников:
Отвариваем до готовности очищенный картофель и разминаем до состояния пюре. Нарезаем мелко лук и обжариваем в сковороде до полу прозрачного цвета.
К луку высыпаем панировочные сухари, смешиваем. Выкладываем к луку и сухарям фарш, обжариваем 10 минут. В процессе обжаривания выливаем немного воды.
Не забываем начинку посолить и поперчить по вкусу.
В остывшее пюре разбиваем яйца, высыпаем муку и замешиваем эластичное мягкое тесто.
Формируем из теста небольшие шарики по 20 грамм каждый. Раскатываем шарики в небольшие лепешки, куда кладем начинку.
Запечатываем начинку внутри теста.
Отвариваем вареники в закипевшей воде до готовности.
Сочетать вареники можно с сыром, сметаной и сливочным маслом. Получаются сочные вареники на каждый день.