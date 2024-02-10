Рецепт: Творожная закуска — с грибной икрой

Ингредиенты:

творог — 800 гр;

чеснок — 1 головка;

зелень — пучок

Способ приготовления: Предлагаю вашему вниманию прекрасную закуску из творога. Ее можно использовать для начинки лаваша, вафельных коржей, корзиночек, можно просто намазать на кусочек хлеба.

Итак берем творог, любую зелень, чеснок.

Также понадобится сметана или майонез. И я добавляла сюда домашнюю грибную икру.

Творог немного подсолим и добавим сметану или майонез.

Добавляем грибную икру.

Нарубим мелко зелень.

Чеснока берем по своему усмотрению. Я брала головку.

К творогу добавляем зелень и натертый на мелкой терке чесок.

Все перемешиваем и даем постоять пару часов. После чего можно подавать в холодном виде.

Приятного аппетита!

Время приготовления: 30 мин.