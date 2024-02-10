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Рецепт: Творожная закуска — с грибной икрой

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Рецепт: Творожная закуска — с грибной икрой

Ингредиенты:
творог — 800 гр;
чеснок — 1 головка;
зелень — пучок
Способ приготовления: Предлагаю вашему вниманию прекрасную закуску из творога. Ее можно использовать для начинки лаваша, вафельных коржей, корзиночек, можно просто намазать на кусочек хлеба.

Итак берем творог, любую зелень, чеснок.

Также понадобится сметана или майонез. И я добавляла сюда домашнюю грибную икру.

Рецепт: Творожная закуска - с грибной икрой

Творог немного подсолим и добавим сметану или майонез.

Рецепт: Творожная закуска - с грибной икрой

Добавляем грибную икру.

Рецепт: Творожная закуска - с грибной икрой

Нарубим мелко зелень.

Рецепт: Творожная закуска - с грибной икрой

Чеснока берем по своему усмотрению. Я брала головку.

Рецепт: Творожная закуска - с грибной икрой

К творогу добавляем зелень и натертый на мелкой терке чесок.

Рецепт: Творожная закуска - с грибной икрой

Все перемешиваем и даем постоять пару часов. После чего можно подавать в холодном виде.

Рецепт: Творожная закуска - с грибной икрой

Приятного аппетита!

Время приготовления: 30 мин.

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